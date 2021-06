TORTEK kursiyerlerinden Hayat Boyu Öğrenme defilesi Toroslar Belediyesi Teknik ve Mesleki Eğitim Kurslarında 41 branşta eğitim gören 348 kursiyer, diktikleri gelinlik ve kıyafetleri Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında defilede sergiledi

Toroslar Belediyesi Teknik ve Mesleki Eğitim Kurslarında (TORTEK) 41 branşta eğitim gören 348 kursiyer, Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında hünerlerini sergiledi. Gelinlikten abiye ve geleneksel kıyafetlere kadar birçok ürünün sergilendiği etkinlikte kursiyerler, kendi diktikleri kıyafetleri giyerek hayatlarında ilk defa defileye çıktı.

Toroslar Belediyesi, Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında etkinlik düzenledi. Hobilerin hayat boyu sanata ve mesleğe dönüştüğü Toroslar Belediyesi TORTEK’te 41 branşta eğitim gören 348 kursiyerin el emeği, göz nuru ile hazırladığı ürünlerin sergisi, yine özenle dikilen kıyafetlerin defilesi ve workshop atölye çalışmaları ile eğitim ve üretimin önemine dikkat çekildi. Mersin'in merkez Toroslar ilçesi Osmaniye Mahallesindeki semt sahasında Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında düzenlenen etkinlik yoğun ilgi gördü.



“Kursiyerlerimizin başarılarıyla gurur duyuyoruz"

Etkinlikte konuşan Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, hayat boyu öğrenme ve çevik belediyecilik anlayışıyla sürdürdükleri meslek edindirme kurslarıyla özellikle kadınlara yeni iş kapıları açtıklarını söyledi. Yılmaz, "TORTEK ile evinizde, mahallenizde, köyünüzde, dileğiniz her yerdeyiz. 16 mahallemizde açtığımız kurslarımıza katılarak hobilerini sanata ve mesleğe dönüştüren 348 kursiyerimizi tebrik ediyorum" dedi.



"Öğrenmenin yaşı yok"

"Her gün yeni bir şeyler öğrenmeliyiz. Bu etkinlikle bunun mesajını da vermiş oluyoruz" diyen Başkan Yılmaz, hayat boyu öğrenmenin, sadece okula bağımlı olmadan eğitim, diploma ve benzeri statüyü dikkate almadan doğrudan sonuç odaklı bir sistem olduğunu belirtti. Yılmaz, “Öğrenmenin yaşı yok. Üreten toplumlar gelişir, çünkü öğrenmemiz gereken yeni bilgiler her gün ve her an değişiyor. Yeni metotları, inovasyonla ortaya çıkarılmış yeni ürünleri, yeni teknolojiyi takip etmemiz gerekiyor. Biz de Toroslar Belediyesi olarak özellikle çocuklarımızın, gençlerimizin ve kadınların eğitime ve üretime katılmasını önemsiyoruz. Bu çalışmalarımızdan bir tanesi de şevkle ve heyecanla sürdürdüğümüz TORTEK Merkezimizdir. TORTEK ile istihdama ve iş gücüne de katkı sağlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. TORTEK'te görev yapan öğretmenlerimize canı gönülden teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Başkan Yılmaz, konuşmasının ardından kursları başarıyla tamamlayan kursiyerlere belgelerini vererek, tebrik etti.



Kendi diktiği gelinliğiyle defileye çıktı

Cam Füzyon, Mis Sabun, Kumaş Baskı ve Çocuk Atölyeleri ile ahşap boyamadan ev mefruşatına, takı tasarımdan gümüş işlemeciliğine kadar kursiyerlerin el emeği ile hazırladığı ürünlerin sergisinin yer aldığı etkinlik şenlik havasında geçti. Animasyon ve halk oyunları ile Genel Jimnastik Kursuna katılan kursiyerlerinin hazırladığı gösterilerin de renk kattığı etkinliğe, Giyim Kursu kursiyerlerinin hazırladığı defile damgasını vurdu.

Defilede, gelinlikten abiye ve geleneksel kıyafetlere kadar birçok ürün katılımcıların beğenisine sunuldu. Hayatlarında ilk defa podyuma çıkarak mankenlik yapan kursiyerlerin heyecanları görülmeye değerdi. Temmuz ayında dünya evine girecek olan Çağdaşkent TORTEK kursiyeri Derya Bayoğlu ise özenle hazırlayıp diktiği gelinliği giyerek hem duygulandırdı hem de başarısıyla gururlandı.

Defilede, Türk Bayrağı motifinin işlenerek hazırlandığı kıyafet de katılımcılardan tam not aldı. 10.Yıl Marşı ile sahnede sergilenen bu çalışma da ayakta alkışlandı.

Başkan Yılmaz, eşi Meltem Yılmaz ile birlikte sahneye çıkarak coşkuya ortak oldu. Yılmaz, daha sonra etkinlik alanındaki çadırlarda sergilenen el emeği ürünlerin sergisini gezerek, kursiyerlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

