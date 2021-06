Teknopanel ‘İSO 500’ listesinde 121 basamak yükseldi

İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından her yıl düzenlenen ve Türk ekonomisine yön veren ‘Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu’ listesinde geçen yıl 491. sırada yer alan Teknopanel, bu yıl 121 basamak yükselerek 370. sıraya yerleşti.

İstanbul Sanayi Odası tarafından her yıl yapılan, 2020 yılı Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu araştırmasının sonuçları belli oldu. Teknopanel bir önceki yıla göre 121 sıra yükselerek Türkiye’nin en büyük 370. sanayi firması oldu. 7 yıldır taşıdığı sektörel liderlik bayrağını da dalgalandırmaya devam etti.

Teknopanel Genel Müdürü Orhan Kahveci, Türkiye’de sanayi sektörünün gelişimi için bir referans kaynağı niteliği taşıyan 'İSO Birinci 500' listesinde üst üstte 7. kez sektör lideri olmanın gururunu yaşadıklarını belirterek, "Bu gururu yaşamamızda büyük katkıları olan çalışanlarımızı, bayilerimizi ve tedarikçilerimizi tebrik ediyorum. Yüzde 100 yerli sermaye ile kurulan bir Türk firması olarak her yıl büyüyen hedeflerimizle bir dünya markası olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Hem yurt içinde hem de yurt dışında satış ve pazarlama faaliyetlerimize kesintisiz devam ederek, bugün 480 çalışanımızla 5 kıtadaki 95 ülkeye Mersin, Sakarya, İzmir ve İstanbul’da yer alan fabrikalarımızda üretilen ürünler ile hizmet veriyoruz” dedi.

"Üretime ara vermedik"

2005 yılından bugüne Türkiye’de ve dünyada yaşanan birçok ekonomik krizde üretime hiçbir zaman ara vermediklerini kaydeden Kahveci, "Her yıl büyüyen hedeflerimizle Türkiye ekonomisini canlı tutmak için üretim ve ArGe yatırımlarımıza devam ettik. Pandemi sürecinde devletimizin aldığı Covid19 tedbirlerine sonuna dek uyarak ve genelgelerin bizlere verdiği çalışma olanakları kapsamında üretim hatlarımızı durdurmadık, satış ve pazarlama faaliyetlerimize devam ettik. Bu süreçte İstanbul’da hizmete giren Sahra Hastaneleri başta olmak üzere birçok önemli projenin çözüm ortağı olduk. Asya, Avrupa, Afrika, Kuzey ve Güney Amerika kıtalarında sürdürdüğümüz genişleme politikasıyla satış faaliyetlerimize devam ettik. Bir Türk markası olarak 16 yıldır üretmekten, istihdam sağlamaktan ve yaptığımız ihracat ile ekonomimize katkı sunmaktan büyük gurur duyuyoruz. Türkiye üretim ekonomisinin gelişmesinde önemli rol oynayan ‘İSO Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu’ araştırmasına katılan tüm firmalara desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

