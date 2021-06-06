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Mersin'de yürekleri ağza getiren görüntü Mersin'de henüz bilinmeyen bir nedenle 5 katlı binanın çatısına çıkan bir şahıs, bir süre asılı kaldığı binanın çatısından 5. katın balkonuna düşerek kurtuldu Olay anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedilerek sosyal medyada yayınlandı

İHA

Mersin'de yürekleri ağza getiren görüntü Mersin'de henüz bilinmeyen bir nedenle 5 katlı binanın çatısına çıkan bir şahıs, bir süre asılı kaldığı binanın çatısından 5. katın balkonuna düşerek kurtuldu Olay anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedilerek sosyal medyada yayınlandı

Mersin'de henüz bilinmeyen bir nedenle 5 katlı binanın çatısına çıkan bir şahıs, bir süre asılı kaldığı binanın çatısından 5. katın balkonuna düşerek kurtuldu. Olay anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedilerek sosyal medyada yayınlandı.
İddiaya göre, merkez Yenişehir ilçesi 45 Evler Mahallesi'de sabahın erken saatlerinde bir şahıs çıktığı 5 katlı binanın çatısında asılı kaldı. Düşme tehlikesi geçiren şahsın yardım çığılıklarını duyan binadaki vatandaşların büyük bölümü balkonlarına çıkarak olayı korku dolu gözlerle izledi. Binanın çatısında bir süre asılı kalarak ölümle burun buruna gelen şahıs, kendini daha sonra 5. katın balkonuna bıraktı. Balkon demirinin üzerine düşen şahsın yardımını evdekiler yetişti. Şahsın binaya hangi amaçla çıktığı ise öğrenilemedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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