Toroslar Belediyesi ilçeyi geleceğe hazırlıyor

Toroslar Belediyesi, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi ECR Siyasi Grup Toplantısında bölgeyi temsil etti.

Video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen ve siyasi grup memurlarının seçiminin de yapıldığı toplantıda, Toroslar ilçesinde devam eden proje ve yatırımlar da konuşuldu.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, 'çevik belediyecilik' anlayışıyla çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, "Kentimizin gelişimini hızlandıracak yenilikleri yakından takip ediyor, Toroslarımızı geleceğe hazırlayacak her fırsatı değerlendiriyoruz" dedi.

ArGe ve teknolojik yeniliklere yönelik destek programlarını önemsediklerini belirten Başkan Yılmaz, "Çalışmalarımızı yürütürken ulusal ve uluslararası düzeyde yerel yönetimler arasında deneyimlerin paylaşılmasına da önem veriyoruz. Belediyemizin, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresinde yer almış olması son derece önemlidir. Yenilikleri takip eden 'çevik belediyecilik' anlayışla kentimiz için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.