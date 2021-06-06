Kızkalesi'ne tatilcilerden görülmemiş ilgi Kızkalesi Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Hüseyin Çalışkan: "Pandeminin etkisinden kurtulmak isteyenler tatili tercih ediyor" "İlk defa Kızkalesi'nde haziran ayı başında güzel bir sezon görüyorum"

Mersin'in Erdemli ilçesinde UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Doğu Akdeniz'in gözde turizm merkezlerinden Kızkalesi, haziran ayı başında son yılların en büyük ilgisini görüyor. Üst düzey pandemi kuralları çerçevesinde hizmet veren turizm işletmeleri ilgiden oldukça memnun olmakla birlikte, sezona dair umutlar da yüksek.

Kızkalesi Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Hüseyin Çalışkan bu sezon için morallerin yüksek olduğuna dikkat çekerek, Kızkalesi'nin yakın zamanda ışıklandırılacak olmasının bölgeye artı bir değer katacağını da belirtti.

Çalışkan, "Tabi ki insanlar 1,52 seneden beri içeride kala kala sıkıldı. İlk defa Kızkalesi'nde haziran ayı başında güzel bir sezon görüyorum. Daha önceki sezonlarda biz haziran ayını boş geçerdik. Ama şimdi Maşallah diyoruz. Turizmciler olarak biz bu ilgiden memnunuz" dedi.

İnsanların pandeminin stresini üzerlerinden atmak için tatili tercih ettiğini aktaran Çalışkan, "Pandeminin etkisinden kurtulmak isteyenler tatili tercih ediyor. Bizde turizmciler olarak pandemi kurallarına harfiyen uyuyoruz. Hijyene dikkat ederek, mesafenin korunmasına dikkat ederek her türlü kurallara uyarak tesislerimizde hizmet veriyoruz. Bölgedeki turizmci arkadaşların hepsi Kızkalesi'ne olan ilgiden memnun" diye konuştu.



"Kızkalesi yakın zamanda ışıklandırılacak"

Deniz içinde yer alan kalenin yakın zamanda aydınlatılacağı bilgisini de veren Çalışkan, "Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın girişimleriyle kalemiz yakın zamanda aydınlatılacak. Gerekli ödenek çıktı. 1015 gün içerisinde gündüz nasıl kaleyi hayranlıkla seyrediyorsak, gecede öyle seyredeceğiz" dedi.

Çalışkan, bölge turizmine katkı sağlaması amacıyla Kızkalesi için spor tesisi projeleri hazırladıklarını da kaydetti.

Vatandaşlarsa bölgede bulunan 100'ü aşkın tesiste konaklarken, pazar günleri hariç tatillerini dolu dolu geçiriyor. Aileler kale manzarasıyla denizin ve serin suların tadını çıkarıyor. Bazıları ise denizde spor aktivitelerine katılarak eğlenceli anlar yaşıyor. Çoğunluk ise kale surlarıyla çevreli Korykos Plajında güneşleniyor.

Tatil için Kızkalesi'ne geldiklerini belirten vatandaşlardan Mahmut Eti, "Adana'dan kaçıp geldik. Akdeniz'in en güzel kumsallarından birindeyiz. Deniz güzel, hava güzel, manzara güzel. Kalemiz ayrı bir güzel. Herkesi bekleriz" diye konuştu.

Dilek Eti ise "Yaz geldi havalar çok güzel. Biz burayı tercih ediyoruz. Denizi, tarihi eserleri muhteşem. Benim tercihim her zaman Kızkalesi" dedi.

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