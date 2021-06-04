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Mezitli Sanat Çarşısında ürettiler, Amerika’ya ihraç ettiler Jeoloji Mühendisi Çağnur Günaştı ve El İşi Öğretmeni Deniz Dinçer, Mezitli Belediyesi Sanat Çarşısında hobi olarak yapmaya başladıkları tepsileri Amerika’ya ihraç etmeye başladılar.

İHA

Mezitli Sanat Çarşısında ürettiler, Amerika’ya ihraç ettiler Jeoloji Mühendisi Çağnur Günaştı ve El İşi Öğretmeni Deniz Dinçer, Mezitli Belediyesi Sanat Çarşısında hobi olarak yapmaya başladıkları tepsileri Amerika’ya ihraç etmeye başladılar.

Mezitli Belediyesi Sanat Çarşısı, kadına fırsat verilirse neleri başarabileceğini bir kez daha gösteren önemli bir mekan oldu. Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan’ın bu projesi, Amerika’dan ses getirdi. Jeoloji Mühendisi Çağnur Günaştı ve El İşi Öğretmeni Deniz Dinçer, Mezitli Belediyesi Sanat Çarşımızda hobi olarak yaptıkları tepsileri Amerika’ya ihraç etmeye başladılar.
Mezitli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, internet üzerinden Sanat Çarşısında bulunan kadınlar ile iletişime geçen Amerikalı bir çikolata firması, sunumda kullanılmak amacıyla üzerinde Türk motiflerinin bulunduğu tepsi siparişi verdi. Gece gündüz demeden, komşu dükkanlardaki kadınların da yardımıyla çalışmaya başlayan girişimci kadınlar, kısa sürede verilen siparişleri tamamlayarak kargoyla gönderdiler.

“Emeğimizin karşılığını almak gurur verici”
Şimdi büyük bir heyecanla kargoların firmaya ulaşarak beğeni mesajlarını bekleyen kadınlar, Başkan Neşet Tarhan’ın destekleriyle Mezitlili kadınların kendilerini ifade edebildiğine vurgu yaparak teşekkürlerini ilettiler. Kadınlar, “Mezitli’de yaşayan kadınlar olarak böyle bir imkanımızın olması ve emeğimizin karşılığını alabilmek son derece önemli ve gurur verici” dedi.

“Amerikalılar, türk motifli tepsileri kullanacak”
Amerika’ya sipariş göndermek kadar üzerinde Türk motifi olan ürünlerin tercih edilmesinin de büyük gurur verdiğini dile getiren Jeoloji Mühendisi Çağnur Günaştı, “Mezitli Belediyesi Sanat Çarşısında ahşap ve polyester boyama atölyemiz bulunuyor. Yaklaşık 1,5 yıldır ham olarak aldığımız ahşap ve polyesterleri boyayarak insanların beğenisine sunuyoruz. Bu alanda oldukça geniş bir çevremiz oluştu. Bir süredir de Amerika’da el yapımı çikolata üreten bir firmaya sunumlara eşlik etmesi amacıyla çeşitli ürünlerin imalatına başladık. Desen olarak Türk motiflerinin bulunduğu tepsilerimiz büyük ilgi görüyor. Bunun ekonomik kazancından çok Amerikalılara Türk motiflerini gösterebilmek ve el ürünlerimizi dünyaya tanıtabilmek adına çok verimli ve eğlenceli bir çalışma yaptık” diye konuştu.

“Başkan Tarhan, bizlere çok güzel fırsatlar sunuyor”
Pandemi sürecine rağmen Sanat Çarşısında çok önemli çalışmalar yaptıklarını belirten Günaştı, “Mezitli Sanat Çarşımız bizim için son derece önemli bir mekan oldu. Dükkanımızda ürünlerimizi sergileyebildiğimiz gibi arka tarafta atölye olarak kullandığımız bölümde üretimler yapabiliyoruz. Çevreden bu işi yapmayı merak eden insanlarla birlikte workshoplar yapıyoruz. Çok güzel dostluklar da kazandık. Sosyal medya üzerinden bağlantı kurarak bir anlaşma yaptık. Sosyal medyadan bir hobi sayfası açmıştık. Bu çikolata imalatı yapan kişinin eşi Türk’tü ve bizimle irtibata geçti. Bir süre iletişim kurduktan sonra talep ettikleri ürünleri hazırlayarak kargo ile gönderdik. Amerika’dan ulaşılması ve sizin ürettiğiniz bir şeyin beğenilmesi çok keyif ve gurur verici. Amerika’da bizim ürettiğimiz Türk motiflerinin olduğu bir ürünün kullanılıyor olması tarif edilemez bir mutluluk. Bu imkanı bize sunduğu için Başkanımız Neşet Tarhan’a minnettarız. Bizlere her zaman çok güzel fırsatlar sunuyor. Sadece Sanat Çarşısı değil, tüm kadın girişimcilere büyük katkı sağlıyor. Ayrıca tüm misafirlerini Sanat Çarşımıza getirerek buranın sinerjisini de artırıyor. Birlikte pek çok projeye imza atıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Mezitli Belediyesi bu kapıyı açtı, biz başardık”
El İşi Öğretmeni Deniz Dinçer de işin ekonomik kazancından çok manevi kazancının kendilerini mutlu ettiğine vurgu yaparak, “6 yıldır Halk Eğitim Merkezinde bu konuda eğitim alıyordum. Bu sene öğretmen olarak görev yapmaya başlıyorum. Bu işin ekonomik getirisinden çok manevi kazancı bizi daha yakından ilgilendiriyor. Beğeni kazanması ve Amerika’ya gitmiş olması, artık bu işi yapabildiğimizi de göstermesi açısından da son derece mutluluk verici. Emeğimizin karşılığını alıyor olmak da bir o kadar önemli bir olay. Günlerimizin büyük bölümü burada geçiyor. Amerika’dan böyle bir teklif gelmesi bizim için ve ülkemiz için de büyük gurur kaynağı. Mezitli Belediyesi bize bu kapıyı açtı. Devamının geleceği yönünde çok önemli dönüşler aldık. 28 dükkan birlikte kahve içiyoruz, kahvaltı yapıyoruz, yeri geliyor işlerimizi paylaşıyoruz. Çok güzel bir sosyal imkan oluştu” şeklinde konuştu.

“Sanat Çarşımız önemli bir sosyal mekan oldu”
2019 yılı 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününde Mezitli Belediyesi Sanat Çarşısının hizmete girdiğini hatırlatan Başkan Neşet Tarhan ise Mezitlili kadınların sesinin dünyanın her tarafından duyuluyor olmasından mutlu olduğunu dile getirdi. Pandemi koşullarına rağmen Sanat Çarşısının kent genelinde bilinen ve önemli bir uğrak yeri haline geldiğinin altını çizen Tarhan, “Sanat Çarşımız bu süreci son derece sağlıklı bir şekilde değerlendirerek önemli işlere imza attı. Gün aşırı etkinlikler düzenlendi. Konserler, gösteriler ve workshoplarla sadece hediyelik eşya alınan yer değil, güzel zaman geçirilen önemli bir sosyal mekan haline geldi” dedi.

“Kadına yapılan destek Mezitli’ye katkıdır”
Sanat Çarşısında yakalanan başarının tesadüf olmadığını söyleyen Tarhan, “Biz biliyoruz ki, kadınlarımız için ne yaparsak aslında Mezitli için yapıyoruz; çünkü kadınlarımız kollarını sıvadıkları her işte mutlaka başarılı oluyorlar. Kadın Üretici Pazarlarımız, Sanat Çarşımız, Gönüllü Evlerimiz bunun en güzel göstergesidir. Belediyemizin çalışmalarında, etkinliklerinde de en büyük destekçilerimiz her zaman kadınlarımız olmuştur. Günaştı ve Dinçer özelinde mutlu ve sağlıklı bir Mezitli için katkı sunan tüm kadınlarımıza teşekkür ediyorum. Kadınlarımız başardıkça bizim de aldığımız moralle bu yönde projelerimiz artarak devam edecektir” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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