'Askıcılık' yöntemiyle 14 evden hırsızlığın şüphelileri yakalandı 



Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)MERSİN'de, 'askıcılık' olarak tabir edilen, balkon ve pencerelerden tırmanma veya kanırtma yöntemiyle 14 eve giren 2 hırsızlık şüphelisi, güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilip yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, merkez Toroslar ve Akdeniz ilçelerinde meydana gelen hırsızlık olaylarını aydınlatmak için geniş çaplı çalışma başlattı. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin N.D. ve F.D. olduğunu tespit etti. İlçelerde 'askıcılık' olarak tabir edilen, balkon ve pencerelerden tırmanma veya kanırtma yöntemi ile 14 eve girdiği tespit edilen 2 şüpheli, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen N.D. ve F.D., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez Soner AYDIN

2021-06-07 11:36:59



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.