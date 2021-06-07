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Akkuyu NGS'de iç koruma binasının 3'üncü katmanı kuruldu

DHA

Akkuyu NGS'de iç koruma binasının 3'üncü katmanı kuruldu


Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)MERSİN'in Gülnar ilçesinde yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) 1'inci güç ünitesinde, reaktör bölümü iç koruma binasının 3'üncü katmanı kuruldu. 322 ton ağırlığındaki silindirik yapının montajı, 1 gün sürdü.
Kaynaklı metal yapı olan iç koruma binasının 3'üncü katmanı; her biri 11,5 metre yüksekliğinde, 5,8 metre genişliğinde ve 13,4 ton ağırlığındaki 24 bölümden oluşuyor. Bölümler, daire uzunluğu 138 metre olan tek blok halinde birleştirildi. Montaj işlemi, 1´inci güç ünitesinin reaktör bölümünün yanında yapıldı. Montajın tamamlanmasının ardından tüm kaynak bağlantılarının kalitesi, ultrasonik teste tabi tutuldu.
İç koruma binası 3'üncü katmanının montajı, kurulum sırasında geometrik parametrelerin korunmasını gerektiren özel olarak geliştirilmiş teknoloji kullanılarak dünyanın en güçlü paletli vinçlerinden biriyle gerçekleştirildi. Belirtilen çaptan izin verilen sapma oranı 5 mm´yi aşmadı.
3'üncü katmanın kurulumundan sonra reaktör binasının yüksekliği 11,6 metre artarak +28,55 metreye ulaştı. Uzmanlar, bu aşamanın tamamlanmasıyla 2'nci ve 3'üncü katmanların birleştirilmesi, koruma binasının güçlendirilmesi ve betonlanması işlemlerine başlayacak. Betonun dökülmesinden sonra duvarlar 1,2 metre kalınlığında olacak. İç koruma binası toplam 4 katman ve 1 kubbeden oluşacak. Bina, tüm bileşenlerinin montajının tamamlanmasının ardından sızdırmazlık testinden de geçirilecek.
Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdür Birinci Yardımcısı ve NGS Yapı İşleri Direktörü Sergei Butckikh, "Sadece 1 hafta önce ilk güç ünitesinin reaktör basınç kabını kurduk ve şimdi inşaatın bir başka önemli aşamasını geçmiş olduk. İç koruma binasının üçüncü katmanı, tasarımda öngörülen konumunda kuruldu. Ana inşaatın aşamalarının tamamlanması açısından iyi bir tempo yakaladık. Bir sonraki anahtar kurulum işlemleri bu yaz 2´nci güç ünitesinde gerçekleştirilecek. Bunlar arasında reaktör şaftının betonarme kirişi, iç koruma binası ikinci katmanı ve destek kirişinin kurulması yer alacaktır. 3´üncü ünitede türbin binası temel plakasının betonlama işlemini tamamladık ve yakın zamanda reaktör binasının da temel plakası hazır olacak" dedi.
Akkuyu NGS projesinin reaktör binaları 2 katmanlı koruma binaları ile donatılacak. Güçlendirilmiş betondan yapılan dış koruma binası, her türlü olağanüstü dış etkiye dayanıklı şekilde tasarlandı. İç koruma binası ise reaktör bölümünün sızdırmazlığını sağlayan çelik kaplama ile özel betondan imal ediliyor. Nükleer santrali lokalize eden güvenlik sistemi olan iç koruma binası, reaktör bölmesinin stabilitesini sağlamasının yanı sıra boru hatları ile NGS işletme aşamasında nükleer reaktör bakımı işlemlerinin gerçekleştirildiği kutup vinci desteği olarak da hizmet veriyor.DHA-Genel Türkiye-Mersin / Gülnar Mustafa ERCAN
2021-06-07 16:09:49

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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