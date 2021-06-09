Mezitli’de Bilim Köyü öğrencilere kapılarını açtı

Mezitli Belediyesinin desteğiyle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen Mersin Bilim Köyü tamamlandı.

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan ve Kaymakam İsmail Erdoğdu, çocukların yaşayarak ve yaparak öğrenmesini sağlamayı amaçlayan uygulamaların ve deneylerin yapılacağı 'Mersin Bilim Köyü'nü ziyaret etti. Atölyeleri gezerek çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Tarhan, kendi eğitim dönemiyle ilgili edindiği bilgileri de öğrencilere aktardı. Ziyaretçilerle birlikte öğrenciler deneyler yaptı, geleceğin teknolojisi olarak gösterilen bilimsel aletlerle ilk kez tanışma fırsatı buldu.

Türkiye’de nadir olarak bulunan ve Mersin bölgesinin tek bilim köyünün Mezitli’de olmasından dolayı mutlu olduğunu ifade eden Başkan Tarhan, “Mersin’de öğrencilerimizin teknoloji ve bilimsel deneylerle tanışacağı bir okul kazandırılmasına katkı sunmuş olmaktan dolayı son derece mutluyuz. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzün başlattığı bu çalışmaya biz de belediye olarak elimizden gelen desteği verdik. İnşaat ve çevre düzenleme çalışmalarını belediye çalışanlarımız gerçekleştirdi. Öğrencilerimizin bilimle tanışmış olması kadar, geçmişi 1928 yılına dayanan tarihi değere sahip bir okulun da çürümekten kurtarılarak yeniden eğitime kazandırılmış olmasının da mutluluğunu yaşıyoruz. Ümit ediyorum ki, Mersin genelinden öğrenciler belirli dönemlerde buraya gelerek bilimsel eğitim alma imkanı bulacaklar. Öğrencilerimiz fikirlerini bilimle destekleyerek geleceğin Türkiye’si için büyük projeler geliştirecekler” dedi.

Bozön Mahallesindeki Mersin Bilim Köyünde teleskop, fısıltı çanakları, güneş enerjisi ile çalışan ev gereçleri, robotik kodlama atölyesi, zkütüphane, planeteryum, fen laboratuvarı, bilimsel kuramlar sınıfı gibi bölümler bulunuyor.

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