Patenli gençlerin ölümüne eğlencesi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin), (DHA)MERSİN'in Tarsus ilçesinde patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu cep telefonu kameralarına yansıdı.

İlçeye bağlı Yeni mahalle Atatürk Caddesi boyunca hareket halindeki otomobilin arkasına tutunarak tehlikeye davetiye çıkartan 2 genci görenler, o anları cep telefonları ile kayda aldı. Otomobile yaklaşık 2 kilometre asılarak yolculuk yapan gençler bir anlık hata sonucu yaşamlarını riski ile karşı karşıya kalabilirdi. Hayatlarını riske atan gençler bir süre sonra tutundukları otomobilden ellerini çekerek gözden kayboldu. DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Tarsus Okan ÇALIŞKAN

2021-06-09 18:38:43



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.