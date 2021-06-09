Emniyet Müdürü Şahne, yenişehir ilçesindeki muhtarlarla bir araya geldi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Emniyet Müdürü Şahne, yenişehir ilçesindeki muhtarlarla bir araya geldi

İHA

Emniyet Müdürü Şahne, yenişehir ilçesindeki muhtarlarla bir araya geldi

Mersin Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, merkez yenişehiir ilçesindeki muhtarlarla bir araya geldi.
Yenişehir Kaymakamı Mustafa Kılıç, Emniyet Müdür Yardımcısı Mehmet Diyaddin Özer ve Yenişehir İlçe Emniyet Müdürü Serdar Yavuz'un da katıldığı polis evindeki toplantıda, suç ve suçlularla mücadele çalışmaları kapsamında muhtarların rolü üzerinde duruldu.
Muhtarlardan, mahallelerinde yaşanan sıkıntılarla ilgili çalışmalarda emniyetle işbirliği içerisinde olmalarını, gelen ihbarları ivedilikle bildirmelerini isteyen Şahne, "Muhtarlarımız toplumun sorunlarını çözmek için halkın iradesinin birleştiği, temsil edildiği noktadır. Belki bir garibanın sığınağıdır. Kamunun halkla kontak kurduğu noktadır. Bu bakımdan sık sık muhtarlarla bir araya gelmeye, onlarla hasbihal etmeye çalışıyoruz” dedi.
Covid19 ile mücadelede görevlerini özveriyle yerine getiren muhtarların, vatandaşın ihtiyaçlarının giderilmesi noktasında var güçleriyle çalıştıklarını kaydeden Şahne, aynı zamanda milletin isteklerinin ilgili birimlere ulaştırılması ve çözümü konusunda da faaliyette bulunduklarını söyledi. Şahne, Mersin’in daha huzurlu ve yaşanabilir bir hale gelmesinde muhtarların katkılarını vurgulayarak, "Kapımız her zaman size açık” ifadelerini kullandı. Şahne, muhtarlara desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan Mersin'de
YEREL HABERLER DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan Mersin'de
Tarsus'ta 41 tesis hizmete girdi Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan: "İki yıl içerisinde 155 tesis yaptık"
YEREL HABERLER Tarsus'ta 41 tesis hizmete girdi Tarsus Belediye ...
Toroslar Belediyesi ilçeyi geleceğe hazırlıyor
YEREL HABERLER Toroslar Belediyesi ilçeyi geleceğe hazırlıyor
Seher'i öldürmek için damdan halatla sarkıp eve girmişler
YEREL HABERLER Seher'i öldürmek için damdan halatla sarkıp eve ...
Mezitli’de Bilim Köyü öğrencilere kapılarını açtı
YEREL HABERLER Mezitli’de Bilim Köyü öğrencilere kapılarını açtı
Mersin merkezli 18 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 86 gözaltı
YEREL HABERLER Mersin merkezli 18 ilde yasa dışı bahis operasyonu: ...
MEÜ öğrencilerinin projeleri, belediyelerle buluştu
YEREL HABERLER MEÜ öğrencilerinin projeleri, belediyelerle buluştu
Halatla balkona inip, çocuklarının başına silah dayayarak kaçmaya çalışan kadını öldürmüşler Mersin'de geçtiğimiz yıl ekim ayında evinde uğradığı silahlı saldırıda öldürülen Seher Aslan Özkurt'un katil zanlılarının yargılanmasına başlandı Cinayetin asıl faili olan kadının dini nikahlı eski kocası halen aranırken, şüphelilerle ilgili hazırlanan iddianamede, şüphelilerin binanın damından halat yardımıyla eve girdikleri, evde bulunan 2 küçük kız çocuğunun başına silah dayayarak yardım için kaçmaya çalışan kadını merdiven boşluğunda silahla vurarak öldürdükleri ifade edildi
YEREL HABERLER Halatla balkona inip, çocuklarının başına silah ...
Mülteci ve Türk çocuklar, sosyal uyum projesinde buluştu
YEREL HABERLER Mülteci ve Türk çocuklar, sosyal uyum projesinde ...
Yenişehir Belediyesi gençlere yurt dışında eğitim ve iş imkanı sağlayacak
YEREL HABERLER Yenişehir Belediyesi gençlere yurt dışında eğitim ve ...
Mersin Şehir Tiyatrosu, ‘Aslolan Hayattır’ oyununu Adana’da sahneledi
YEREL HABERLER Mersin Şehir Tiyatrosu, ‘Aslolan Hayattır’ oyununu ...
Kargıcak’taki yol çalışması tamamlandı
YEREL HABERLER Kargıcak’taki yol çalışması tamamlandı
AKAMİB, sekiz üyesiyle sanayinin Devler Ligi’nde AKAMİB Yönetim Kurulu Başkanı Onur Kılıçer: "Hedefimiz; ülkemizde üretim, istihdam ve ihracatı artırmak ve 2021 yılında daha çok firmamızı Türk sanayisinin Devler Ligi’nde yer almasını sağlamak”
YEREL HABERLER AKAMİB, sekiz üyesiyle sanayinin Devler ...
Emniyet Müdürü Şahne, muhtarlarla bir araya geldi
YEREL HABERLER Emniyet Müdürü Şahne, muhtarlarla bir araya geldi
Çevre dostu belediye otobüslerinin 3’üncü partisi de geldi
YEREL HABERLER Çevre dostu belediye otobüslerinin 3’üncü partisi de ...
Büyükşehirden carettaların yuvalama alanında temizlik
YEREL HABERLER Büyükşehirden carettaların yuvalama alanında temizlik
Akkuyu NGS çalışanları sahil temizliği etkinliğine katıldı
YEREL HABERLER Akkuyu NGS çalışanları sahil temizliği etkinliğine ...
Vali Su, Endonezya Ankara Büyükelçiliği Askeri Ataşesi Albay Thalib’i kabul etti
YEREL HABERLER Vali Su, Endonezya Ankara Büyükelçiliği Askeri ...
Geleceğin sporcuları sokakta yetişiyor
YEREL HABERLER Geleceğin sporcuları sokakta yetişiyor
Seçer’den balık çiftliklerine tepki Başkan Seçer, Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısında balık çiftliklerine tepki gösterdi Seçer: “Bodrum’dan kaçtılar buraya çöreklendiler. Haydi başka kapıya. Mersin’den başka kapı mı yok?”
YEREL HABERLER Seçer’den balık çiftliklerine tepki Başkan Seçer, ...
Mersin merkezli 18 ilde yasadışı bahis operasyonu: 86 gözaltı Ermenistan'da kurulan yasadışı bahis sitesi üzerinden bahis oynattıkları tespit edilen şüphelilerin hesaplarında son 1 yıl içinde 190 milyon liralık para transferi gerçekleştirildiği belirlendi Haklarında yakalama kararı çıkarılan 117 kişiden 86'sı gözaltına alınırken, suç örgütünün lider kadrosunda yer aldıkları belirlenen 3 şüphelinin KKTC, Ukrayna ve Karadağ'da olduğu öne sürüldü
YEREL HABERLER Mersin merkezli 18 ilde yasadışı bahis operasyonu: 86 ...
Bozyazı’da Bilim Fuarı açıldı
YEREL HABERLER Bozyazı’da Bilim Fuarı açıldı
Başkan Gültak, mecliste kentsel dönüşüme destek istedi
YEREL HABERLER Başkan Gültak, mecliste kentsel dönüşüme destek ...
Bahçesine kenevir ekti gözaltına alındı
YEREL HABERLER Bahçesine kenevir ekti gözaltına alındı