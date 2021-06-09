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Halatla balkona inip, çocuklarının başına silah dayayarak kaçmaya çalışan kadını öldürmüşler Mersin'de geçtiğimiz yıl ekim ayında evinde uğradığı silahlı saldırıda öldürülen Seher Aslan Özkurt'un katil zanlılarının yargılanmasına başlandı Cinayetin asıl faili olan kadının dini nikahlı eski kocası halen aranırken, şüphelilerle ilgili hazırlanan iddianamede, şüphelilerin binanın damından halat yardımıyla eve girdikleri, evde bulunan 2 küçük kız çocuğunun başına silah dayayarak yardım için kaçmaya çalışan kadını merdiven boşluğunda silahla vurarak öldürdükleri ifade edildi

İHA

Halatla balkona inip, çocuklarının başına silah dayayarak kaçmaya çalışan kadını öldürmüşler Mersin'de geçtiğimiz yıl ekim ayında evinde uğradığı silahlı saldırıda öldürülen Seher Aslan Özkurt'un katil zanlılarının yargılanmasına başlandı Cinayetin asıl faili olan kadının dini nikahlı eski kocası halen aranırken, şüphelilerle ilgili hazırlanan iddianamede, şüphelilerin binanın damından halat yardımıyla eve girdikleri, evde bulunan 2 küçük kız çocuğunun başına silah dayayarak yardım için kaçmaya çalışan kadını merdiven boşluğunda silahla vurarak öldürdükleri ifade edildi

Mersin'de geçtiğimiz yıl ekim ayında evinde uğradığı silahlı saldırıda öldürülen Seher Aslan Özkurt'un (34) katil zanlısı olduğu iddia edilen 2 kişi, hakim karşısına çıktı. Cinayetin asıl faili olan kadının dini nikahlı eski kocası halen aranırken, hazırlanan iddianamede, şüphelilerin binanın damından halat yardımıyla eve girdikleri, evde bulunan 2 küçük kız çocuğunun başına silah dayayarak yardım için kaçmaya çalışan kadını merdiven boşluğunda silahla vurarak öldürdükleri ifade edildi
Mersin 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, Seher Özkurt'un ailesi, tanıklar ve taraf avukatları katıldı. Tutuklu sanıklar Barış Ş. ile Cevdet D. ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden savunmalarını yaptılar. Davaya ayrıca Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı temsilcileri de müdahil oldu. Duruşmada ifade veren Barış Ş., kadının dini nikahlı eşi olan Seyfetullah S. ile çalıştıkları iş yerinden tanıştıklarını belirterek, "Olay günü bize 'eşimle aram kötü, gidelim konuşacağım' dedi. Biz de Mersin'e geldik. Biz konuşmak maksadıyla oraya gittik sanıyordum. Ben kesinlikle eşini öldüreceğini bilmiyordum. Hatta eve girdikten sonra eşine şiddet uygulamaya kalktı ben engel oldum. Ben silah kullanmadım. Ben evin içinde çocukların yanında kaldım. Cinayet evin dışında merdiven boşluğunda oldu. Benim olayla hiçbir ilgim yok" dedi.
Cevdet D. ise Seyfetullah S. ile 3 ay önce tanıştığını kaydederek, "Olay günü Seyfetullah 'Mersin'de biraz işim var, gel gidelim' dedi. Ben de kıramadım gittim. Ben Seyfetullah'ın bu eylemi yapacağından haberim yoktu. Olay yerine gittiğimizde Seyfetullah ile Barış yukarı çıktı, ben aşağıda arabada bekledim. 1520 dakika sonra Seyfetullah'ı aradım ama telefonu kapalıydı. Ben de mecbur beklemek zorunda kaldım. Sabah olunca zaten koşarak arabaya geldiler ve Adana'ya sürmemi istedi. Ben olayı arabada öğrendim. Benim olayla ilgili hiçbir ilgim yok. Tahliyemi istiyorum" diye konuştu.
Maktul kadının annesi İpek, baba Abdullah ile kız kardeşi Sinem Hatun Aslan da şüphelilerin hepsinden şikayetçi olduklarını ve gerekli cezayı almalarını istediler.

"'Seni gece evinde öldüreceğim' diyordu"
Maktulün 11 yaşındaki kızı C.S.C. de Seyfetullah S.'den 3,5 yıl önce annesiyle kaçtıklarını vurgulayarak, "Annemin ailesine sığındık ancak o günden beri bizi sürekli tehdit ediyordu. Olay günü de gece gözümü açtığımda Barış Ş. silahı başımıza dayamıştı. Seyfetullah ise annemi etkisiz hale getirmeye çalışıyordu. Zaten bu adam sürekli anneme 'seni gece evinde öldüreceğim' diyordu. En sonunda bu söylediğini yaptı. Ayrıca bu şahıslar sabaha kadar evde çıplak gezdiler. Anneme ne yaptılar bilmiyorum" ifadelerini kullandı. Mahkemede ayrıca tanıklar da dinlendi. İddia makamı da sanıkların tutukluluk halinin devam etmesini istedi.
Mahkeme heyeti Seyfetullah S.'nin yakalama emrinin devam etmesine, şahısların tutukluluk halinin devamına karar vererek, dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı 10 Ağustos'a erteledi.

Olay
2 Ekim 2020 tarihinde sabah saatlerinde merkez Yenişehir ilçesi Batıkent Mahallesi Soydaş Sitesine bir araçla gelen 3 kişiden silahlı olan bir kişi, Seher Aslan Özkurt'un oturduğu sitenin 10. katına çıktı. Silahlı şahsı karşısında gören Özkurt, kaçmak için apartmanın yangın merdivenine yöneldi. Kaçan kadının peşinden giden saldırgan, silahını art arda 5 el ateşleyerek Seher Aslan Özkurt'u öldürdü. Şüpheli, daha sonra sitenin önünde bekleyen otomobile binerek kaçtı. Görgü tanıklarının verdiği bilgiler ve çevredeki güvenlik kamerası görüntülerinden aracın plakasını belirleyen polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Olaya karıştığı belirlenen otomobil bir süre sonra Adana'da durdurularak, içindeki Barış Ş. ve Cevdet D. gözaltına alındı. Olayla ilgili firari olan Seyfetullah S.'nin ise aranmasına devam ediliyor.

İddianameleri ortaya çıktı
Öte yandan, cumhuriyet savcısı tarafından hazırlanarak Mersin 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, şüpheli Seyfetullah S. ve Barış Ş. için ‘kasten öldürme’, ‘silahla birden fazla kişi ile birlikte konutta geceleyin yağma’, ‘cebir, tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’, ‘nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme’, şüpheli Cevdet D. için ise ‘kasten öldürme’ suçundan ceza alması istenildi.
İddianamede şüpheli Seyfetullah S. ile maktul Seher Aslan Özkurt'un aralarında resmi nikah olmaksızın birliktelik yaşadığı, bu birliktelikten bir kız çocukları bulunduğu belirtildi. Maktul ile şüpheli arasında şiddetli geçimsizlik bulunduğu belirtilen iddianamede, Muş, Mersin ve Bitlis’in Ahlat ilçesinde bulunan karakollarda maktulün şikayeti üzerine şüpheli hakkında birçok işlem yapıldığı ortaya çıktı.

Damdan halatla balkona inmişler, çocukların başına silah dayayıp kaçmaya çalışan kadını öldürmüşler
Olay günü 3 şüphelinin Adana’dan karayolu ile gece saatlerinde Mersin’e geldiği tespit edilirken, maktul kadının bulunduğu eve Seyfetullah S. ile Barış Ş.’nin birlikte çıktığı ifade edildi. Seyfetullah S.'nin demir kesme aleti ile binanın damının kilidini kırdığı ve halat yardımıyla damdan 10. katta bulunan maktul kadının balkonuna indiği, ardından dış kapıyı Barış'a açtığı belirtilen iddianamede, şahısların çocukların başına silah dayadığı, ellerini plastik kelepçe ile bağladıkları ifade edildi. Bir boşluktan yararlanarak yardım istemek için Seher Aslan Özkurt'un evden dışarı çıktığı belirtilirken, arkasından çıkan Seyfetullah S.'nin 45 el ateş ederek, dini nikahlı eski eşini öldürdüğü, ardından yanındakilerle kaçtığı belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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