Mersin’de pedallar sağlık için çevrildi Mersin Büyükşehir Belediyesi, 3 Haziran Dünya Bisiklet Gününde kent merkezi ve Tarsus’ta eş zamanlı bisiklet turu düzenledi. Başkan Seçer, Tarsus’ta bisiklet turuna katıldı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, 3 Haziran Dünya Bisiklet Gününde kent merkezi ve Tarsus’ta eş zamanlı bisiklet turu düzenledi. Tarsus’ta Kent Konseyi Topluluğu ile birlikte pedal çeviren Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, “En önemli çevre dostu ulaşım araçlarından bir tanesi de bisiklet. Yaygınlaştırmak istiyoruz” dedi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü kapsamında çevre dostu ve sağlıklı ulaşım aracı olan bisiklet kullanımını özendirmek amacıyla farkındalık etkinliği düzenledi. Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi koordinesinde ‘Sağlık, Doğa ve Gelecek İçin Pedallıyoruz’ sloganıyla düzenlenen bisiklet turu etkinliğinde Mersin kent merkezi ve Tarsus’ta bisikletliler pedal çevirdi. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de Tarsus’taki bisiklet turuna katılarak, Mersinlilere ‘sağlıklı yaşam’ mesajı verdi.

Tarsus Kent Konseyi Bisiklet Topluluğundan oluşan çok sayıda bisikletlinin katıldığı etkinliğe Başkan Seçer de eşlik etti. İlk olarak Tuğralı Kavşakta start verilen etkinlikte bisikletliler, Cetvel Köprüsü, Tarsus Tren Garı, Kültür Park, Kleopatra Kapısı, Bankalar Caddesi ve Cumhuriyet Meydanı boyunca belirlenen 12 kilometrelik güzergahta pedal çevirerek farkındalık oluşturdu. Başkan Seçer, bisiklet turunun bitiş noktasında, gençlerin ‘Geleceği gençlik seçer, yanındayız Vahap Seçer’ sloganı ve yaktıkları meşalelerle karşılandı.



“Bisiklet konusunda farkındalık oluşturmak istiyoruz”

Seçer, burada yaptığı konuşmada, “Şu anda Mersin’de de bisikletlilerimiz farkındalık oluşturmak adına bir tur yapıyorlar. Mersin’de bisikletçilerimizle en son beraber olduğumuz tarih 19 Mayıs’tı. Bugün de burada Kent Konseyi Bisiklet Grubu ile beraber güzel bir tur attık. Bisiklet konusunda farkındalık oluşturmak istiyoruz. Bu farkındalığı mutlaka bu etkinliklerle süslemek güzel ama aslında altyapısını da yapma görevi bizde” diye konuştu.



“’Bisiklet Ulaşım Master Planı’ yapıyoruz”

Mersin’de ilçe belediyeleriyle birlikte bisikletli yaşamı özendirmek adına önemli çalışmalar yaptıklarını vurgulayan Seçer, kent merkezinde yapımı süren bisiklet yolu ile ilgili bilgiler verdi. Hazırladıkları ‘Bisiklet Ulaşım Master Planı’nın önemine değinen Seçer, “Tarsus’tan başlandı. Onunla eş güdümlü olarak Tarsus’ta hem turistik açıdan tarih gezisi imkanı sağlamak için bir bisiklet güzergahı çalışması hem de ulaşım için 30 kilometrelik bir çalışma var. Proje biter bitmez hemen başlayacağız. Genel anlamda da yeni açtığımız her bulvarda, yeni revize ettiğimiz ve boyutlarının uygun olduğu her noktada bisiklet yolunu artık yapıyoruz. Bu artık bizim vazgeçilmez kuralımız; hem çevre dostu bir ulaşım aracı” ifadelerini kullandı.



“En önemli çevre dostu ulaşım araçlarından bir tanesi bisiklet”

Dünyanın karşı karşıya kaldığı iklim sorununa dikkat çeken Başkan Seçer, bu sorunla mücadelede fosil yakıtların kullanımının azaltılması gerektiğine vurgu yaptı. Seçer, bisiklet ya da benzer çevre dostu ulaşım araçlarının kullanımının önemsenmesi gerektiğini belirterek, bisikletin sağlık açısından önemine de dikkat çekti. Seçer, “Sağlıklı bir yaşam insanların vücut ve ruh sağlığı için önemli. Hareketlilik Haftasında da böyle bir tur yapmıştık. Önümüzdeki Avrupa Hareketlilik Haftasında sözümüz Tarsus olsun. Tarsus’ta da yapalım yine bir bisiklet turu. Tabi vatandaşların bizleri bisiklet kullanırken görmesi önemli; örnek teşkil ediyor. Biz iyi işler yaparsak, iyi örnek olursak yönetici olarak, vatandaş da bizden feyz alacaktır. Ulaşımın her bölümünde çevre dostu modeller kullanmak zorundayız. En önemli çevre dostu ulaşım araçlarından bir tanesi de bisiklet. Yaygınlaştırmak istiyoruz” şeklinde konuştu.



“Bisikleti, yürümeyi yaygınlaştırmak istiyoruz”

Tarsus Kent Konseyi Başkanı Dr. Ali Cerrahoğlu da “Çok güzel, çok heyecanlı keyif dolu bir gün geçirdik. Biz de Tarsuslular olarak dünyanın bulduğu bu en güzel çözümü, bisikleti, yürümeyi yaygınlaştırmak istiyoruz; ulaşımda kullanabilmek için. Yani sadece böyle gezmeye, eğlenmeye değil ama işlerimize, okula, alışverişe giderken bisikletle gidebilelim. Asıl amacımız bu. Buna hizmet ediyoruz. Toplumun kanaat önderleri, yöneticileri, bisiklete bindiği zaman, yürüdüğü zaman bunu gören halk çok etkileniyor. İşte Vahap başkanımı gören birçok kişi etkileniyor. Çok geniş bir katılım oldu” dedi.



Kent merkezinde de 12 kilometre pedal çevrildi

Kent merkezindeki bisiklet turu ise Kültür Parkta Amfi Tiyatro yanından başladı. Buradaki tura Süslü Kadınlar Bisiklet Grubu, Mersin Bisikletli Gezginler Derneği, Mersin Bisiklet Derneği, Zirve Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü ile Bisikletli Ulaşım Derneği çatısı altında buluşan onlarca bisikletli katıldı. Bisikletliler, kent merkezinde 12 kilometrelik güzergahta pedal çevirdi. Güzergah üzerindeki vatandaşlar da bisikletlilere el sallayarak, alkışlarla destek verdi. Sahil yolundaki bisiklet yolundan ilerleyen ve caddelere taşınan konvoy, son olarak Cumhuriyet Meydanında buluşup hatıra fotoğrafı çektirdi.

