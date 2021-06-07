Mersin'de 'En İyi Narkotik Polisi Anne' projesi eğitimleri sürüyor

İçişleri Bakanlığı ve Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği tarafından hayata geçirilen ‘En İyi Narkotik Polisi Anne’ projesi çalışmaları, Mersin'de devam ediyor.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Şube Müdürlüğü personeli, il merkezinde bulunan çok sayıda kurumda verdiği eğitimlerle, "Biz anneler tükenmeyen sevgimiz, sabrımız ve sağduyumuzla yavrularımızı bu illetten koruyabiliriz. Dünyada anne sevgisinden güçlü hiçbir şey yoktur. Unutmayın gücümüz sevgimizdir. Bu illeti sevgimizle yeneceğiz” vurgusu yapılarak, uyuşturucu kullanımında erken tespit ve bağımlılık sarmanına yakalanmadan çocuklara müdahale edilmesi amaçlanıyor.

Özellikle annelere ulaşan ekipler, uyuşturucu ile mücadelenin çok önemli olduğunu dile getiriyor.

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