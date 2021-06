Bozyazı’da Bilim Fuarı açıldı

Mersin’in Bozyazı ilçesinde Anadolu Lisesi ve Tekmen Ortaokulunda 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı açıldı. Fuarda, öğrencilerin hazırladığı 47 proje sergileniyor.

Bilim Fuarının açılışına Bozyazı İlçe Milli Eğitim Müdürü Aziz Gedik, öğretmen, öğrenci ve öğrenci velileri katıldı. Bozyazı Anadolu Lisesi ve Tekmen Ortaokulunda açılan 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı sergisinde toplam 38 danışman öğretmen ve 104 öğrencinin hazırladığı birbirinden ilginç toplam 47 proje yer aldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Gedik, öğrencilerin hazırladığı projeleri gezerek tek tek inceledi. Gedik, düzenlenen bilim fuarına katılan öğrenci ve öğretmenleri kutlayarak, emeği geçenlere teşekkür etti. Öğretmen ve öğrencilerin gayretli çalışmaları sonucu ortaya çıkan projelerin öğrencilerin ufkunu açacağını, yapılan her projenin değerli olduğunu belirten Gedik, "Öğrencilerimizi ilerde ülke yararına olacak buluşların mimarı olarak görüyorum. Her biri ileride bilim adamı olarak ülkemizi çağdaş uygarlık seviyesine ulaştırabilirler. Her çalışmanın mutlaka öncesi bulunmaktadır. Bu proje çalışmaları, ileride öğrencilerimizin başarılı çalışmalara atacakları imzaların basamağı olacaktır. Öğrencilerimiz ileride ülkemizin geleceğinde söz sahibi olacak ve birçok projeyi inanıyorum ki hayata geçirecekler” dedi.

Fuarda öğrenciler, hem eser çıkarmanın gururunu yaşadı hem de projelerini gelen misafirlere sunarak onları bilgilendirdi. Öğrencilerin projeleri ve öğretmenlerin performansı ise sergiye katılanların beğenisini kazandı.

