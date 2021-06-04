23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit’in koltuğuna oturan Barbaros İlkokulu 4. sınıf öğrencisi İdil Onuş, Başkan Özyiğit’e teşekkür mektubu yazdı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda koltuğunu geleceğin belediye başkanı çocuklara devreden ve onların mutluluğuna ortak olan Başkan Özyiğit’e, o çocuklardan teşekkür mektubu geldi. Barbaros İlkokulu 4. sınıf öğrencisi İdil Onuş, 23 Nisan’da koltuğunu kendisine devrettiği için Özyiğt’e teşekkür mektubu yazarak, hayatı boyunca unutamayacağı güzel anlar yaşadığını söyledi. Minik İdil mektubunda şu ifadelere yer verdi:

“Sevgili Başkanım, 23 Nisan’da koltuğunuzu bana devrettiğiniz için size çok teşekkür ederim. Bu davranışınız beni çok mutlu etti. O gün, hayatımda unutamayacağım çok güzel anlar yaşadım. Bu mektubu bana bu mutluluğu yaşatmanızdan dolayı teşekkür etmek için yazdım. Gelecek 23 Nisanlarda başka çocuklara da güzel duygular yaşatmanız dileğiyle. Sağlıkla kalın.”

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