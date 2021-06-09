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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mülteci ve Türk çocuklar, sosyal uyum projesinde buluştu

İHA

Mülteci ve Türk çocuklar, sosyal uyum projesinde buluştu

Akdeniz Belediyesi, İçel Sanat Kulübü ve bir sivil toplum kuruluşu ortaklığında ‘Mültecilerle Sosyal Uyum Projesi’ gerçekleştirdi. Proje kapsamında, mülteci ve Türk çocukları, etkinliklerde bir araya geldi.
Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, proje çerçevesinde mülteci ve Türk çocukları ile ailelerinin katılımıyla etkinlik düzenlendi. Proje kapsamında 4 hafta süren etkinliklerde, 812 yaş aralığındaki mülteci çocuklar ile Kazanlı Mahallesinde yaşayan çocuklar, kültürel, sanatsal, sportif ve felsefe içerikli etkinliklerde bir araya gelerek kaynaştılar, sıkı arkadaşlık bağı kurdular.
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce Kazanlı Mahallesinde düzenlenen buluşmaya, Akdeniz Belediye Meclis Üyesi Aydın Eğin, proje ortağı kulüp temsilcileri, eğitmenler, Kazanlı Muhtarı Süleyman Serin, mülteci çocuklar, aileleri ve mahalle sakinleri katıldı. Heykel ve felsefe atölyesi ile sağlıklı atıştırmalıklar konularında sunum yapılan etkinlikte, çocukların yaptığı heykeller ile çizdikleri resimleri de sergilendi. Projeye katkı sunan ve emek verenlere plaket takdim edildi.

“Çok özel ve anlamlı bir proje”
Meclis Üyesi Eğin, etkinlikte yaptığı konuşmada, belediye olarak böylesi anlamlı bir etkinlikte yer almaktan dolayı mutlu olduklarını ifade etti. Eğin, “Akdeniz Belediyemizle birlikte bu özel projenin ortağı olan kulüplerimize ve ayrıca çocuklarımızın içlerindeki cevheri keşfetmelerine ışık tutan eğitmenlerimize teşekkür ediyorum. Geçmişte özlemini çektiğimiz ve bugün Akdeniz’de hakim olan barış, kardeşlik ve huzur iklimine katkı sunacak bu anlamlı ve özel projenin hayat bulmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.
Savaş veya benzeri nedenlerle aileleri ile birlikte ülkelerini terk edip Türkiye’ye göç eden mülteci çocuklar ile Türk çocuklarını buluşturup kaynaştıran; kültürel, sanatsal, sportif ve felsefe içerikli etkinliklerle çocukların içlerindeki cevheri keşfetmelerini sağlayan Mültecilerle Sosyal Uyum Projesi sayesinde, toplumsal uyum sürecinin hızlanması, güçlendirilmesi ve bir takım toplumsal önyargıların ortadan kaldırılmasının amaçlandığı bildirildi.

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