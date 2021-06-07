Lokmanoğlu, “Okyanuslar ciddi biçimde tehlike altında” Mersin Deniz Ticaret Odası Başkanı Cihat Lokmanoğlu, küresel ısınma, kirlilik, asit dengesindeki değişimler ve aşırı avlanma gibi nedenlerle okyanusların ciddi biçimde tehlike altında olduğunu belirtti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Lokmanoğlu, “Okyanuslar ciddi biçimde tehlike altında” Mersin Deniz Ticaret Odası Başkanı Cihat Lokmanoğlu, küresel ısınma, kirlilik, asit dengesindeki değişimler ve aşırı avlanma gibi nedenlerle okyanusların ciddi biçimde tehlike altında olduğunu belirtti

İHA

Lokmanoğlu, “Okyanuslar ciddi biçimde tehlike altında” Mersin Deniz Ticaret Odası Başkanı Cihat Lokmanoğlu, küresel ısınma, kirlilik, asit dengesindeki değişimler ve aşırı avlanma gibi nedenlerle okyanusların ciddi biçimde tehlike altında olduğunu belirtti

Mersin Deniz Ticaret Odası Başkanı Cihat Lokmanoğlu, küresel ısınma, kirlilik, asit dengesindeki değişimler ve aşırı avlanma gibi nedenlerle okyanusların ciddi biçimde tehlike altında olduğunu belirterek, “Denizlerimiz; devasa birer çöplüğe dönüşmeden, küresel düzeyde önlem almak gerektiği konusunda bizleri uyarıyor” dedi.
Birleşmiş Milletler (BM) tarafından 2008 yılında tanınan Dünya Okyanus Günü her yıl küresel olarak 8 Haziran’da kutlanıyor. Dünya Okyanus Gününün amacı, yeryüzündeki yaşamın büyük ölçüde okyanuslara bağlı olduğuna dikkat çekmek ve insan eliyle oluşturulan kirliliğin okyanuslar üzerindeki etkileri konusunda farkındalık oluşturmak.
Mersin Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Cihat Lokmanoğlu, 8 Haziran Dünya Okyanus Günü dolayısıyla açıklama yaptı. Okyanusların gelecek açısından önemine dikkat çeken Lokmanoğlu, “Okyanuslar, gezegenimizin asıl oksijen kaynaklarıdır. Soluduğumuz oksijenin yüzde 70’i, okyanuslardaki planktonlar ve denizel bitkiler sayesinde üretilmekte. Isıyı ve atmosfere yaydığımız karbondioksiti emen okyanuslar, iklimi düzenlediği gibi önemli bir gıda ve geçim kaynağı da aynı zamanda. Okyanuslar deniz ticaretine, turizme ve balıkçılığa katkısıyla ekonomiyi de desteklemekte” dedi.

“Okyanuslar, ciddi tehlike altında”
Uzmanların bugün, küresel ısınma, kirlilik, asit dengesindeki değişimler ve aşırı avlanma gibi nedenlerle okyanusların ciddi biçimde tehlike altında olduğunu belirttiklerini ifade eden Lokmanoğlu, “Maalesef bu tehlike artık gözle görülür boyutlara da ulaşmış durumda. Son dönemde Marmara Denizinde ortaya çıkan müsilaj sorunu bunun en somut örneği. Birçok diğer nedenin yanı sıra, deniz kirliliğinin yüzde 80’inin karasal faaliyetlerden kaynaklandığı biliniyor. Denizlere boşaltılan arıtılmamış kanalizasyon ve endüstriyel atıklar ile plastikler, denizlere ve okyanuslara ciddi şekilde zarar veriyor” değerlendirmesini yaptı.

“Her 5 balıktan birinin sindirim sisteminde plastik var”
Deniz ve okyanusların, yaşamlarımız üzerindeki önemine ve mevcut durumuna BM 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Programında (UNDP) da yer verildiğini kaydeden Lokmanoğlu, şöyle devam etti: “Programda, 3 milyar insanın geçinmek için denizlerdeki biyolojik çeşitliliğe bağımlı olduğu, ancak günümüzde dünyadaki balık stoklarının yüzde 30’unun aşırı kullanıldığı için sürdürülebilir ürün vereceği düzeyin altına indiği, okyanusun her kilometre karesinde ortalama 13 bin parça plastik atık bulunduğu gibi dikkat çekici veriler yer alıyor. Bilim insanları tarafından yayınlanan raporlarda, 8 milyon ton plastik atığın rüzgar, akıntı ve gelgitler vasıtasıyla okyanuslara taşındığı, okyanuslarda birisi Fransa’nın yüzölçümüne eşit olmak üzere 5 plastik adası oluştuğu ve her 5 balıktan birinin sindirim sisteminde plastik bulunduğu belirtiliyor. Kirlilik, denizlerdeki milyonlarca canlıya zarar verdiği gibi, geçimini denizlerden sağlayan balıkçıları da olumsuz etkiliyor.”

“Denizlerimiz bizleri uyarıyor”
Denizlerdeki kirlenmeye karşı uyarılarda bulunan Lokmanoğlu, “Ortaya çıkan bu tablo, denizlerimiz devasa birer çöplüğe dönüşmeden, küresel düzeyde önlem almak gerektiği konusunda bizleri uyarıyor. Bu konuda en önemli sorumluluk elbette devletlere ve uluslararası organizasyonlara düşüyor olsa da kirlilikle mücadele ve farkındalık oluşturma açısından toplumsal, yerel ve hatta bireysel olarak yapabileceklerimiz de oldukça değerli. Kirlilikle mücadele açısından güvenilir atık kullanım yöntemlerini yaygınlaştırmak ne derece önemliyse, bireysel olarak plastik kullanımı konusunda bilinçli olmak ve günlük yaşamda başta tek kullanımlıklar olmak üzere plastik ürünleri azaltmak da o derece önemli” ifadelerini kullandı.

“Denizlerin ve okyanusların korunması için verilen mücadelede aktif olarak yer almaya devam edeceğiz”
Lokmanoğlu, Mersin Deniz Ticaret Odası olarak, TURMEPA/Deniz Temiz Derneği iş birliğinde kirlilikle mücadeleyi özendirmek amacıyla geçmiş yıllarda deniz ve kıyı dibi temizliği etkinlikleri gerçekleştirip, çocukları ve gençleri deniz temizliği konusunda bilinçlendirmek amacıyla verilen eğitim programlarının içerisinde yer aldıklarını anımsattı. Odanın aynı zamanda, bölgemizde ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü öncülüğünde gündeme taşınan ve deniz ekosisteminin sağlığını ve denizel kaynakların sürdürülebilir kullanımını öngören Mavi Ekonomi yaklaşımının paydaşlarından ve destekleyicilerinden biri olduğunu belirten Lokmanoğlu, “Mersin Deniz Ticaret Odası son olarak, yerel deniz ürünü türlerini korumak; bölgemizde temiz ve adil deniz ürünleri konusunda farkındalık oluşturmak; eğitim yoluyla balıkçıları ekosistemin doğal koruyucuları haline getirmek hedefleriyle yola çıkan Slow Fish Mersin’in kurulmasında rol almıştır. Gönüllülük esasına dayanan bu oluşumun kurucu ekibi içinde odamızın 3 temsilcisi bulunmaktadır. Odamız, bundan sonraki süreçte de geleceğimizin bağlı olduğu denizlerin ve okyanusların korunması ve sürdürülebilir kullanımı konusunda verilen mücadelenin içerisinde aktif olarak yer alacaktır. Gelecek kuşaklara daha temiz bir deniz ve yaşanabilir bir dünya bırakabilme hedefine katkı sunmak, her zaman önceliklerimiz arasında olacaktır” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tarsus Belediyesinin ektiği ata tohumlar hasat edildi
YEREL HABERLER Tarsus Belediyesinin ektiği ata tohumlar hasat edildi
Başkan Seçer: "Biz her şeyin eğitimle hallolacağını düşünüyoruz"
YEREL HABERLER Başkan Seçer: "Biz her şeyin eğitimle hallolacağını ...
Başkan Yılmaz, çiftçilerle bir araya geldi
YEREL HABERLER Başkan Yılmaz, çiftçilerle bir araya geldi
Başkan Gültak’tan personele promosyon müjdesi Akdeniz Belediyesi Personel A.Ş. çalışanlarına kişi başı 4 bin TL maaş promosyonu ödenecek
YEREL HABERLER Başkan Gültak’tan personele promosyon müjdesi Akdeniz ...
MEÜ, eğitim ve araştırma kalitesiyle Türkiye 14’üncüsü oldu Mersin Üniversitesi, Center for World University Rankings 2021 yılı değerlendirmesinde, 99 ülkedeki 20 bin üniversite sıralamasında da bin 79’uncu olmayı başardı
YEREL HABERLER MEÜ, eğitim ve araştırma kalitesiyle Türkiye ...
Çukurova Basketbol'dan 4 isim milli takımda
YEREL HABERLER Çukurova Basketbol'dan 4 isim milli takımda
Yenişehir’e hayırsever desteği ile eğitim ve rehabilitasyon merkezi yapılacak Mersin Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve hayırsever iş insanı Murat Çani arasında Yenişehir Belediyesi Özel İbrahim Çani Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezinin yapımı için işbirliği protokolü imzalandı
YEREL HABERLER Yenişehir’e hayırsever desteği ile eğitim ve ...
Mersin’de anız yakılmasına kesinlikle izin verilmeyecek Mersin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, anız yakılmasının önlenmesi için 40 kişiden oluşan 14 ekiple sahada mücadele ediyor
YEREL HABERLER Mersin’de anız yakılmasına kesinlikle izin ...
Mersin Şehir Hastanesi sağılığın yanı sıra çevreye de katkı sağlıyor
YEREL HABERLER Mersin Şehir Hastanesi sağılığın yanı sıra çevreye de ...
Mersin İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün 20 projesi destek almaya hak kazandı
YEREL HABERLER Mersin İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün 20 projesi ...
'Askıcılık' yöntemiyle 14 evden hırsızlığın şüphelileri yakalandı 
YEREL HABERLER 'Askıcılık' yöntemiyle 14 evden hırsızlığın ...
Tarsus Üniversitesi 'STEM In Action' projesi ile Avrupa'da
YEREL HABERLER Tarsus Üniversitesi 'STEM In Action' projesi ile ...
Namağlup şampiyon hentbolcular 1'inci Lig´e hazırlanıyor
YEREL HABERLER Namağlup şampiyon hentbolcular 1'inci Lig´e ...
Hırsızları saç tıraşı ele verdi Mersin'de 14 ayrı evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Hırsızları saç tıraşı ele verdi Mersin'de 14 ayrı ...
Şampiyon hentbolcular, 1. Lig hazırlıklarına başladı 2. Lig B grubunda sergiledikleri başarı ile namağlup şampiyon olan ve 1. Lig’e yükselen Mersin Büyükşehir Belediyesi GSK Kadın Hentbol Takımı, yeni sezon için ilk antrenmana çıktı Takım Kaptanı İpek: “Bu yolda yeniyiz ama herkesten güçlüyüz”
YEREL HABERLER Şampiyon hentbolcular, 1. Lig hazırlıklarına ...
Mersin Büyükşehir Belediyesinden Halk Kart sahiplerine KPSS başvuru desteği
YEREL HABERLER Mersin Büyükşehir Belediyesinden Halk Kart ...
Binanın çatısından sarkan kişi yürekleri ağza getirdi
YEREL HABERLER Binanın çatısından sarkan kişi yürekleri ağza getirdi
Mezitli'de çevre duyarlılığına dikkat çekildi
YEREL HABERLER Mezitli'de çevre duyarlılığına dikkat çekildi
Mezitl'de 8. hobi bahçesi hizmete girdi
YEREL HABERLER Mezitl'de 8. hobi bahçesi hizmete girdi
Mersin'de yürekleri ağza getiren görüntü Mersin'de henüz bilinmeyen bir nedenle 5 katlı binanın çatısına çıkan bir şahıs, bir süre asılı kaldığı binanın çatısından 5. katın balkonuna düşerek kurtuldu Olay anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedilerek sosyal medyada yayınlandı
YEREL HABERLER Mersin'de yürekleri ağza getiren görüntü Mersin'de ...
Kızkalesi'ne tatilcilerden görülmemiş ilgi Kızkalesi Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Hüseyin Çalışkan: "Pandeminin etkisinden kurtulmak isteyenler tatili tercih ediyor" "İlk defa Kızkalesi'nde haziran ayı başında güzel bir sezon görüyorum"
YEREL HABERLER Kızkalesi'ne tatilcilerden görülmemiş ilgi Kızkalesi ...
MESKİ'nin yeni tesisi lojistik ve üretim merkezi olacak
YEREL HABERLER MESKİ'nin yeni tesisi lojistik ve üretim merkezi ...
Patoz tarih oluyor
YEREL HABERLER Patoz tarih oluyor
Mersin'de 'Çevre Karikatürleri Sergisi'
YEREL HABERLER Mersin'de 'Çevre Karikatürleri Sergisi'