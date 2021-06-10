Mersin Valisi Ali İhsan Su, Birlemiş Milletler Barış Gücü Misyonunun faaliyetleri kapsamında Mersin Limanı’na lojistik amaçlı demirleyen Endonezya Cumhuriyeti Donanması Kuvvetlerine ait KRI Sultan İskender Muda 367 gemisini ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ziyarette Endonezya Ankara Büyükelçisi Dr. Lalu Muhamad Iqbal, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Fuat Gedik, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Albay Oğuz Bavbek, Endonezya Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Askeri Ataşesi Albay Sjaiful Thalib ve gemi komuta ekibi yer aldı. Gemi girişinde askeri törenle karşılanan Vali Su, ilk olarak gemi şeref defterini imzaladı. Ardından sergilenen Endonezya yöresel halkoyunlarını izleyen Vali Su, komuta merkezine geçerek gemi komutanından bilgiler aldı.

İki ülke arasındaki ilişkilerin çok eski tarihlere dayandığını vurgulayan Vali Ali İhsan Su, bu tür ziyaretler vesilesiyle ilişkilerin daha da gelişerek güçleneceğini belirtti ve ziyaretlerin iki ülkenin dünyada daha da iyi bir yere kavuşmasına vesile olmasını temenni etti. Büyükelçi Dr. Lalu Muhamad Iqbal’in de bir konuşma yaptığı programda, karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

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