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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Büyükşehirden carettaların yuvalama alanında temizlik

İHA

Büyükşehirden carettaların yuvalama alanında temizlik

Mersin Büyükşehir Belediyesi, 511 Haziran Dünya Çevre Günü ve Çevre Haftası kapsamında 100. Yıl Tabiat Parkında çöp toplama etkinliği düzenledi. Etkinlikte, caretta carretta yuvaları ile deniz arasındaki çöpler temizlenerek, yavru carettaların yumurtadan çıkıp denize ulaşma aşamasındaki engeller ortadan kaldırıldı. Etkinlikte ayrıca caretta yuvalarına koruyucu kafesler de yerleştirildi.
Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi ile Tarım ve Orman Bakanlığı 7. Bölge Mersin Şube Müdürlüğünün iş birliğiyle temizlik etkinliği gerçekleştirildi. Etkinliğe, Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi de destek verdi. 100. Yıl Tabiat Parkında bir araya gelen özel bireyler ile personel ele ele vererek çöpleri temizledi.

Çöp poşetlerini alıp kumsala indiler
Etkinliğe katılan 100’e yakın özel birey ve personel, ellerine çöp poşetleri ile çöp toplama aparatlarını alarak işe koyuldu. Plastikten beze, camdan demire kadar pek çok atığı çöp poşetlerine doldurarak caretta carettaların yuvaları ile deniz arasındaki engelleri kaldıran katılımcılar, etkinlik sonunda topladıkları çöplerle hatıra fotoğrafı çektirdi. Sahil temizleme etkinliği Karaduvar Sahilinde de sürdürülecek.

“Kıyıda bulunan çöpler onlara engel olabiliyor”
Büyükşehir Belediyesi Denizcilik Hizmetleri ve Denetimi Şube Müdürü Ayhan Demir, carettaların denize ulaşmasında çöplerin oluşturduğu engele değinerek, “Carettalar özellikle kumsallara gelip yumurta bırakıyorlar. Daha sonra bu yumurtadan çıkan yavrular denize doğru hareket ediyor. Tabi bu gidiş sırasında kıyıda bulunan çöpler onlara engel olabiliyor. Yanlış yönlenmelerine sebep oluyor veya bazı şeyleri besin olarak tüketmeye kalkabiliyorlar. O yüzden bir temizlik çalışması yaptık. Ayrıca yumurtaların diğer canlılar tarafından zarar görmemesi için yumurta alanlarının üzerine kafes türü bir koruma önlemi de aldık. İleride daha kapsamlı çalışmalar yapılacaktır. Şimdilik bir farkındalık oluşturmak amacıyla Çevre Haftası dolayısıyla böyle bir etkinlik yaptık” dedi.

“Katılımcı arkadaşlar yerdeki çöpleri, plastikleri temizleyecekler”
Çevre Kontrol, Koruma ve Çevre Sağlığı Şube Müdürü Sadık Eker ise “Katılımcı arkadaşlar sahilde dolaşarak yerdeki çöpleri, plastikleri temizleyecekler. Maalesef yere atılan çöpler denizlere ulaşıyor, denizler kirleniyor ve sahillerimizde özellikle kirlilik oluşuyor. Buradaki çöplerin toplanmasını sağlayacağız ve yuvadan çıkan yavrular ilerleyen zamanda bu çöplere takılmadan doğrudan denize ulaşacaklar. Bu bizim için önemli, çünkü doğayı seviyorsak onların gelişmesine katkı sağlamamız gerekiyor” diye konuştu.

“Çöpleri alacağız, ondan sonra kaplumbağalar denize gidecek”
Özel bireylerden Semih Ekinci de etkinlikle ilgili “Ben buraya çöp almaya, bir de etkinlik için geldim, çünkü yerlerde çöp var. Yerlere çöp atmasınlar” derken, Mehmet Özkartal da “Yerde çöp var. Çöpleri alacağız, ondan sonra kaplumbağalar denize gidecek” diye konuştu.
Özel bireylerden Enver Ünal ise “Çok sevdik burayı. Buraya çöp atmasınlar, çöpe atsınlar. Kaplumbağaları seviyorum ben, yaşasınlar” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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