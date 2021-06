Seçer’den balık çiftliklerine tepki Başkan Seçer, Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısında balık çiftliklerine tepki gösterdi Seçer: “Bodrum’dan kaçtılar buraya çöreklendiler. Haydi başka kapıya. Mersin’den başka kapı mı yok?”

– Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, meclis toplantısında balık çiftliklerine tepki gösterdi. Seçer, “Bodrum’dan kaçtılar buraya çöreklendiler. Bunun Cumhur İttifakı, Millet İttifakı, A partisi, B partisi meselesi yok; bu hepimizin ortak sorunu. Doğa hepimizin. ‘Ben falanca partinin üyesiyim, benim dönemimde buna müsaade edilmiş’ deyip görmezlikten gelemeyiz. Haydi başka kapıya. Mersin’den başka kapı mı yok?” diye konuştu.

Mersin Büyükşehir Belediye Meclisinin 2021 yılı Haziran Ayı Olağan Toplantısının 1. Birleşimi, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer başkanlığında Kongre ve Sergi Sarayında gerçekleştirildi. Toplantıda, çevre sorunları ön plana çıktı.



“Belediyemizin açtığı 25 ayrı dava var”

Bir meclis üyesinin Mersin’de kurulması düşünülen 67 balık çiftliği ile ilgili yaptığı değerlendirme üzerine konuşan Başkan Seçer, “Bizim bazı çevre örgütleri, odalarla beraber müdahil olduğumuz, açtığımız 25 ayrı dava var. Burada Mersin İdare Mahkemesi kararı aleyhimize sonuçlanmıştı, ancak Danıştay lehimize bozdu, Mersin halkı lehine bozdu. Bir anlamda onlar adına biz bu davayı açmıştık. Yeniden yargılanma olacak. Tabii ki bunların takipçisi olacağız” diye konuştu.



“Haydi başka kapıya. Mersin’den başka kapı mı yok?”

Balık çiftliklerinin Bodrum’da kurulması söz konusu olduğunda halkın direndiğini ifade eden Seçer, konunun Mersin’in de ortak sorunu olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi:

“Bodrum’dan kaçtılar buraya çöreklendiler ama bunun Cumhur İttifakı, Millet İttifakı, A partisi, B partisi meselesi yok, bu hepimizin ortak sorunu. Doğa hepimizin. Balık çiftlikleri Aydıncık, Bozyazı, Silifke, Erdemli, Anamur açıklarına kuruluyor. O ilçe halkının ortak sorunu. Oranın kıyıları, oranın denizi kirlenecek. ‘Ben falanca partinin üyesiyim, benim dönemimde buna müsaade edilmiş’ deyip görmezlikten gelemeyiz. Haydi başka kapıya. Mersin’den başka kapı mı yok? Bakın başka yerden buraya geldiler çünkü oranın halkı direndi, ‘Hayır kardeşim, ben buna müsaade etmiyorum’ dedi. Siyasilerini uyardı; ‘Sakın ola böyle bir şey yapmayın’. Hep süslü laflar; efendim bilimsel olarak bunlar müsaitmiş, denizin altındaki debi miktarı, efendim oşinografik veriler, deniz verileri, incelemeler, burada denizde çiftlik kurulmasına müsaitmiş. ‘Efendim, bizim üretim yapmamız lazım, hayvansal protein lazım’. Yani her şeyi bitirdik, şimdi denizde balığı üretip hayvansal protein açığımızı ondan karşılayacağız. Bunun yapma yöntemleri var ama bu kadar teknikten, bilimden uzak değil. Denizler bir daha gelmez. ‘Para gelsin de nasıl gelirse gelsin’, ben bunu reddediyorum.”



“Bunlar dün akşamdan bugün sabaha kadar olmadı”

Meclis üyelerinin çevre konusundaki değerlendirmeleri üzerine konuşan Seçer, çevre sorunlarının yıllar öncesinden süregeldiğini ifade ederken, balık çiftliklerinin de bir çevre sorunu olduğunu söyledi. Marmara Denizinde yaşanan kirlilik ve diğer çevre sorunlarını anımsatan Seçer, “Bunlar dün akşamdan bugün sabaha kadar olmadı. Yani bu yıllara sari” dedi.

Vatandaşlara çevreyi kirletmemeleri konusunda uyaran Seçer, “Lütfen ama lütfen çevremizi, ormanlarımızı, sokaklarımızı, denizimizi, akarsularımızı temiz tutalım. Hepimiz sorumluyuz. Trafik ışıklarında bekleyen araçtan camı açıp oraya sigara küllerini, izmaritlerini fırlatan vatandaşa karşı hepiniz sorumlusunuz. Ben de sorumluyum, ben zaten sorumluyum. Bir de onu temizlemekle sorumluyum. O duyarsız, bilgisiz vatandaşın ortaya çıkardığı olumsuzluğu ortadan kaldırmakla sorumluyum ama tartışmasız bu evden başlıyor, okuldan değil. Çocuklara akılları erdiği yaştan itibaren bu özeni, bu bilinci aşılamalıyız” ifadelerini kullandı.



“Bana düşen bir görev varsa bunu da harfiyen yerine getiririz”

Açılışı yapılan Millet Bahçesi ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Seçer, “Hayırlı uğurlu olsun. Şu anda oranın bakımı da tabii ki geniş bir alan, bildiğim kadarıyla daha netleşmiş bir durum yok. Mutlaka bir belediyemiz oranın da bakımını yapacaktır. Tam olarak ne kadar para harcandı bilmiyorum ama basında takip ettiğim kadarıyla 100 milyon liranın üzerinde. Umut ederim bir gecikme olmaz. Oradaki o güzelim bitkiler, fidanlar zarar görmez. Bundan sonraki süreci ben de Büyükşehir Belediye Başkanı olarak takip edeceğim. Bana düşen bir görev varsa bunu da harfiyen yerine getiririz, çünkü kentimize yapılan yatırım bu. Bir para harcanmış, böyle bir değer katılmış kentimize. Eyvallah hiçbir sözümüz lafımız yok. Biz de o harcanan emeğin zayi olmaması için sorumluluk alırız” diye konuştu.

Başkan Seçer, kentsel dönüşüm konusunda ilçe belediye başkanlarıyla birlikte yürümeye hazır olduğunu da belirterek, asıl baş aktörün halk olduğunu, bu halledildikten sonra başkanların yanında olacağını söyledi.



Seçer, Parkomat konusuna değindi

Seçer, meclis toplantısında Parkomat konusuna da değindi. 19 Şubat 2020’de Meclis’ten onay aldıktan sonra 97 personelle uygulamaya başladıklarını ifade eden Seçer, zaman zaman bu kişilerin sözlü ya da fiziksel saldırılara maruz bırakıldığını söyledi. Seçer, pandemi sürecinde uygulamayı durdurduklarını hatırlatarak, Parkomat personelini başta sosyal hizmetler olmak üzere ihtiyaç duyulan alanlarda görevlendirdiklerini söyledi. Parkomat uygulamasının başladığı dönemde belediyenin bundan para kazanıyormuş gibi hep yanlış haberler çıktığını hatırlatan Seçer, şunları söyledi:

“İlk etapta 13 bölgede bin 502 araçlık yerde başlattığımız faaliyeti 1 Haziran’da normalleşmeyle 27 personele düşürüp 2 bölgede ve toplamda 339 araç kapasiteli bölgeye çektik. Biz burada parasal kar gütmedik, güdemeyiz. Zaten mantığa aykırı, zarar edeceğini biliyorduk. Uygulamaya girdiğinde de hep yanlış haberler çıktı, sanki para kazanıyormuşuz gibi. Bizim uygulamadan çıktığımız günden önceki çalışmalarda her ay 40 bin lira bir açık vardı. Biz bunu esnaf için yaptık değil mi? Esnafın kendisi zorluk çıkarıyor. Arabayı koyuyor oraya, akşama kadar kaldırmıyor. Bizim çocuklar müdahale ettiği zaman; Parkomat çalışanları; şiddet görüyorlar ya da kötü muamele görüyorlar. Esnafı da sorgulamak lazım. Vatandaşlarla görevli personel arasında kötü bir tartışma ya da kavga ortamı olduğu zaman esnaftan müdahale edenler de oluyor ama bana yansıyan genelde izliyor. Yani biz kötü bir ortama düştük bu uygulamayla. Biz esnafımıza yardımcı olalım derken maalesef bazı esnafımızın neden olduğu sorunlarla karşı karşıya kaldık.”

Otopark sayısını artırmak gerektiğine de değinen Seçer, merkezde farklı yerlerde toplam 250300 araçlık park alanı bulunduğunu söyledi. Seçer, “Allah izin verirse sonbaharda hizmete girecek olan 400 araçlık katlı otopark yapılıyor. Bütün bu çalışmalar onun için” dedi.



Seçer, Kültür Parktaki WC ve personel odalarına yönelik saldırıları kınadı

Kültür Parktaki tuvalet ve personel odalarına yönelik gerçekleştirilen çeşitli saldırıları mecliste kamuoyuyla paylaşan Seçer, “Dün gece Kültür Park içerisinde ‘Yunuslu göbek’ dediğimiz mıntıkada yine tuvaletlerimizden birinde bazı tahribatlar yapıldı. Kapısı kırıldı, takası kırıldı, klozetleri parçalandı, sabunluklar, peçetelikler hepsi bir yerde. Yine aynı gece Mersin İdman Yurdu Meydanındaki Kentbis 1 Nolu istasyonda saat 3 sıralarında 2 kişi bisikletlerin boynuzları var, onu kırmak için uğraş içerisindeymiş. Hemen polise haber veriliyor ve şu anda onlar savcılıkta. Yine ‘Tarsusi Kafe’nin dondurma dolabını parçalamışlar. Bunu normal bir adam yapmaz. Orada emniyetin 3 tane narkotik noktası var. Bizim zabıta var. Zaten emniyet gerekeni yapmış ve savcılıkta, karakolda. Biz de şikayetçi olduk. Kim oldukları ortaya çıkacak. Daha önce Davultepe’de Vivaldi Sitesi önünde bulunan tuvaletler, yine Kültür Parktaki personel odaları 18 Mayıs’ta saldırıya uğramıştı. Davultepe Vivaldi Sitesi önüne vatandaşların talebi doğrultusunda biz onu yapmıştık. ‘Biz burada yürüyüş yapıyoruz’ dediler, götürdük oraya tertemiz tuvalet yaptık. Yine geçtiğimiz Kasım ayında benzer saldırılar olmuştu muhtelif yerlere. Toplumun duyarlılığı açısından bunu kamuoyu ile paylaşmak istiyoruz. Üzülüyoruz ama her yere de bir bekçi koyamazsınız, mal sizin malınız halkın malı” ifadelerini kullandı.

Sabah itibari ile 10 körüklü Sarı Limon’un daha hizmete girdiği haberini paylaşan Başkan Seçer, “Toplamda 73 tamamlandı. 14’ü eylül ayına kaldı. İş artışından kaynaklı. 2 körüklü, 10 standart. Demek ki bizim yüklenici fabrika söz verdiği gibi 73 otobüsü tamamladı. Memleketimize hayırlı olsun. Bu 10 körüklü limon 28 M TeceMEŞOT hattında hizmete başladı” diye konuştu.



Başkan Seçer bir önceki mecliste kararı veto etmişti

Başkan Seçer, bir firmanın Kazanlı ve Karaduvar mahallelerinden boru hattı geçirme talebini, Büyükşehir Belediye Meclisinin 24 Mayıs 2021 tarihli ve 216 sayılı kararını yeniden görüşülmesi için veto ederek, meclise iade etmişti. Toplantıda söz konusu kararla ilgili olarak Başkan Seçer, ısrar kararı aradı. Seçer, oylama öncesinde yaptığı konuşmada, veto hakkını kullandığını, söz konusu işin baştan sona yanlış olduğunu söyledi. Seçer, “Hukuken bir kere doğru bir zemine oturmamış olması ve yanlış iliklenen bir düğmenin yanlış olarak devam etmesi. Bunu özellikle söylüyorum ve bu yanlıştan dönmek lazım. Bu yanlıştan dönmemiz gerektiği inancıyla bu veto hakkımı kullandım ve tekrar meclisin huzuruna getirdim” dedi.

Seçer, konuyla ilgili söylenenin farklı, uygulamanın farklı olduğunu ifade ederek, “Akdeniz Meclisinde reddedilen bir konunun, sonra Büyükşehir’e taşınması, yani bir anlamda bir sorunun bizim kucağımıza atılması. Ama burada garip olan orada bir protokol var; şirketle Akdeniz Belediyesinin yaptığı. Oy birliğiyle yaptıkları protokole ters düşecek bir karar alıyor. Söylenenle uygulama farklı. Değerlendirmeler yapılıyor bu konuyla ilgili ama farklı oylar kullanıyor. Bu da bizim açımızdan doğru bir çalışma yöntemi değil. Şimdi ısrar kararını oylarınıza sunacağım. Bildiğiniz gibi ısrar kararında üye tam sayısının salt çoğunluğuna ihtiyaç var. Bu da 40 üyemizin ısrar kararında ya da daha önce aldıkları kararda, kabul kararında ısrarcı olmaları gerekiyor” diye konuştu.

Söz konusu madde ile ilgili olarak karar ısrarı için yapılan oylamada salt çoğunluk sağlanamadığı için ısrar kararı oluşmadı. Bu nedenle bir önceki mecliste alınan karar geçersiz oldu.

