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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Akkuyu NGS çalışanları sahil temizliği etkinliğine katıldı

İHA

Akkuyu NGS çalışanları sahil temizliği etkinliğine katıldı

Mersin'in Gülnar ilçesinde yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali Projesinde görev yapan yaklaşık 50 personel, Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında, deniz kaplumbağalarının üreme alanlarının bulunduğu sahil kesiminde temizlik çalışması yaptı.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünün desteğiyle, Göksu Deltası Özel Çevre Koruma Bölgesi Deniz Kaplumbağalarını İzleme ve Koruma Projesi yürütücüleri, proje uzmanları ve gönüllüler tarafından organize edilen etkinlik, Akkuyu NGS projesinde görev yapan Rus uzmanların da yaşadığı Taşucu Mahallesi yakınındaki plajda gerçekleştirildi.
Etkinlik kapsamında plajdaki çöpler toplanarak deniz kaplumbağalarının üreme alanlarının korunması amaçlandı. Korona virüs önlemleri çerçevesinde gerçekleşen etkinliğin katılımcıları, tıbbi maske, eldiven ve dezenfektan gibi kişisel koruyucu donanımları kullandı. Etkinliğe Akkuyu Nükleer A.Ş., Akkuyu NGS inşaatının ana yüklenicisi olan Titan2 İc İctaş İnşaat A.Ş. ortak girişimi ve bağımsız yapı denetim kuruluşu Assystem NCIO’nun çalışanlarının yanı sıra, çeşitli üniversite temsilcilerinden oluşan proje ekibi ve gönüllüler katıldı.
Katılımcılar plajda çöp topladı ve gün batımından sonra deniz kaplumbağalarını izleme çalışmaları hakkında ayrıntılı bilgi elde etmek için arazi çalışmalarına katıldı. Araştırmacılar ve gönüllüler, etkinliğin katılımcılarına kaplumbağa yuvaları ve yuvalara yönelik olası tehditler hakkında detaylı bilgi verdi. Araştırmacılar daha sonra etkinliğe katılanların da desteğiyle deniz kaplumbağalarını korumaya yönelik rutin çalışmalarını yerine getirdi.
Akkuyu Nükleer A.Ş. Kamu Kurumları ile İlişkiler ve Uluslararası İşbirliği Yönetici Direktörü Aleksei Frolov, “Dünya Çevre Günü, toplumun dikkatini çevresel sorunlara çekmek ve bu tür sorunları için herkesin erişebileceği yöntemleri anlatmak için güzel bir fırsat. Çöplerin temizlenmesi, sadece yaşadığımız yerle ilgilenmek anlamına gelmez, aynı zamanda herkesin çevre bilincini ortaya koyması için uygun bir yöntem. Bu tür etkinliklere katılım, Akkuyu Nükleer çevre politikasının ayrılmaz bir parçası. Çalışanlarımızın mesai saatleri dışında bu tür etkinliklere gönüllü olarak katıldıklarını ve çevrenin korunması konusunda örnek olduklarını görmek memnuniyet verici” dedi.
Deniz kaplumbağalarının yaşam alanlarını koruma etkinliği, deniz kaplumbağalarının karşılaştığı sorunlar hakkında yerel halk, turistler ve Akkuyu NGS sahasında çalışmak üzere Rusya’dan bölgeye gelen uzmanlar arasında farkındalık oluşturma amacı ile gerçekleştirildi. Türkiye’nin Akdeniz kıyılarındaki kumul plajlar, iribaş deniz kaplumbağası (Caretta caretta) ve yeşil deniz kaplumbağası (Cheloniamydas) için önemli yuvalama yerleri olarak öne çıkıyor. İribaş deniz kaplumbağası, Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği’nin (IUCN) kırmızı listesine 'savunmasız tür', yeşil deniz kaplumbağası ise 'nesli tükenmekte olan tür' olarak girdi. Her iki tür de Türkiye Cumhuriyeti mevzuatlarıyla koruma altına alınmış durumda.

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