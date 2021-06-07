Mersin İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün 20 projesi destek almaya hak kazandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mersin İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün 20 projesi destek almaya hak kazandı

İHA

Mersin İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün 20 projesi destek almaya hak kazandı

– Mersin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şubesi tarafından “14.Etap Ekonomik Yatırımları Destekleme Projesi” kapsamında bakanlığa sunulan 20 proje destek almaya hak kazandı.
Mersin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Tarım ve Orman Bakanlığına sunduğu 20 projeyi daha Mersin tarımına kazandırdı. Mersin İl Tarım ve Orman Müdürü Arif Abalı, yaptığı açıklamada, saha çalışmalarının meyvesini verdiğini vurguladı. Göreve başladığı günden bu yana Mersin tarımına yapılan proje sayısını arttırmak amacı ile İl Müdürlüğünde bir proje ofisi kurulduğunu belirten Abalı, ildeki proje sayısının hızlı bir artış göstererek her yıl düzenli şekilde arttığını kaydetti. Abalı, “Eğitim, yayım, sosyal medya ve personelimizin saha çalışmaları sonucunda tüm çiftçilerimize ulaşma talimatı vermemizin neticesi olarak, il ve ilçe müdürlüklerimizde görev yapan tüm personelimizin üstün gayretleri ile tüm çiftçilerimize ulaşıyoruz. Özellikle içinde bulunduğumuz pandemi döneminde üretimin durmaması için adeta bir seferberlik ilan ettik ve sunulan 20 projenin destek almaya hak kazanması bizi mutlu etti” dedi.
20 projenin 11’nin yeni tesis, 9’nun teknolojik yenileme tesisi olduğu bilgisini veren Abalı, “Toplam bütçe miktarı 35 milyon TL ve yüzde 50'si hibe desteği. İlimiz yatırımcılarına hayırlı olsun. Pandemi döneminde üretimin durmaması için üstün gayret gösteren il ve ilçe müdürlüklerimizde görev yapan müdür ve mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

'Askıcılık' yöntemiyle 14 evden hırsızlığın şüphelileri yakalandı 
YEREL HABERLER 'Askıcılık' yöntemiyle 14 evden hırsızlığın ...
Tarsus Üniversitesi 'STEM In Action' projesi ile Avrupa'da
YEREL HABERLER Tarsus Üniversitesi 'STEM In Action' projesi ile ...
Namağlup şampiyon hentbolcular 1'inci Lig´e hazırlanıyor
YEREL HABERLER Namağlup şampiyon hentbolcular 1'inci Lig´e ...
Hırsızları saç tıraşı ele verdi Mersin'de 14 ayrı evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Hırsızları saç tıraşı ele verdi Mersin'de 14 ayrı ...
Şampiyon hentbolcular, 1. Lig hazırlıklarına başladı 2. Lig B grubunda sergiledikleri başarı ile namağlup şampiyon olan ve 1. Lig’e yükselen Mersin Büyükşehir Belediyesi GSK Kadın Hentbol Takımı, yeni sezon için ilk antrenmana çıktı Takım Kaptanı İpek: “Bu yolda yeniyiz ama herkesten güçlüyüz”
YEREL HABERLER Şampiyon hentbolcular, 1. Lig hazırlıklarına ...
Mersin Büyükşehir Belediyesinden Halk Kart sahiplerine KPSS başvuru desteği
YEREL HABERLER Mersin Büyükşehir Belediyesinden Halk Kart ...
Binanın çatısından sarkan kişi yürekleri ağza getirdi
YEREL HABERLER Binanın çatısından sarkan kişi yürekleri ağza getirdi
Mezitli'de çevre duyarlılığına dikkat çekildi
YEREL HABERLER Mezitli'de çevre duyarlılığına dikkat çekildi
Mezitl'de 8. hobi bahçesi hizmete girdi
YEREL HABERLER Mezitl'de 8. hobi bahçesi hizmete girdi
Mersin'de yürekleri ağza getiren görüntü Mersin'de henüz bilinmeyen bir nedenle 5 katlı binanın çatısına çıkan bir şahıs, bir süre asılı kaldığı binanın çatısından 5. katın balkonuna düşerek kurtuldu Olay anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedilerek sosyal medyada yayınlandı
YEREL HABERLER Mersin'de yürekleri ağza getiren görüntü Mersin'de ...
Kızkalesi'ne tatilcilerden görülmemiş ilgi Kızkalesi Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Hüseyin Çalışkan: "Pandeminin etkisinden kurtulmak isteyenler tatili tercih ediyor" "İlk defa Kızkalesi'nde haziran ayı başında güzel bir sezon görüyorum"
YEREL HABERLER Kızkalesi'ne tatilcilerden görülmemiş ilgi Kızkalesi ...
MESKİ'nin yeni tesisi lojistik ve üretim merkezi olacak
YEREL HABERLER MESKİ'nin yeni tesisi lojistik ve üretim merkezi ...
Patoz tarih oluyor
YEREL HABERLER Patoz tarih oluyor
Mersin'de 'Çevre Karikatürleri Sergisi'
YEREL HABERLER Mersin'de 'Çevre Karikatürleri Sergisi'
Mersin'de gönüllüler çevre temizliği yaptı
YEREL HABERLER Mersin'de gönüllüler çevre temizliği yaptı
Akdeniz'de salya oluşumu beklenmiyor
YEREL HABERLER Akdeniz'de salya oluşumu beklenmiyor
Atıkları sanat eserine dönüştürüyor
YEREL HABERLER Atıkları sanat eserine dönüştürüyor
Mersin Millet Bahçesi ziyarete açıldı
YEREL HABERLER Mersin Millet Bahçesi ziyarete açıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin en büyüklerinden Mersin Millet Bahçesini video konferansla açtı 140 bin metrekarenin üzerinde bir alanı kapsayan ve toplam bedeli 100 milyon TL’yi aşan Mersin Millet Bahçesi, üç ayrı bölümden oluştu Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Burası artık Mersin’in bir cazibe merkezi, iki etaplı millet bahçesi haline gelmiş oldu”
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin en büyüklerinden ...
Tarsus’ta hasat edilen 30 ton buğday ve saman üreticilere ücretsiz dağıtıldı
YEREL HABERLER Tarsus’ta hasat edilen 30 ton buğday ve saman ...
Kamuyu 150 milyon TL zarara uğratanlara operasyonda 21 tutuklama
YEREL HABERLER Kamuyu 150 milyon TL zarara uğratanlara operasyonda ...
Başkan Gültak, Üçocak sakinlerine, bölgede gerçekleştirdikleri projeleri anlattı
YEREL HABERLER Başkan Gültak, Üçocak sakinlerine, bölgede ...
Devleti dolandıran 21 şahıs tutuklandı Mersin merkezli 14 ilde suç örgütü kurarak nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve resmi belgede sahtecilik yaptığı iddiasıyla adliyeye sevk edilen 53 kişiden, 21'i tutuklandı
YEREL HABERLER Devleti dolandıran 21 şahıs tutuklandı Mersin ...
MEİGDER 1. Olağan Genel Kurulunu yaptı
YEREL HABERLER MEİGDER 1. Olağan Genel Kurulunu yaptı