MESKİ'nin 85 milyon liralık borçlanması Meclis'ten geçti

MESKİ’nin 2021 yılı Mayıs ayı Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın 2. Birleşimi, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, MESKİ’nin 85 milyon liralık borçlanması için yetki verilmesine yönelik madde oy birliği ile kabul edildi.

Maddelere geçilmeden önce gündem dışı konuşmalar bölümünde Başkan Seçer, Meclis üyelerine söz verdi ve ardından gündeme getirdikleri konularla ilgili açıklamalarda bulundu. Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Muhammet Gültak’ın Akdeniz’de altyapı problemlerinin olduğunu ifade etmesi üzerine Başkan Seçer, “Akdeniz ilçesi önemli. Buna söyleyecek bir sözüm yok. Mersin’in kalbi, sanayi bölgesi. Gelir dağılımında adaletsizliğin de rekor düzeyde olduğu bir yer. Ama çok net, sansürsüz söylüyorum bunu, Mersin yerel yönetimler bazında konuşuyorum, gelmiş geçmiş yerel yönetimler döneminde en fazla hizmet alınan dönem bu dönemdir. Biz çok ertelenmiş, ötelenmiş hizmetleri yerine getiriyoruz. Bakın şehrin ana arterleri yıllardır asfalt bekliyordu, çukurlar içerisindeydi. Kaldırımlarda Allah muhafaza dikkat etmezseniz kafanızın üzerine düşebilirdiniz. 20 günde, kapanma süresince şehrin kalbi dediğimiz Akdeniz’de tarla yoluna dönmüş ana arterleri yaptık. Sadece oralar değil. Şevket Sümer’den, Güneş’e, Karacailyas’a, Kazanlı’ya kadar her yerde ekiplerimiz çalışıyor" dedi.



“İhtiyaç olan noktalarda pozitif ayrımcılık sözünü yerine getiriyorum”

Gültak’ın Akdeniz’e pozitif ayrımcılık yapılması gerektiğini ifade etmesi üzerine Seçer, “Ben göreve başlarken ihtiyaç olan noktalarda pozitif ayrımcılık yapacağımın sözünü verdim ve bunu da harfiyen yerine getiriyoruz. Akdeniz’e yapıyoruz da Mut’a, Erdemli’ye yapmıyor muyuz? Erdemli Meclis üyelerimiz de burada. Erdemli’nin ihtiyacı var da yapmıyor muyuz? Üçtepe yolunu yapmadık mı? Mergin Köprüsü yıllardır yapılacaktı da yapılmadı. Biz geldik yapıp bitirmedik mi şu anda? Birkaç gün sonra açılışını yapacağız” diye konuştu.

Seçer, Gültak’ın ‘Akdeniz bölgesi Millet İttifakı’nın da oy deposu’ sözleri üzerine ise “Her yerde ayrım yapmadan biz bu çalışmaları sürdürüyoruz ama pozitif ayrımcılık derken yanlış anlaşılmasın. Herhangi bir siyasi görüş, ‘oy deposu', siz bunu dile getiriyorsunuz. Benim ağzımdan böyle bir laf çıkmamıştır, ‘benim oy depom’. Siz bu değerlendirmeleri yaparken biraz şaka, biraz ciddi ‘sizin yoğun oy aldığınız yer’ dediniz. İnanın benim aklımdan böyle bir şey bugüne kadar geçmemiştir ve geçmeyecek. Bunun da sözünü verdim ve sözümün de altını kara kalemle çiziyorum. Akdeniz’e başta merkezi yönetim olmak üzere; bütün yerel yönetimlerin bu Büyükşehirdir, ilçe belediyeleridir pozitif ayrımcılık göstermesi gerekiyor. Bunda ayrıldığımız bir nokta yok” ifadelerini kullandı.



“Bir damla suyu yağmurlarda caddelerde görmedik”

Kollektör yapım işlerinin görüntülerini paylaşan Seçer, “Görüyorsunuz şebekelerin içini ağaçların kökleri oraları tıkamış, yağmur suyu rögarlardan girmeyince zannediyoruz ki artık o kaldırmıyor ya da bozulmuş o hatlar, demode olmuş. Oysa ki temizlik yapılmamış. Şu anda anjiyo yapıyoruz biz, nerede ne var onları tespit ediyoruz ve temizliklerini yapıyoruz. Gördüğünüz gibi pislikler birikmiş. Geçtiğimiz yıl Kültür Park, Babil, Hilton arasında toplam 9 noktada denizle bağlantı resmen kapanmıştı. Yani ne yaparsanız yapın, sistemi ne kadar temizlerseniz temizleyin ağzı tıkalı, nihai noktaya erişemiyordu. Onların temizliğini yaptık. Bu sene çok şükür zaten Akkent, Batıkent’i de bitirmiştik. Yine yukarıda Vatan Caddesi’nde o bölgede de çalışmayı bitirmiştik. Bir damla su yağmurlarda caddelerde görmedik. İnşallah Mersin’in her noktasını bu duruma getireceğiz ama daha önceki kışlarda gerçekten geceleri korkulu uyuyorduk, su taşkını olacak mı diye” şeklinde konuştu.



“Mersinimize, Mersinlimize hizmet için hiçbir şeyi esirgemiyoruz”

Planlanan ölçüde yatırımlara devam edileceğini vurgulayan Seçer, 2022 yılında gerçekleştirmeyi planladıkları 10 projeyi öne alarak bu yıl içinde ihale ettiklerini söyledi. Seçer, “Mersinimize, Mersinlimize hizmet için hiçbir şeyi esirgemiyoruz. Aklımızı, fikrimizi kullanıyoruz ama her şeyden önemlisi vicdanımızla, sorumluluk duygumuzla, omuzlarımızdaki vatandaşların bize verdiği desteğin ağırlığıyla hizmet etmeye çalışıyoruz. O yüzden uyumuyoruz. Onun için dinlenmiyoruz, çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz. Bunu da sizlerle beraber yapacağız” dedi.

Seçer, sahil bakımı için 1,5 milyon değerinde bir araç temin ettiklerinin de bilgisini verdi. Seçer, “Biz kullanacağız. Bir bağış gibi düşünebilirsiniz. Türkiye’de belki yoktur, yurtdışından getirdik. Çok büyük bir makine. Biz bunu Tarsus’tan başlatıp Anamur’a kadar kullanacağız. Sadece bizim plajlar meselesi değil, halkın denize girdiği her yerde, site önlerinde, halk plajlarında, kendi plajlarımızda, Bozyazı’da, Anamur’da, Tarsus’ta hiç fark etmiyor. Operatörü de güzelce eğiteceğiz. Sahil boyu gitsin gelsin. İnşallah bayağı bir mesafe almış oluruz sahil konusunda. Ama toplum bilincini geliştirmek lazım. Zaman zaman kampanya yapmak lazım. Kirletiyorlar, toplamıyorlar. Kendi kirlettikleri yerleri vatandaşlarımız toplamadığı sürece olmuyor. Bizim arkalarını toplamamız da olmuyor. Hepimizin uyarması lazım” diye konuştu.



“Bu 77 milyon lira borçlanmayla bizi çırak çıkarmayın”

Meclisin oylamasına sunulan 85 milyonluk borçlanma teklifinin oy birliği ile kabul edilmesinin ardından Seçer, “Meclisimize teşekkür ederiz. Tabi ki bu hizmetlerimizi rahatlatacak. Aynı duyarlılığı haftaya Büyükşehir Meclisi var. Yani sizden rica ediyoruz. Bu güzel. MESKİ’de rahatlattınız ama bu 77 milyon lira borçlanmayla bizi çırak çıkarmayın. Çırak çıkarma tabirini biliyorsunuz. Asıl 265 milyon lira, onun da 193 milyonunu Büyükşehir’de kullanabileceğiz. Çok önemli projeler devam ediyor. Yenileri geliyor. Orada da aynı hassasiyeti göstereceğinizi temenni ediyorum. Sizlere çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Borçlanmayla birlikte 7 maddenin görüşülerek kabul edildiği toplantıda, MESKİ Genel Müdürlüğü’nün İller Bankası A.Ş.’den kullanacağı Çeşmeli Kanalizasyon İnşaatı işi için 3 milyon 942 bin liralık ek krediye ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesi için de Meclis üyeleri Başkan Seçer’e yetki verdi.

