Mersin merkezli 18 ilde gerçekleştirilen yasadışı bahis operasyonunda, haklarında yakalama kararı bulunan 117 kişiden 86'sı gözaltına alındı. Parisbahis.com isimli site üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları tespit edilen şüphelilerin hesaplarında son 1 yıl içerisinde 190 milyon liralık para transferi olduğu tespit edildi. Suç örgütünün lider kadrosunda yer aldıkları öne sürülen 3 şüphelinin ise KKTC, Ukrayna ve Karadağ'da olduğu öğrenildi.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen soruşturma kapsamında, yasadışı bahis oynatan şüphelilerin tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, yurt dışında kurulduğu öne sürülen 'parisbahis.com' adlı internet sitesi üzerinden yasadışı bahis oynatıldığını belirleyen ekipler, şüphelileri takibe aldı. Uzun süren teknik ve fiziki takibin ardından Cumhuriyet Başsavcılığınca 117 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Mersin merkezli Antalya, Aydın, Batman, Bolu, Bursa, Denizli, Gaziantep, Giresun, İstanbul, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Manisa, Muğla, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Zonguldak'ta gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 86 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.



Paralar, şemsiye ve derin dondurucudan çıktı

Öte yandan, şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise 41 cep telefonu, 8 bilgisayar ve 23 bin 635 lira para ele geçirildi. Yasa dışı bahisten elde edildiği değerlendirilen paraların bir bölümü şemsiyenin içerisinde, bir bölümü ise derin dondurucuda bulundu.



1 yılda 190 milyon liralık para transferi olmuş

Yapılan detaylı incelemelerde, bazı vatandaşlara ait kimlik bilgilerinin, haberleri olmadan çeşitli kurumlardan ele geçirilerek 273 kişi adına dijital para platformu hesabı açıldığı görüldü. Şüphelilerin Ermenistan üzerinden yasa dışı bahis sitesi kurduğu, temin ettikleri kişisel bilgiler doğrultusunda internet üzerinden kripto hesaplar açtıkları belirlendi. Ayrıca şüphelilerin son 1 yılda yaptıkları para transferleri de Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporuna yansıdı. Rapora göre şahısların dijital para platformu hesapları üzerinden 65 milyon, banka hesaplarından ise 125 milyon lira olmak üzere 190 milyon liralık transfer gerçekleştirdikleri tespit edildi. Çetenin organizasyon teması da tespit edilirken, günlük, haftalık ve aylık kazançlarına da ulaşıldı. Buna göre 273 dijital para hesabının kullanıldığı ortaya çıkarken, hesaplar içinde öğretmen, doktor gibi kamu çalışanlarının da olduğu belirlendi. Ayrıca şüphelilerin dijital para hesaplarının aktivasyonları için farklı kişiler adına GSM hatları aldıkları, bu hatların tamamını İstanbul'dan temin ettikleri belirlendi.



Paraları Bitcoin'e yatırmışlar

Öte yandan şahısların yasadışı bahisten elde ettikleri parayı Bitcon'e yatırdıkları ortaya çıktı. Çetenin liderlerinden olan 3 kişinin KKTC, Ukrayna ve Karadağ'da olduğu da belirlendi. Bu kişilerle birlikte hakkında yakalama kararı bulunan 31 kişinin aranmasına devam edilirken, gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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