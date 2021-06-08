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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Torosların zirvesinde yaşayan 640 çocuk denizle buluşuyor

İHA

Torosların zirvesinde yaşayan 640 çocuk denizle buluşuyor

Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Toroslar Belediyesi işbirliği ile “Toroslar İlerle Gençlik Seninle” projesi kapsamında merkez Toroslar ilçesine bağlı kırsal mahallelerde yaşayan 640 çocuk denizle buluşturuluyor.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Silifke Kapızlı Maliye Gençlik Kampında 718 Haziran 2021 tarihleri arasında 1216 yaş grubu gençlerin eğitim, sosyal, kültürel ve sportif anlamda kendilerini geliştirmeleri amacıyla 4 dönem olmak üzere 320 erkek, 320 kız toplam 640 genç denizle buluşturulacak.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Toroslar ilçe sınırları içerisinde yaşayan başarılı, ancak ailesinin maddi durumu tatil yapmaya elverişli olmayan 1216 yaş grubu gençleri, ücretsiz yaz kampı ile ödüllendirmek, iletişimini güçlendirmek, doğa ortamında rekreatif etkinliklerle yarışma olgusunu da işe katarak takım ruhunu kazandırmak, sosyal yaşam, paylaşım, kardeşlik ve yardımlaşma olgusunu geliştirerek çocukların kişisel gelişimlerine katkı sağlamak amacı ile gerçekleştirilen gençlik kampı açılış töreniyle başladı.
“Toroslar İlerle Gençlik Seninle” projesi kapsamında gerçekleştirilen gençlik kampının açılış töreni, Silifke Kapızlı Maliye Gençlik Kampında Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir, Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz ve 160 erkek kampçı gencin katılımı ile yapıldı.

“Her yıl gençlerimizi kamplarımızda ağırlamak istiyoruz”
Açılışta gençlere seslenen Gençlik ve Spor İl Müdürü Demir, gençleri gençlik kampında ağırlamaktan büyük onur duyduklarını söyledi. Gençlik kamplarıyla ilgili bilgi veren Demir, “Silifke ilçesi Kapızlı Mahallesinde bakanlığımıza ait şu an içinde bulunduğunuz kampla birlikte gençlerin faydalanabileceği toplam 6 tane gençlik kampımız var. Her yıl özellikle yaz döneminde Türkiye’nin 80 ilinden gençler, bakanlığımızın internet sitesi üzerinden doğa ve deniz kampları için online başvuru yapıyorlar. Şu an sizler İl Müdürlüğümüz ve Toroslar Belediyesinin ortak projesi ile bizlerin misafirlerisiniz. Sizden sonra da Türkiye’nin dört bir yanından bakanlığımıza başvuru yapan ve kampa katılmaya hak kazanan gençlerimizi misafir edeceğiz. Onlar da sizler gibi bu kamplarımızda hem eğitim, kültür sanat ve spor faaliyetleri icra edecekler hem de bol bol eğlenecekler. Bu tesisimiz devletimizin siz değerli gençlere sunmuş olduğu güzide bir tesis. Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz da aramızda. Bizler yerel yönetimlerimizle birlikte hazırladığımız ortak projelerle bu kampları her yıl geleneksel hale getirerek gençlerimizi kamplarımızda ağırlamak istiyoruz. Sevgili gençler, bundan sonra her yıl sizlerle burada buluşalım. Kampımıza hoş geldiniz. İyi eğlenceler diliyorum” dedi.

“Sizler için daha güzel şeyler yapmaya devam edeceğiz”
Toroslar Belediye Başkanı Yılmaz da “Sizler bizim çocuklarımızsınız, bizlerin geleceğisiniz. Geleceğe ilişkin bütün umudumuz sizlersiniz. Bugün bu kampla tanıştığınız arkadaşlarınızla yıllar boyunca görüşeceksiniz, çünkü bu tür etkinlikler insanın hayatı boyunca unutamayacağı etkinliklerdir. Sevgili gençler, burada sizler için sunduğumuz imkanları en iyi şekilde değerlendirmeye bakın ve kesinlikle çekinmeyin. Burada yapılan sosyal, kültürel ve sportif etkinliklere mutlaka katılın ve öğrenin. Bilmediğiniz şeyleri öğrenmekten kaçmayın, üzerine gidin, merak edin ve mutlaka yapın. İnsanı geliştiren, yeni şeyler öğreten en önemli şey merak etmektir. Merak edin, bilmiyorsanız sorun ve öğrenin ki bu sayede daha girişken olabilesiniz. Mesela langırt, masa tenisi, dart, mangala gibi bir çok etkinlik yapacaksınız; hayatınızda hiç oynamamış olabilirsiniz, deneyin çekinmeyin oynayın ve mutlaka yapın. Sevgili gençler, sizleri seviyoruz ve sevmeye, sizler için daha güzel şeyler yapmaya devam edeceğiz. İyi bir kamp dönemi geçirmenizi diliyorum” diye konuştu.
Konuşmaların ardından Demir ve Yılmaz, gençlerle birlikte langırt ve masa tenisi oynadıktan sonra kamptan ayrıldılar.
Kamp dönemi boyunca gençlik liderleri eşliğinde gençlere yönelik yüzme, voleybol, futbol, masa tenisi, dart, langırt, mangala, matrak oyunu, halk oyunları, sokak oyunları, el işi çalışmaları, müzik, tiyatro, kişisel beceri sergileme (şarkı, şiir, herhangi bir enstrüman çalma) gibi sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal etkinlikler gerçekleştirilecek.

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