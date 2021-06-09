Geleceğin sporcuları sokakta yetişiyor

Mersin’in Tarsus ilçesinde geleceğin şampiyonları sokakta kendi imkanlarıyla spor yapıyorlar.

İlçeye bağlı Şahin Mahallesi Muhtarı Hüseyin Aydın ile eski milli halterci Süleyman Altuğ, mahalle sakinlerinin çocuklarına halter yaptırıyor.

Çocukların enerjilerini spora yönlendirdiklerini belirten muhtar Hüseyin Aydın, gençlere ve çocuklara sahip çıkmak zorunda olduklarını söyledi. Aydın, “Antrenörümüz eski milli halterci Süleyman Altuğ’un yönetiminde mahallemizin çocukları halter branşında spor yapmaktadırlar. 5 ile 15 yaş arası çocukların sportif becerilerini geliştirmek ve birbirleri ile oyun formatında yarışmalar düzenleyerek eğlenceli ve sağlıklı vakitler geçiriyorlar. Geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımıza sahip çıkmak zorundayız. Her dakikalarını her anılarını faydalı işlerle uğraşmayı hedefliyoruz” dedi.

20’ye yakın olan çocukların sayılarını artıracaklarını ifade eden Aydın, herkesin gençlere sahip çıkmasını istedi.

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