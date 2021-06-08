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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

TİY Başkanı Kırbıyık: "Şampiyonluk için kolları sıvadık"

İHA

TİY Başkanı Kırbıyık: "Şampiyonluk için kolları sıvadık"

Misli.com 2. Ligi ekiplerinden Tarsus İdman Yurdu (TİY) Spor Kulübü Başkanı Harun Şahin Kırbıyık, 20212022 sezonu için kolları sıvadıklarını, şampiyonluk için çalışmalarının devam ettiğini söyledi.
Kulüp başkanlığına seçildikten sonra Tarsus İdman Yurdu tesislerini baştan sona yenilediklerini ifade eden Harun Şahin Kırbıyık, ‘Büyük Tarsus Yürüyüşü’ ne taraftarlar ve Tarsus halkının hazır olmasını istedi. Kırbıyık, “Genel kurulumuzda Tarsus halkına ve sporseverlere ne söz verdiysek hepsini yerine getireceğiz. Takımımızın şampiyonluğuna şimdiden hazır olsunlar. İnşallah o mutluluğu hep beraber yaşayacağız” dedi.
Gece gündüz demeden Tarsus İdman Yurdu tesisinin 5 yıldız otel düzeyine getirmek için çalıştıklarını kaydeden Kırbıyık, “Tarsus halkına ve Tarsus İdman Yurduna yaraşır bir tesisi oluşturuyoruz. Sporcularımız her şeyin en güzeline ve en iyisine layıktır. Kulüp lojmanımız bölgede ve Türkiye’de sayılı lojmanlardan olacak. Önümüzdeki günlerde inşaat tamamlanacak” ifadelerini kullandı.
11 Haziran Cuma günü Tarsus İdman Yurdu mağazalarının açılışını yapacaklarını anlatan TİY Başkanı Kırbıyık, dev bir tır hazırladıklarını, burada TİY ürünlerini satışa sunacaklarını söyledi.
Güçlü bir takım için titiz bir transfer çalışması yaptıklarını dile getiren Harun Şahin Kırbıyık, “Güçlü bir takım için transfer çalışmamız devam ediyor. İnşallah şampiyonluk yolunda güzel ve güçlü bir kadro ile lige gireceğiz. Transferi en kısa zamanda tamamlayacağız. Yeteri kadar oyuncu alınacak ve şu ana kadar alınan bu oyunculara güveniyoruz. İnşallah yüzümüzü kara çıkartmazlar. Maddi ve manevi hiçbir şeyden kaçmıyorum. Yalnız bizi rahat bıraksınlar, bizde rahat çalışalım. Önümüzde kimse duramaz. Bu takım 100. yılında Süper ligde olacaktır” diye konuştu.
Transfer çalışmalarında Teknik Direktör Ergün Penbe'nin raporu doğrusunda hareket ettiklerini aktaran Kırbıyık, “Dış transferde Okan Baydemir, Cengiz Öktün, Niyazi Batuhan Salman, Hüseyin Çolak ile 2 yıllık sözleşme imzalandık. Öte yandan Artun Akçakın, Muharrem Doğan, Yasin Yener ve Tufan Kelleci ile prensipte anlaşma sağladık. İç transferde Kaleci Barış, Mert Özdesteci ile Abdülkerim Canlı sözleşmelerimiz devam ediyor. İç ve dış transferde görüşmelerimiz devam ediyor” açıklamalarında bulundu.

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