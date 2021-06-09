Mersin merkezli 18 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 86 gözaltı



Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)MERSİN merkezli 18 ilde eş zamanlı düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 86 kişi gözaltına alındı. 31 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlar Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ş.K.´nin 16 Aralık 2019'da yaptığı ihbarla, 'TCK 220, 7258 SKM ve kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme' suçlarıyla ilgili çalışma başlattı. Uzun süreli teknik takibin ardından operasyon için düğmeye basıldı. Mersin merkezli Antalya, Aydın, Batman, Bolu, Bursa, Denizli, Gaziantep, Giresun, İstanbul, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Manisa, Muğla, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Zonguldak´ta şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda haklarında gözaltı kararı bulan 86 kişi yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 41 cep telefonu, 8 bilgisayar, 23 bin 635 TL ele geçirildi. Soruşturma kapsamında 31 kişinin de yakalanması için çalışmalar sürüyor.

VATANDAŞLARA AİT KİMLİK BİLGİLERİNİ ELE GEÇİRMİŞLER

Mersin Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada, bir internet sitesi üzerinden yasa dışı bahis oynatıldığının belirlenmesi üzerine yöneticileri ve para trafiğinin takip edilmesi sonucu örgütün, vatandaşlara ait kimlik bilgilerini çeşitli kurumlardan ele geçirerek, 273 kişi adına dijital para platformu hesabı oluşturduğu belirtildi. 112 kişinin banka hesapları üzerinde finansal analiz yapan uzman ekipler, şüphelilerin Ermenistan üzerinden yasa dışı bahis sitesi kurarak faaliyete başladığını, vatandaşa ait kimlik bilgileri doğrultusunda kripto hesap açılışı hizmeti veren uygulamalarda hesap açarak, dijital para platformu üzerinden yaklaşık 65 milyon, banka hesaplarını kullanarak 125 milyon lira para trafiği gerçekleştirdikleri tespit edildi.

Bu arada şebekenin lideri olan 3 kişinin Ukrayna, Karadağ ve KKTC´de oldukları belirtildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez Mustafa ERCAN

2021-06-09 15:20:43



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