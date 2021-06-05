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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Seçer’den Kariyer Merkezi paydaşlarına ‘teşekkür belgesi’

İHA

Başkan Seçer’den Kariyer Merkezi paydaşlarına ‘teşekkür belgesi’

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezinin ev sahipliğinde 67 Mayıs’ta düzenlenen Online Kariyer Günlerine kurumsal destek sunan ve konuşmacı olarak katılan paydaşlarla bir araya gelerek, teşekkür belgesi takdim etti. Online Kariyer Günlerinde başarılı bir çalışmaya imza atıldığını söyleyen Seçer, “Bir arada olduğumuz zaman muazzam neticeler çıkartabiliyoruz” dedi.
Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi ev sahipliğinde gerçekleştirilen Online Kariyer Günleri, 6 oturum şeklinde gerçekleşti. 17 konuşmacının yer aldığı etkinliğe 2 bin 268 kişi katıldı. Her oturumda en az 30 dakika kalan ve 3 oturuma katılan öğrencilere dijital katılım belgesi verildi.

“Bir arada olduğumuz zaman muazzam neticeler çıkartabiliyoruz”
Büyükşehir Belediyesinde paydaşlarla buluşan Başkan Seçer, kent adına yürütülen çalışmalarda birlikte hareket etmenin önemine değinerek etkinliğin başarısına vurgu yaptı. Seçer, çalışmalarını birliktelik felsefesi ile gerçekleştirdiklerini söyledi. Bir kentin ya da bir ülkenin tek başına bir başkanın müktesebatı ile yönetilmeyecek kadar değerli olduğunun da altını çizen Seçer, “Zaten çağdaş yönetim anlayışında da bu kabul edilebilir bir durum değildir. Bir arada olduğumuz zaman muazzam neticeler çıkartabiliyoruz. Birçok konuda çalışma yaparken iş birliğine önem veriyoruz. Sizlere teşekkür ediyorum, çünkü şu an çalışılan alan Türkiye’nin en başat sorunlarından bir tanesi; istihdam. İstihdam deyince çok kaba bir tabirle işsiz bir vatandaşa iş bulma gibi anlaşılıyor, bunun geçerliliği yok aslında. Bunun çok daha geniş bir tanımının olması lazım. Kariyer Merkezinin kuruluş amacı da bu. Güzel çalışmalar oldu bugüne kadar. Bundan sonra da olacağına canı gönülden inanıyorum. Bizim hem kamu kurumları hem de özel kuruluşlarla yapacağımız iş birlikleri inanılmaz derecede önemli. Yaptığımız projelere de değer katıyor. Bu konudaki tutarlılık, istikrar önümüzdeki çalışmalarda da sürecek” diye konuştu.

“Online Kariyer Günleri güzel bir çalışma oldu”
Seçer, Online Kariyer Günlerinin de yapılan güzel çalışmalardan biri olduğunu belirterek, “Burada tabi ki kurumsal destekler aldık. Çok teşekkür ediyorum. Daha önce yaptığımız çalışmalarda Mersin Üniversitesi ile bunu yapmıştık ama şu an görüyorum ki hem diğer devlet üniversitemiz Tarsus Üniversitesi hem Çağ ve Toros gibi diğer özel üniversitelerimiz de bizlerle beraber. Milli Eğitim Müdürlüğünden İŞKUR’a kadar çok değerli kuruluşlarımız da bu işin içerisinde. Özel sektör kuruluşları var. Yine Akdeniz İhracatçılar Birliği, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası var. Bunun yanında birçok marka ya da bir alanda gerçekten otorite, alışveriş konularında son derece iddialı kurumlar var. Bunların deneyimlerini yansıtması önemli. ‘İl Milli Eğitim Müdürlüğü de Kariyer Merkezi çalışması yapıyor’ diye bana bilgi verdi arkadaşlar. Bu önemlidir. Bir kurum doğru bir iş yapıyorsa feyz de alabiliyor başka bir kurum” ifadelerini kullandı.
Konuşmasının ardından Seçer, paydaşlara desteklerinden dolayı teşekkür belgesi takdim etti.

Özada, yakın zamanda hayata geçirmeyi planladıkları projeleri anlattı
Kariyer Merkezi Müdürü Serkan Özada da buluşmada, gerçekleştirilecek yeni projeler hakkında kısa bir sunum yaptı. Planladıkları projeleri anlatan Özada, “Askıda Kariyer Projesini düşünüyoruz. Minimum 75 öğrenciyi hedefleyen bu projemizde; özgeçmiş ve online mülakat teknikleri, kurumsal iletişim, sunum becerileri, finansal okur yazarlık, sosyal girişimcilik gibi başlıklarda eğitimler verilecek. Eğitimlerin sonunda katılımcılarla firmaları buluşturacak kariyer etkinlikleri düşünüyoruz. İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile iş birliği protokolü üzerinde çalışıyoruz. Bu protokol kapsamında iki kurum Kariyer Merkezleri arasında sürdürülebilir bir iş birliği sağlayarak; sektörün ihtiyaç duyduğu mesleklerde mesleki eğitimleri hayata geçireceğiz. Mesleki eğitim alan adayları iş hayatına hazırlık konusunda da destekleyerek firmalarla buluşturacağımız çok modüllü projeyi hayata geçireceğiz” dedi.
Mersin İŞKUR Protokolü çalışmalarının bulunduğunu kaydeden Özada, “Bu protokoldeki amacımız ise Kariyer Merkezimize başvuran adayların İŞKUR internet portalında yer alan işlere yönlendirilmesi planlanıyor. Son olarak Dijital Liderler Mersin’de zirvesinden bahsetmek istiyorum. Pandemi yasaklarının sona ermesiyle alanında ulusal ve uluslararası marka temsilcileri ile Mersin iş dünyasını fiziki mekanda buluşturacak “Akıllı KentlerAkıllı İnsan” mottosuyla büyük bir zirveyi Mersin’e kazandırmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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