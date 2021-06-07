Hırsızları saç tıraşı ele verdi Mersin'de 14 ayrı evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı

Mersin'de 14 ayrı evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı. Saç tıraşlarından tespit edilerek yakalanan şüphelilerin bazı ikametlere girme anları güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Toroslar ve Akdeniz ilçelerinde 'askıcılık' yöntemiyle 14 ikametten hırsızlıkla ilgili çalışma başlattı. Bölgedeki tüm güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, saç tıraşlarından hırsızlık olaylarını daha öncede suç kaydı bulunan N.D. ve F.D.'nin yaptığını tespit etti. Bunun üzerine belirlenen adreslere operasyon yapan ekipler, biri 18 yaşından küçük 2 kişiyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Öte yandan, şüphelilerin bazı ikametlere girme anları da güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde, ikametlere rahat bir şekilde gelen şahıslar, önce etrafı kontrol ediyorlar. Daha sonra biri ikamete girerken, diğer şüpheli ise dışarda kalarak etrafı gözetliyor. Ardından rahat bir şekilde ikametlerden ayrılan şahıslar, yürüyerek bölgeden uzaklaşıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.