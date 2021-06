Mersin’de anız yakılmasına kesinlikle izin verilmeyecek Mersin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, anız yakılmasının önlenmesi için 40 kişiden oluşan 14 ekiple sahada mücadele ediyor

– Mersin’de, Valilik izni ile kontrollü anız yakılması hükmünün de uygulanmayacağı ve hiçbir şekilde anız yakılmasına izin verilmeyeceği bildirildi. Mersin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, anız yakılmasının önlenmesi için 40 kişiden oluşan 14 ekiple sahada mücadele ve üreticileri bilgilendirme çalışmalarına hız verdi.

Mersin İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, il ve ilçe müdürlükleri tarafından anız yangınlarının oluşturacağı maddi ve manevi zararlar hakkında üreticileri bilgilendirme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda, 14 ekip oluşturan ve 40 teknik personel görevlendiren İl Müdürlüğü, üreticileri anız yakmanın zararları konusunda bilgilendiriyor. Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şubesi Tarla Bitkileri Biriminde görevli teknik personel ve ilçe müdürlükleri teknik personeli tarafından, Mersin genelinde anız yangınlarının önlenmesi amacıyla pandemi kurallarına dikkat edilerek çiftçilere gerekli uyarılar ve bilgilendirmeler yapılıyor.



Hava kirleniyor, yaban hayatı yok oluyor, orman yangını çıkabiliyor

Bilgilendirmede, anız yakmanın havayı kirlettiği, karayolu civarındaki anız yangınlarının ise görüş mesafesini azaltarak, trafik kazalarına neden olduğu anlatılıyor. Kontrolsüz olarak yakılan anızların komşu tarladaki hasat edilmemiş ürünlerin yanmasına da neden olduğu kaydedilirken, üreticilere şu uyarılar yapılıyor:

“Yangınlar bazen çitleri, tarla içerisindeki direkleri, meyve ağaçlarını yakabilmektedir. Orman ve konut yangınlarına sebep olabilmektedir. Yaban hayvanları ya yok olmakta ya da yuvalarını kaybetmektedir. Anız yakmanın en önemli etkilerinden birisi de kurak ve yarı kurak bölgelerde erozyonu artırıcı rol oynamasıdır. Anız yakmanın hem eğime dik hem de eğime paralel sürümde erozyonu ve su kayıplarını arttırdığı belirlenmiştir. Arazi üzerinde bulunan enerji iletim ve haberleşme hatları zarar görmektedir.”



Mersin’de anız yakılmasına kesinlikle izin yok

İl Müdürlüğü açıklamasında, anız yakma işleminin yapılması sonucunda tespit edilen ilgili şahsa cezai işlem uygulandığı uyarısı yapılarak, “Anız yakan kişilere her dekar için 2021 yılı idari para cezası miktarı 80,39 TL olmuştur. Bu işlem fiilen orman ve sulak alanlara bitişik yerler ile meskun mahallerde işlenmesi durumunda ceza 5 kat arttırılır” denildi.

Çevre Kanununun Ek1 Maddesinin c bendinde “Anız yakılması, çayır ve meraların tahribi ve erozyona sebebiyet verecek her türlü faaliyet yasaktır. Ancak, ikinci ürün ekilen yörelerde valiliklerce hazırlanan eylem planı çerçevesinde ve valiliklerin sorumluluğunda kontrollü anız yakmaya izin verilebilir” hükmüne işaret edilen açıklamada, valilik izniyle kontrollü anız yakılması hükmünün Mersin’de uygulanmayacağı belirtilerek, “İlimizde kontrollü anız yakılması dahil kesinlikle anız yakılmasına müsaade edilmeyecektir” denilerek, çiftçiler uyarıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.