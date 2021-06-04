Başkan Tarhan bisiklete binip vatandaşlara örnek oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Tarhan bisiklete binip vatandaşlara örnek oldu

İHA

Başkan Tarhan bisiklete binip vatandaşlara örnek oldu

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü dolayısıyla bisiklete binerek farkındalık oluşturmaya çalıştı. Güzel bir havada, başkan yardımcıları ve birim müdürleri ile birlikte sosyal mesafe kuralları içerisinde bisiklet turu yapan Başkan Tarhan, sahil boyunca yürüyüş yapan vatandaşlarla da sohbet ederek bisiklet kullanımının yaygınlaşması gerektiğine dikkat çekti.
Yaklaşık 1 saat boyunca bisiklete binerek maske ve dezenfektan dağıtan Başkan Tarhan’a vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi. Bisiklet turunda vatandaşlar sitelerinin bahçesinden ya da evlerinin balkonundan Tarhan’a el sallayarak destek verdi.

“Mezitli’de bisiklet kullanımını artırmak istiyoruz”
Tüm Mezitlilileri bisiklete binmeye davet eden Tarhan, özellikle pandemi döneminde virüse ve kısıtlamalardan kaynaklı olumsuz etkilere karşı spor yaparak daha güçlü olunacağını söyledi. Mezitlililer için sıradan bir gün olduğunu dile getiren Başkan Tarhan, "Dünya Sağlık Örgütüne göre, yürümeye ve bisiklet sürmeye yönelik güvenli altyapı ve yollar da sağlık alanında eşitliği sağlamak için önemli. Şehrin en yoksul, birçok kişinin özel araç sahibi olamadığı bölgelerinde, yürümek ve bisiklet sürmek ulaşım amacıyla kullanılabileceği gibi kalp hastalığı, inme, belirli kanser türleri, diyabet ve hatta ölüm riskini azaltıyor. Dünya Bisiklet Günü de egzersiz ve sağlık ilişkisinde çok önemli bir yere sahip olan bisikleti hatırlamak, bisiklete ilişkin etkinlikler yapmak için ideal bir gün olarak işlev görüyor. Günümüzde şehirlerin en önde gelen sorunları arasında çevre, sağlık ve aynı zamanda ‘ulaşamama’ sorunu başı çekiyor. Avrupa’da bunun önüne geçebilmek adına bisiklet kullanımını artırıcı önlemler alınıyor ve bisiklet kullanımı yaygınlaştırılmaya çalışılıyor. Şehrin olumsuz etkilerini azaltacak en önemli ulaşım aracı bisiklet ve işe bisikletle gitmenin bireye ve kente sağladığı birçok fayda var. Çevrenin kirlenmesi, trafiğin neden olduğu stresin azaltılması, karbonmonoksit gazının düşürülmesi ve daha da önemlisi spor yaparak vücudumuzun hareket ihtiyacını karşılaması nedeniyle Mezitli’de bisiklet kullanımını artırmak istiyoruz. Mezitli Belediyesi olarak bu konuda çok önemli projeler geliştirdik. Sağlık Bakanlığımızla birlikte bin 350 bisiklet dağıttık. Yaklaşık 20 kilometre farklı bölgelerde bisiklet yolları yaptık. İnsanları teşvik edebilmek adına bisiklet kullanma etkinlikleri düzenledik. Zaten yıl içerisinde sık sık bisiklete binme etkinlikleri yapıyoruz. Hatta bu konuda en fazla bisiklete binen ve bu konuda vatandaşları teşvik için katkı sağlamaya çalışan belediye başkanı olduğumu düşünüyorum. Bugün de çok güzel bir etkinlik oldu. Katılan destek veren herkese teşekkür ederim" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Mersin Gençlik Teknoloji Zirvesi sona erdi Mersin Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği ve 5 gün süren zirvede kazanan 20 takım halk oylamasıyla belirlendi
YEREL HABERLER Mersin Gençlik Teknoloji Zirvesi sona erdi Mersin ...
Otomobil kanala düştü: 3 yaralı Kanaldaki yaralılar itfaiye ekipleri ve vatandaşlar tarafından çıkarıldı
YEREL HABERLER Otomobil kanala düştü: 3 yaralı Kanaldaki yaralılar ...
MESKİ'nin 85 milyon liralık borçlanması Meclis'ten geçti
YEREL HABERLER MESKİ'nin 85 milyon liralık borçlanması Meclis'ten ...
Tarsus'ta 84 kök kenevir bitkisi ele geçirildi
YEREL HABERLER Tarsus'ta 84 kök kenevir bitkisi ele geçirildi
Mersin'de kablo hırsızları yakalandı
YEREL HABERLER Mersin'de kablo hırsızları yakalandı
Bisikletliler, trafikte farkındalık istedi
YEREL HABERLER Bisikletliler, trafikte farkındalık istedi
Akdeniz Belediyesi, bisiklet severleri buluşturdu
YEREL HABERLER Akdeniz Belediyesi, bisiklet severleri buluşturdu
Duru'nun oyunca helikopterde ölümünde işletme kusurunu bilirkişi belirleyecek
YEREL HABERLER Duru'nun oyunca helikopterde ölümünde işletme ...
Tarsus Şehir Tiyatrosu perdelerini 'Çehov' ile açtı
YEREL HABERLER Tarsus Şehir Tiyatrosu perdelerini 'Çehov' ile açtı
Mersin'de yası dışı orman arazisi işgaline izin verilmiyor
YEREL HABERLER Mersin'de yası dışı orman arazisi işgaline izin ...
Başkan Gültak, eleştirilere yanıt verdi Akdeniz Belediye Başkanı Gültak, belediyenin meclis toplantısında, bir vatandaşın intihar etmesiyle ilgili sarf ettiği sözlerin çarpıtıldığını savunarak, kendisine, partisine ve hükümete karşı bir linç girişimi başlatıldığını öne sürdü
YEREL HABERLER Başkan Gültak, eleştirilere yanıt verdi Akdeniz ...
Toroslar'da okullar LGS öncesi dezenfekte edildi
YEREL HABERLER Toroslar'da okullar LGS öncesi dezenfekte edildi
Mezitli Belediyesi, Ulusal Sağlıklı Şehirler Deklarasyonunu imzaladı
YEREL HABERLER Mezitli Belediyesi, Ulusal Sağlıklı Şehirler ...
Minik Duru'nun ölümünde bilirkişi raporu beklenecek Mersin'de babasının doğum günü için ailesiyle birlikte gittikleri restoranın oyun parkındaki oyuncak helikopterde elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden 5 yaşındaki Duru Tan'ın ölümünden sorumlu sanıkların yargılanmasına devam edildi
YEREL HABERLER Minik Duru'nun ölümünde bilirkişi raporu ...
Mersin ve Adana’nın mayıs enflasyonu yüzde 16,59 Mersin ve Adana’da mayıs ayının zam şampiyonu patates olurken, fiyatı en fazla düşen ürün ise sivri biber oldu
YEREL HABERLER Mersin ve Adana’nın mayıs enflasyonu yüzde ...
Büyükşehir Belediyesinin konserleri 4 noktada sürüyor Mersin Kültür Parkın ardından konserler Atatürk Parkında ve Tarsus’ta da devam ederken, Büyükşehir Belediyesi konserleri haftanın 3 günü düzenli yapmayı planlıyor
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesinin konserleri 4 noktada ...
Sezgin Yücedağ “Çağımızın en popüler mesleği bilgisayar programcılığı olacak”
YEREL HABERLER Sezgin Yücedağ “Çağımızın en popüler mesleği ...
Engelsiz Yaşam parkı açıldı, 67 engelliye akülü araç dağıtıldı Mersin Büyükşehir Belediyesi ve ÇİMSA iş birliğinde ile her yıl geleneksel hale getirilen Akülü Araç Dağıtım Töreninde 67 engelliye araçları teslim edildi Çeşitli sosyal aktivite alanlarıyla donatılan ‘Mersin Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Yaşam Parkı’nın açılışı da yapıldı
YEREL HABERLER Engelsiz Yaşam parkı açıldı, 67 engelliye akülü araç ...
Büyükşehir Belediyesi, Çevre Gününü sergi ve dalışlarla kutlayacak
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesi, Çevre Gününü sergi ve ...
Akdeniz’de yeni dönemde park ve yeşil alanlar yenileniyor
YEREL HABERLER Akdeniz’de yeni dönemde park ve yeşil alanlar ...
MEÜ öğrencileri, Ulusal Öğrenci Mimari Fikir Projesi Yarışmasında ödül aldı
YEREL HABERLER MEÜ öğrencileri, Ulusal Öğrenci Mimari Fikir Projesi ...
Bahçede çıkan yangını TOMA söndürdü
YEREL HABERLER Bahçede çıkan yangını TOMA söndürdü
Dünyanın gözü yine Mersin sahillerinde olacak Dünyada deniz kaplumbağalarının en önemli üreme alanlarından biri olan Mersin sahilleri, bu yıl da Caretta Carettaları ağırlıyor Mersin’de 5 üreme alanı bulunan deniz kaplumbağaları, günün belirli saatlerinde sahile çıkarak yumurtalarını bırakıp yeniden denize dönüyorlar
YEREL HABERLER Dünyanın gözü yine Mersin sahillerinde olacak Dünyada ...
Otoyolda yanan araç hurdaya döndü
YEREL HABERLER Otoyolda yanan araç hurdaya döndü