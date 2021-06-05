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Kamuyu 150 milyon TL zarara uğratanlara operasyonda 21 tutuklama

DHA

Kamuyu 150 milyon TL zarara uğratanlara operasyonda 21 tutuklama


Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)MERSİN merkezli 14 ilde, organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, kamuyu yaklaşık 150 milyon TL zarara uğrattıkları iddiasıyla gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 53 şüpheliden 21'i tutuklandı. 
Mersin merkezli 14 ilde 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'suç örgütü yönetmek', 'suç örgütüne üye olmak', 'nitelikli dolandırıcılık', 'resmi belgede sahtecilik', 'rüşvet' gibi suçlara karıştığı iddia edilen organize suç örgütüne yönelik başlatılan soruşturma kapsamında yapılan takip sonrası 110 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekiplerince 1 Haziran'da düzenlenen operasyonda şüphelilerin 79´u yakalandı. Önceki gün de 17 şüpheli daha gözaltına alındı. Operasyon kapsamında toplam gözaltı 96'ya ulaşırken, firari 14 kişiyi ise yakalama çalışmaları sürüyor. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 43 şüpheli savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, 53 şüpheli ise adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin 21'i çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı, 32 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
NAYLON FATURA DÜZENLEMİŞLER
Yapılan incelemede şüphelilerin, şirketler üzerinden 'naylon fatura' düzenledikleri, çalışan olarak gösterdikleri kişilere bankalardan kredi kullandırıp yüzde 20'ye varan komisyon aldıkları tespit edildi. Şüphelilerin, vergi indiriminden faydalanarak emekli olmak isteyenler için de rüşvetle sahte engelli sağlık kurulu raporu düzenlettirdikleri belirlendi. Suç örgütünün, Vergi Dairesi Başkanlığı, SGK ve İŞKUR gibi kurumları 2020 yılında 21 milyon 664 bin 223 TL zarara uğrattıkları, zararın geçmiş yıllar da dahil edildiğinde 150 milyon TL'yi bulduğu ortaya çıktı.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez Soner AYDIN
2021-06-05 14:42:23

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