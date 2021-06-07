MEÜ, eğitim ve araştırma kalitesiyle Türkiye 14’üncüsü oldu Mersin Üniversitesi, Center for World University Rankings 2021 yılı değerlendirmesinde, 99 ülkedeki 20 bin üniversite sıralamasında da bin 79’uncu olmayı başardı

– Mersin Üniversitesi (MEÜ), Center for World University Rankings (CWUR) 2021 yılı değerlendirmesinde, eğitim ve araştırma kalitesiyle 99 ülkedeki 20 bin üniversite arasında bin 79’uncu, Türkiye’deki üniversiteler arasında ise 14’üncü olmayı başardı.

MEÜ’den yapılan açıklamaya göre, geçen yıllarda çeşitli uluslararası kuruluşlar tarafından yapılan sıralamalarda giderek artan bir başarı elde eden MEÜ, Center for World University Rankings 2021 yılı değerlendirmesiyle de göz doldurdu. Dünyadaki üniversiteleri belirli kriterlere göre gözden geçirip puan vererek değerlendirmeye tabi tutan CWUR sıralamasında Mersin Üniversitesi, dünya üniversiteleri sıralamasında bin 79’uncu sırada yer aldı.

MEÜ, Türkiye’deki üniversiteler arasında yapılan değerlendirmede ise 14’üncü sırada yer alma başarısını gösterdi.

Söz konusu sıralamanın; eğitimin kalitesi (yüzde 25), mezunların iş bulma oranı (yüzde 25), öğretim kadrosunun kalitesi (yüzde 10), araştırma sayısı (yüzde 10), yüksek kalite yayın sayısı (yüzde 10), dışarıdaki etki (yüzde 10) ve üniversitenin yayınladığı kitap ve makalelerden yapılan alıntı sayısı (yüzde 10) faktörlerine göre yapıldığı bildirildi.

CWUR’un bu değerlendirmesinin dünya çapında 99 ülkeye ait 20 bin üniversiteyi kapsadığı ve bu haliyle küresel olarak yapılmış en geniş akademik değerlendirme niteliği taşıdığı kaydedildi.

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