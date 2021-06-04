Mersin'de kablo hırsızı 2 şüpheli yakalandı

Mustafa GÜMÜŞ/GÜLNAR (Mersin), (DHA)MERSİN´in Gülnar ilçesinde kablo hırsızlığı yapan 2 kişi, jandarma tarafından kovalamacayla yakalandı.
Gülnar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çukurkonak Mahallesi'nde iletim kablolarında kesinti yaşanınca harekete geçti. Ekipler yapılan araştırmada 2 bin 500 metre uzunluğunda kablonun kesilerek çalındığı belirlendi. Ekiplerinin çevrede yaptığı araştırmada 2 şüpheli tespit edildi. Şüpheliler, kovalamaca sonucu girdikleri evlerde yakalanarak, gözaltına alındı.
Evde yapılan aramada çalınan kablolar ile ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişi, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Erdemli Mustafa GÜMÜŞ
2021-06-04 13:47:53
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