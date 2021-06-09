Mersin Şehir Tiyatrosu, ‘Aslolan Hayattır’ oyununu Adana’da sahneledi

Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, şair Nazım Hikmet Ran’ı ölüm yıl dönümünde Adana’da sahnelediği ‘Aslolan Hayattır’ oyunu ile andı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Nazım Hikmet Ran’ı ölümünün 58. yıl dönümünde Adana’da sahnelediği ‘Aslolan Hayattır’ oyunu ile andı. Adana Seyhan Belediyesi tarafından davet edilen Şehir Tiyatrosu oyuncuları, Nazım Hikmet’i sahneledikleri oyunla Adanalı tiyatro severlerle buluşturdu.

Yaşar Kemal Kültür Merkezinde, Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay’ın da izlediği oyun, Adanalı tiyatro severlerden tam not aldı. Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Koordinatörü Bengi İspir Özdülger’in de katıldığı oyunun gösteriminin ardından Şehir Tiyatroları oyuncularına Başkan Akay tarafından plaket verildi.

Haluk Işık tarafından kaleme alınan ve Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Murat Atak’ın rejisörlüğünü üstlendiği oyuna, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren orkestralardan sanatçılar da eşlik etti.

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