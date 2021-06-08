Trafik kazasında yaşamını yitiren Koray’ın adı korulukta yaşayacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Trafik kazasında yaşamını yitiren Koray’ın adı korulukta yaşayacak

İHA

Trafik kazasında yaşamını yitiren Koray’ın adı korulukta yaşayacak

– Mezitli Belediyesi, mart ayında meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren ilkokul öğrencisi Koray Tekin Turhan’ın adını korulukta yaşatacak. Mezitli Belediyesi tarafından oluşturulan 67inci koruluğa ‘Koray Tekin Turhan Koruluğu’ adı verildi.
Mezitli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Mersinli Ahmet İlkokulu öğrencisi Koray adına oluşturulan parkta Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Koray’ın ailesi ve öğretmenleri tarafından zeytin, nar ve selvi fidanları dikildi. Duygu dolu bir ortamda gerçekleşen anma programında, Koray’ın ailesi ve sınıf arkadaşları tarafından kırmızı karanfil bırakıldı.

“Acımızı hafifletmek mümkün değil”
Acı bir olay sonrası vefat eden Koray’ın adını yaşatabilmek adına koruluk oluşturmak istediklerini belirten Mersinli Ahmet İlkokulu Müdürü Yusuf Baltacıoğlu, “Elim bir kaza sonucunda sevgili öğrencimiz Koray Tekin Turan’ı kaybettik. Öğrencimizin adını yaşatmak ve ailesinin acısını hafifletebilmek adına bir koruluk oluşturmak istedik. Kendisine ilettiğimizde Neşet Tarhan başkanımız bize destek verdi ve öğrencimiz adına bu koruluğu oluşturduk. Başta Belediye Başkanımız Neşet Tarhan, Park ve Bahçeler Müdürümüz Hasan Orhan ve tüm emeği geçenlere okulumuz ve çocuğumuz Koray’ın ailesi adına teşekkür ederim” dedi.

“Ailesi için teselli oldu”
Koray’ın adının korulukta yaşayacağını belirten Yenişehir Milli Eğitim Müdürü Necmettin Dinç de “Acı bir hadise yaşadık ve bir evladımızı kaybettik. Ama sabır göstermek durumundayız. Çocuğumuzun adını yaşatmak için Mezitli Belediyemizle böylesi anlamlı bir olaya imza attık. Aile için teselli ve evladımızın adının yaşaması adına güzel bir çalışma oldu. Emeği geçen herkese minnettarlığımı ifade ediyorum” diye konuştu.

“Koray’ın adı uzun yıllar bu korulukta yaşayacak”
Mezitli’de 67’nci koruluğu oluşturduklarını ifade eden Başkan Tarhan ise “Mutluluklarını paylaşmak için koruluk oluşturanların yanında böylesi hüzünlü anlar için de koruluklar oluşturuyoruz. Bugün de minik Koray için burada bir araya geldik. Keşke başka bir vesilesiyle bir araya gelmiş olsaydık. Maalesef çocuk yaştaki ölümler daha büyük acıya yol açıyor. Allah sabır versin. Bu koruluk onun adıyla uzun yıllar yaşayacaktır” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tarsus Belediyesi, bir günde 41 açılış yapacak
YEREL HABERLER Tarsus Belediyesi, bir günde 41 açılış yapacak
TİY Başkanı Kırbıyık: "Şampiyonluk için kolları sıvadık"
YEREL HABERLER TİY Başkanı Kırbıyık: "Şampiyonluk için kolları ...
Aile Sağlığı Merkezi için imzalar atıldı
YEREL HABERLER Aile Sağlığı Merkezi için imzalar atıldı
Tarsus Belediyesi, çiftçiden aldığı 10 ton karpuzu halka dağıttı
YEREL HABERLER Tarsus Belediyesi, çiftçiden aldığı 10 ton karpuzu ...
Kazanlı sahilindeki caretta yuvalama alanları temizlendi
YEREL HABERLER Kazanlı sahilindeki caretta yuvalama alanları ...
Mezitli Belediyesi ekipleri, sahilde taş temizlemeye devam ediyor
YEREL HABERLER Mezitli Belediyesi ekipleri, sahilde taş temizlemeye ...
Gençler sınav stresini konserle attı
YEREL HABERLER Gençler sınav stresini konserle attı
Mersin’de karbondioksit salımı 15,3 milyon ton olarak hesaplandı Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, Sera Gazı Emisyon Envanteri ile Mersin’e ait sera gazı emisyon miktarının saptandığını söyledi Seçer: “Belediyecilik başta insanı ve çevreyi korumaktır”
YEREL HABERLER Mersin’de karbondioksit salımı 15,3 milyon ton olarak ...
Akdeniz’de kaldırımlar yenileniyor, ağaç diplerine kompozit ızgara yerleştiriliyor
YEREL HABERLER Akdeniz’de kaldırımlar yenileniyor, ağaç diplerine ...
Torosların zirvesinde yaşayan 640 çocuk denizle buluşuyor
YEREL HABERLER Torosların zirvesinde yaşayan 640 çocuk denizle ...
Karateci babasının zoruyla spora başladı, 12 kez Türkiye şampiyonu oldu Ünal Alkayış, uzun aradan sonra ilk maçına çıkmaya hazırlanıyor Karate branşıyla uzun yıllar uğraşan babasının zoruyla spora başlayan Alkayış, yeni rekorlar kırmanın peşinde
YEREL HABERLER Karateci babasının zoruyla spora başladı, 12 kez ...
Çalılık yangını mahalleliyi sokağa döktü, alevler evleri teğet geçti
YEREL HABERLER Çalılık yangını mahalleliyi sokağa döktü, alevler ...
Kağıthane'de İETT otobüsü kaza yaptı; yolcular tahliye edildi (1)
YEREL HABERLER Kağıthane'de İETT otobüsü kaza yaptı; yolcular ...
Mersin'de 'En İyi Narkotik Polisi Anne' projesi eğitimleri sürüyor
YEREL HABERLER Mersin'de 'En İyi Narkotik Polisi Anne' projesi ...
Akkuyu NGS'de iç koruma binasının 3'üncü katmanı kuruldu
YEREL HABERLER Akkuyu NGS'de iç koruma binasının 3'üncü katmanı ...
Akkuyu NGS’nin 1’inci güç ünitesinde iç koruma binasının üçüncü katmanı kuruldu Akkuyu NGS’nin 1’inci Ünitesinin Reaktör Binası bir günde 11,6 metre yükseldi
YEREL HABERLER Akkuyu NGS’nin 1’inci güç ünitesinde iç koruma ...
Lokmanoğlu, “Okyanuslar ciddi biçimde tehlike altında” Mersin Deniz Ticaret Odası Başkanı Cihat Lokmanoğlu, küresel ısınma, kirlilik, asit dengesindeki değişimler ve aşırı avlanma gibi nedenlerle okyanusların ciddi biçimde tehlike altında olduğunu belirtti
YEREL HABERLER Lokmanoğlu, “Okyanuslar ciddi biçimde tehlike ...
Tarsus Belediyesinin ektiği ata tohumlar hasat edildi
YEREL HABERLER Tarsus Belediyesinin ektiği ata tohumlar hasat edildi
Başkan Seçer: "Biz her şeyin eğitimle hallolacağını düşünüyoruz"
YEREL HABERLER Başkan Seçer: "Biz her şeyin eğitimle hallolacağını ...
Başkan Yılmaz, çiftçilerle bir araya geldi
YEREL HABERLER Başkan Yılmaz, çiftçilerle bir araya geldi
Başkan Gültak’tan personele promosyon müjdesi Akdeniz Belediyesi Personel A.Ş. çalışanlarına kişi başı 4 bin TL maaş promosyonu ödenecek
YEREL HABERLER Başkan Gültak’tan personele promosyon müjdesi Akdeniz ...
MEÜ, eğitim ve araştırma kalitesiyle Türkiye 14’üncüsü oldu Mersin Üniversitesi, Center for World University Rankings 2021 yılı değerlendirmesinde, 99 ülkedeki 20 bin üniversite sıralamasında da bin 79’uncu olmayı başardı
YEREL HABERLER MEÜ, eğitim ve araştırma kalitesiyle Türkiye ...
Çukurova Basketbol'dan 4 isim milli takımda
YEREL HABERLER Çukurova Basketbol'dan 4 isim milli takımda
Yenişehir’e hayırsever desteği ile eğitim ve rehabilitasyon merkezi yapılacak Mersin Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve hayırsever iş insanı Murat Çani arasında Yenişehir Belediyesi Özel İbrahim Çani Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezinin yapımı için işbirliği protokolü imzalandı
YEREL HABERLER Yenişehir’e hayırsever desteği ile eğitim ve ...