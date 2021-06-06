Mersin'de gönüllüler çevre temizliği yaptı

Mersin'in merkez ilçe Yenişehir Belediyesi öncülüğünde bir araya gelen Yenişehir Yaşam Gönüllüleri, Güvenevler Mahallesi’nde çevre temizliği yaptı. Etkinliğe aralarında çocukların da bulunduğu mahalle sakinleri de katıldı.

Yenişehir Belediyesi öncülüğünde bir araya gelen Yenişehir Yaşam Gönüllüleri, vatandaşlarla birlikte çevre temizliği yaptı. '5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde, Yenişehir’de çevre duyarlığı oluşturmak için düzenlenen etkinliğe aileleri ile birlikte katılan çocuklar da çöp topladı. Güvenevler Mahalle Muhtarlığının yanında bulunan parkta gerçekleştirilen etkinlikte, katılımcılara Yenişehir Belediyesi tarafından bastırılan Atatürk'ün 'Nutuk' kitabı ve çocuklar için de hikaye kitapları hediye edildi.

Gönüllüler daha sonra park ve boş arazide çevre temizliği yaparak çevre temizliğine dikkat çektiler.

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