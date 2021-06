Başkan Gültak, Üçocak sakinlerine, bölgede gerçekleştirdikleri projeleri anlattı

Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, Üçocak Mahallesinde vatandaşlarla buluşarak, bölgede gerçekleştirdikleri projeleri anlattı. Belediyenin mahallede yaptığı çalışmaları da inceleyen Gültak, “Akdeniz her geçen gün değişiyor, güzelleşiyor” dedi.

Akdeniz Belediye Başkanı Gültak, mahalle ziyaretleri kapsamında; beraberinde Akdeniz Kaymakamı Muhittin Pamuk, Mersin Milletvekili Hacı Özkan, meclis üyeleri, bürokratlar ve muhtarlar ile Üçocak Mahallesini ziyaret etti.

Mahallede, belediye ekipleri tarafından yapılan altyapı ve üstyapı çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Gültak, belediyenin yakın geçmişte ilçeye yaptığı ve yakında yapacağı hizmet, proje ve çalışmalar hakkında da açıklamalarda bulundu. Başkan Gültak ve beraberindeki heyet, Akdeniz Belediyesi tarafından yapılan imar değişikliği ile yenileme çalışmaları başlatılan Hz. Ebubekir Camisi ile yapımı devam eden Anadolu İmam Hatip Lisesi inşaatını da gezdi, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.



“Akdeniz her geçen gün değişiyor, güzelleşiyor”

Başkan Gültak, yaptığı konuşmada, “Hz. Ebubekir Camimiz çok yıpranmıştı, ayrıca lojmanında da problemler vardı. Yol ve arazi sıkıntısından dolayı burada imar değişikliği yapılması gerekiyordu. Buranın imarı ile ilgili gerekli çalışmalar yapıldı ve bittikten sonra da camimizi oturtabildik. Tabi bizden önce kaymakamımıza da bu konuyla ilgilendiği için teşekkür ediyorum. Yasal süreçler bittikten sonra camimizde yenileme çalışması başladı. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Akdeniz, Cumhurbaşkanımızdan, bakanlarımız ve milletvekillerimizden aldığımız desteklerle her geçen gün değişiyor ve güzelleşiyor” ifadelerini kullandı.

Mersin İmam Hatip Lisesi binasının yenilendiğini de kaydeden Gültak, yeni yükselen okulun, bölgenin en büyük eğitim kurumlarından biri olacağını da söyledi.



“Üzerimize düşen görevi yapmaya hazırız”

Milletvekili Hacı Özkan da hükümetin Mersin’e devasa yatırımlar yaptığını ve birçok projeyi hayata geçirdiğini belirtti. Özkan, “Milletvekilleri olarak hangi belediye başkanımız olursa olsun, yeter ki kent ve kentte yaşayanlar yararına bize projeler getirsinler. Biz, bu bağlamda gerekli bütçe ve ödeneklerin hazırlanması için üzerimize düşen görevi yapmaya her zaman hazırız” diye konuştu.

