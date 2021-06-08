Aile Sağlığı Merkezi için imzalar atıldı

Akdeniz Belediyesi ile Mersin İl Sağlık Müdürlüğü arasında, Özgürlük Mahallesinde bulunan ve mülkiyeti belediyeye ait mahalle evinin Aile Sağlığı Merkezi olarak hizmet vermesi için protokol imzalandı.

Mülkiyeti Akdeniz Belediyesi'ne ait olan, Özgürlük Mahallesindeki mahalle evinin zemin katının, Mersin İl Sağlık Müdürlüğüne bedelsiz tahsisi için protokol imzalandı. Mersin İl Sağlık Müdürü Emrah Ceviz'in de katıldığı imza töreni, Akdeniz Belediyesi merkez binasında gerçekleşti. Protokolü, Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak ile İl Sağlık Müdürü Emrah Ceviz imzaladı.

Akdeniz Belediyesinin bu konudaki hassasiyetinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Ceviz, “Başkan Mustafa Gültak'a da katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Bölgedeki vatandaşlarımıza sağlık hizmetimizi en kısa sürede sunacağız" ifadelerini kullandı.



"Verdiğimiz sözleri yerine getiriyoruz"

Başkan Gültak ise "Özgürlük Mahallesinde yeni bir aile sağlığı merkezi açılışı için gereken tüm hazırlıkları bitirdik. Seçim zamanı hem bizim hem de Lütfi Elvan bakanımızın vermiş olduğu bir sözü de yerine getirmiş bulunuyoruz. Taziye evimizin zemin katını Sağlık İl Müdürümüz Emrah Ceviz’in göndermiş olduğu proje doğrultusunda yeniledik. Uygun standartlara getirip, Mersin İl Sağlık Müdürlüğümüze buranın tahsisini bugün gerçekleştiriyoruz" dedi.



"Mahalle sakinleri uzak yerlere gitmek zorunda kalmayacak"

Merkezde; bölge nüfusuna göre iki doktorun görevlendirileceğini de kaydeden Gültak, "Artık Özgürlük Mahallesindeki hanımefendiler, beyefendiler, çocuklarımız farklı yerlere gitmek zorunda kalmayacak. Tahmin ediyorum aile sağlığı merkezi açılınca birkaç tane eczane de açılır. Vatandaşımız ilaçlarını da uzaklara gitmeden alabilecek. Bunlar önemli şeyler. ‘Sıcakta, soğukta 1,52 kilometre yol gitmek zorunda mıyız?’ diye soran vatandaşlarımız vardı. Bu insanlar benden bunu çok istiyorlardı. Çok şükür bu hizmeti de hayata geçiriyoruz. Sağlık Müdürümüz Emrah Ceviz'e desteklerinden ötürü çok teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

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