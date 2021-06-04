MESKİ'nin 85 milyon liralık borçlanması Meclis'ten geçti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

MESKİ'nin 85 milyon liralık borçlanması Meclis'ten geçti

İHA

MESKİ'nin 85 milyon liralık borçlanması Meclis'ten geçti

MESKİ’nin 2021 yılı Mayıs ayı Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın 2. Birleşimi, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, MESKİ’nin 85 milyon liralık borçlanması için yetki verilmesine yönelik madde oy birliği ile kabul edildi.
Maddelere geçilmeden önce gündem dışı konuşmalar bölümünde Başkan Seçer, Meclis üyelerine söz verdi ve ardından gündeme getirdikleri konularla ilgili açıklamalarda bulundu. Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Muhammet Gültak’ın Akdeniz’de altyapı problemlerinin olduğunu ifade etmesi üzerine Başkan Seçer, “Akdeniz ilçesi önemli. Buna söyleyecek bir sözüm yok. Mersin’in kalbi, sanayi bölgesi. Gelir dağılımında adaletsizliğin de rekor düzeyde olduğu bir yer. Ama çok net, sansürsüz söylüyorum bunu, Mersin yerel yönetimler bazında konuşuyorum, gelmiş geçmiş yerel yönetimler döneminde en fazla hizmet alınan dönem bu dönemdir. Biz çok ertelenmiş, ötelenmiş hizmetleri yerine getiriyoruz. Bakın şehrin ana arterleri yıllardır asfalt bekliyordu, çukurlar içerisindeydi. Kaldırımlarda Allah muhafaza dikkat etmezseniz kafanızın üzerine düşebilirdiniz. 20 günde, kapanma süresince şehrin kalbi dediğimiz Akdeniz’de tarla yoluna dönmüş ana arterleri yaptık. Sadece oralar değil. Şevket Sümer’den, Güneş’e, Karacailyas’a, Kazanlı’ya kadar her yerde ekiplerimiz çalışıyor" dedi.

“İhtiyaç olan noktalarda pozitif ayrımcılık sözünü yerine getiriyorum”
Gültak’ın Akdeniz’e pozitif ayrımcılık yapılması gerektiğini ifade etmesi üzerine Seçer, “Ben göreve başlarken ihtiyaç olan noktalarda pozitif ayrımcılık yapacağımın sözünü verdim ve bunu da harfiyen yerine getiriyoruz. Akdeniz’e yapıyoruz da Mut’a, Erdemli’ye yapmıyor muyuz? Erdemli Meclis üyelerimiz de burada. Erdemli’nin ihtiyacı var da yapmıyor muyuz? Üçtepe yolunu yapmadık mı? Mergin Köprüsü yıllardır yapılacaktı da yapılmadı. Biz geldik yapıp bitirmedik mi şu anda? Birkaç gün sonra açılışını yapacağız” diye konuştu.
Seçer, Gültak’ın ‘Akdeniz bölgesi Millet İttifakı’nın da oy deposu’ sözleri üzerine ise “Her yerde ayrım yapmadan biz bu çalışmaları sürdürüyoruz ama pozitif ayrımcılık derken yanlış anlaşılmasın. Herhangi bir siyasi görüş, ‘oy deposu', siz bunu dile getiriyorsunuz. Benim ağzımdan böyle bir laf çıkmamıştır, ‘benim oy depom’. Siz bu değerlendirmeleri yaparken biraz şaka, biraz ciddi ‘sizin yoğun oy aldığınız yer’ dediniz. İnanın benim aklımdan böyle bir şey bugüne kadar geçmemiştir ve geçmeyecek. Bunun da sözünü verdim ve sözümün de altını kara kalemle çiziyorum. Akdeniz’e başta merkezi yönetim olmak üzere; bütün yerel yönetimlerin bu Büyükşehirdir, ilçe belediyeleridir pozitif ayrımcılık göstermesi gerekiyor. Bunda ayrıldığımız bir nokta yok” ifadelerini kullandı.

“Bir damla suyu yağmurlarda caddelerde görmedik”
Kollektör yapım işlerinin görüntülerini paylaşan Seçer, “Görüyorsunuz şebekelerin içini ağaçların kökleri oraları tıkamış, yağmur suyu rögarlardan girmeyince zannediyoruz ki artık o kaldırmıyor ya da bozulmuş o hatlar, demode olmuş. Oysa ki temizlik yapılmamış. Şu anda anjiyo yapıyoruz biz, nerede ne var onları tespit ediyoruz ve temizliklerini yapıyoruz. Gördüğünüz gibi pislikler birikmiş. Geçtiğimiz yıl Kültür Park, Babil, Hilton arasında toplam 9 noktada denizle bağlantı resmen kapanmıştı. Yani ne yaparsanız yapın, sistemi ne kadar temizlerseniz temizleyin ağzı tıkalı, nihai noktaya erişemiyordu. Onların temizliğini yaptık. Bu sene çok şükür zaten Akkent, Batıkent’i de bitirmiştik. Yine yukarıda Vatan Caddesi’nde o bölgede de çalışmayı bitirmiştik. Bir damla su yağmurlarda caddelerde görmedik. İnşallah Mersin’in her noktasını bu duruma getireceğiz ama daha önceki kışlarda gerçekten geceleri korkulu uyuyorduk, su taşkını olacak mı diye” şeklinde konuştu.

“Mersinimize, Mersinlimize hizmet için hiçbir şeyi esirgemiyoruz”
Planlanan ölçüde yatırımlara devam edileceğini vurgulayan Seçer, 2022 yılında gerçekleştirmeyi planladıkları 10 projeyi öne alarak bu yıl içinde ihale ettiklerini söyledi. Seçer, “Mersinimize, Mersinlimize hizmet için hiçbir şeyi esirgemiyoruz. Aklımızı, fikrimizi kullanıyoruz ama her şeyden önemlisi vicdanımızla, sorumluluk duygumuzla, omuzlarımızdaki vatandaşların bize verdiği desteğin ağırlığıyla hizmet etmeye çalışıyoruz. O yüzden uyumuyoruz. Onun için dinlenmiyoruz, çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz. Bunu da sizlerle beraber yapacağız” dedi.
Seçer, sahil bakımı için 1,5 milyon değerinde bir araç temin ettiklerinin de bilgisini verdi. Seçer, “Biz kullanacağız. Bir bağış gibi düşünebilirsiniz. Türkiye’de belki yoktur, yurtdışından getirdik. Çok büyük bir makine. Biz bunu Tarsus’tan başlatıp Anamur’a kadar kullanacağız. Sadece bizim plajlar meselesi değil, halkın denize girdiği her yerde, site önlerinde, halk plajlarında, kendi plajlarımızda, Bozyazı’da, Anamur’da, Tarsus’ta hiç fark etmiyor. Operatörü de güzelce eğiteceğiz. Sahil boyu gitsin gelsin. İnşallah bayağı bir mesafe almış oluruz sahil konusunda. Ama toplum bilincini geliştirmek lazım. Zaman zaman kampanya yapmak lazım. Kirletiyorlar, toplamıyorlar. Kendi kirlettikleri yerleri vatandaşlarımız toplamadığı sürece olmuyor. Bizim arkalarını toplamamız da olmuyor. Hepimizin uyarması lazım” diye konuştu.

“Bu 77 milyon lira borçlanmayla bizi çırak çıkarmayın”
Meclisin oylamasına sunulan 85 milyonluk borçlanma teklifinin oy birliği ile kabul edilmesinin ardından Seçer, “Meclisimize teşekkür ederiz. Tabi ki bu hizmetlerimizi rahatlatacak. Aynı duyarlılığı haftaya Büyükşehir Meclisi var. Yani sizden rica ediyoruz. Bu güzel. MESKİ’de rahatlattınız ama bu 77 milyon lira borçlanmayla bizi çırak çıkarmayın. Çırak çıkarma tabirini biliyorsunuz. Asıl 265 milyon lira, onun da 193 milyonunu Büyükşehir’de kullanabileceğiz. Çok önemli projeler devam ediyor. Yenileri geliyor. Orada da aynı hassasiyeti göstereceğinizi temenni ediyorum. Sizlere çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.
Borçlanmayla birlikte 7 maddenin görüşülerek kabul edildiği toplantıda, MESKİ Genel Müdürlüğü’nün İller Bankası A.Ş.’den kullanacağı Çeşmeli Kanalizasyon İnşaatı işi için 3 milyon 942 bin liralık ek krediye ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesi için de Meclis üyeleri Başkan Seçer’e yetki verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tarsus'ta 84 kök kenevir bitkisi ele geçirildi
YEREL HABERLER Tarsus'ta 84 kök kenevir bitkisi ele geçirildi
Mersin'de kablo hırsızları yakalandı
YEREL HABERLER Mersin'de kablo hırsızları yakalandı
Bisikletliler, trafikte farkındalık istedi
YEREL HABERLER Bisikletliler, trafikte farkındalık istedi
Akdeniz Belediyesi, bisiklet severleri buluşturdu
YEREL HABERLER Akdeniz Belediyesi, bisiklet severleri buluşturdu
Duru'nun oyunca helikopterde ölümünde işletme kusurunu bilirkişi belirleyecek
YEREL HABERLER Duru'nun oyunca helikopterde ölümünde işletme ...
Tarsus Şehir Tiyatrosu perdelerini 'Çehov' ile açtı
YEREL HABERLER Tarsus Şehir Tiyatrosu perdelerini 'Çehov' ile açtı
Mersin'de yası dışı orman arazisi işgaline izin verilmiyor
YEREL HABERLER Mersin'de yası dışı orman arazisi işgaline izin ...
Başkan Gültak, eleştirilere yanıt verdi Akdeniz Belediye Başkanı Gültak, belediyenin meclis toplantısında, bir vatandaşın intihar etmesiyle ilgili sarf ettiği sözlerin çarpıtıldığını savunarak, kendisine, partisine ve hükümete karşı bir linç girişimi başlatıldığını öne sürdü
YEREL HABERLER Başkan Gültak, eleştirilere yanıt verdi Akdeniz ...
Toroslar'da okullar LGS öncesi dezenfekte edildi
YEREL HABERLER Toroslar'da okullar LGS öncesi dezenfekte edildi
Mezitli Belediyesi, Ulusal Sağlıklı Şehirler Deklarasyonunu imzaladı
YEREL HABERLER Mezitli Belediyesi, Ulusal Sağlıklı Şehirler ...
Minik Duru'nun ölümünde bilirkişi raporu beklenecek Mersin'de babasının doğum günü için ailesiyle birlikte gittikleri restoranın oyun parkındaki oyuncak helikopterde elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden 5 yaşındaki Duru Tan'ın ölümünden sorumlu sanıkların yargılanmasına devam edildi
YEREL HABERLER Minik Duru'nun ölümünde bilirkişi raporu ...
Mersin ve Adana’nın mayıs enflasyonu yüzde 16,59 Mersin ve Adana’da mayıs ayının zam şampiyonu patates olurken, fiyatı en fazla düşen ürün ise sivri biber oldu
YEREL HABERLER Mersin ve Adana’nın mayıs enflasyonu yüzde ...
Büyükşehir Belediyesinin konserleri 4 noktada sürüyor Mersin Kültür Parkın ardından konserler Atatürk Parkında ve Tarsus’ta da devam ederken, Büyükşehir Belediyesi konserleri haftanın 3 günü düzenli yapmayı planlıyor
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesinin konserleri 4 noktada ...
Sezgin Yücedağ “Çağımızın en popüler mesleği bilgisayar programcılığı olacak”
YEREL HABERLER Sezgin Yücedağ “Çağımızın en popüler mesleği ...
Engelsiz Yaşam parkı açıldı, 67 engelliye akülü araç dağıtıldı Mersin Büyükşehir Belediyesi ve ÇİMSA iş birliğinde ile her yıl geleneksel hale getirilen Akülü Araç Dağıtım Töreninde 67 engelliye araçları teslim edildi Çeşitli sosyal aktivite alanlarıyla donatılan ‘Mersin Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Yaşam Parkı’nın açılışı da yapıldı
YEREL HABERLER Engelsiz Yaşam parkı açıldı, 67 engelliye akülü araç ...
Büyükşehir Belediyesi, Çevre Gününü sergi ve dalışlarla kutlayacak
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesi, Çevre Gününü sergi ve ...
Akdeniz’de yeni dönemde park ve yeşil alanlar yenileniyor
YEREL HABERLER Akdeniz’de yeni dönemde park ve yeşil alanlar ...
MEÜ öğrencileri, Ulusal Öğrenci Mimari Fikir Projesi Yarışmasında ödül aldı
YEREL HABERLER MEÜ öğrencileri, Ulusal Öğrenci Mimari Fikir Projesi ...
Bahçede çıkan yangını TOMA söndürdü
YEREL HABERLER Bahçede çıkan yangını TOMA söndürdü
Dünyanın gözü yine Mersin sahillerinde olacak Dünyada deniz kaplumbağalarının en önemli üreme alanlarından biri olan Mersin sahilleri, bu yıl da Caretta Carettaları ağırlıyor Mersin’de 5 üreme alanı bulunan deniz kaplumbağaları, günün belirli saatlerinde sahile çıkarak yumurtalarını bırakıp yeniden denize dönüyorlar
YEREL HABERLER Dünyanın gözü yine Mersin sahillerinde olacak Dünyada ...
Otoyolda yanan araç hurdaya döndü
YEREL HABERLER Otoyolda yanan araç hurdaya döndü
AKİB, ihracat artışında Türkiye rekortmeni Akdeniz İhracatçı Birlikleri, mayıs ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 112,5 artışla 1,37 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi
YEREL HABERLER AKİB, ihracat artışında Türkiye rekortmeni Akdeniz ...
Mersin'de 351 kök kenevir bitkisi ele geçirildi Operasyonlarda 5 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Mersin'de 351 kök kenevir bitkisi ele ...
Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Safran’dan Model Fabrikada inceleme
YEREL HABERLER Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Safran’dan Model ...