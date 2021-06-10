Mersin'de sahil temizliği yapıldı

Mersin Büyükşehir Belediyesince, 511 Haziran Dünya Çevre Günü ve Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında Karaduvar sahilinde temizlik çalışması yapılırken, denizden çıkarılan çöpler sergilendi.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi ile Gençlik ve Spor Dairesi koordinesinde Karaduvar sahilinde düzenlenen program, sabah saat 08.00’de spor etkinliğiyle başladı. Antrenörler eşliğinde yapılan spor egzersizlerine halaylar da renk kattı. Vatandaşlar ardından sahil temizliğine başladı. Yoğun geçen temizliğin ardından ‘çevremizi koruyalım’ mesajı veren vatandaşlar hatıra fotoğrafı çektirdi.

Denizden çıkarılan çöpler sergiye açıldı

Programın sonunda Karaduvar limanında Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı iş birliğinde ‘deniz dibi temizliği ve dalış etkinliği’ gerçekleştirildi. Akşam saatlerine kadar dolu dolu süren etkinliğin ardından deniz dibi temizliğinde çıkarılan çöpler, farkındalık oluşturmak için sergilendi.

“Denizi korumak zorundayız”

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Bülent Halisdemir, 'Çevre Haftası’nı temiz bir doğada kutlamak istediklerini ancak atıklardan dolayı farkındalık etkinlikleri ile bu günleri geçirdiklerini ifade ederek, denizlerin mutlaka korunması gerektiğini söyledi. Halisdemir, “Kirletilmiş bir şeyi temizlemek çok zor ama kirletmemek daha kolay. Bu bir kültürdür tabi. Mersin’de halkımızdan beklentimiz çok yüksek. Lütfen atmayın. Nasılsa temizleniyor mantığını bırakmamız gerekiyor. Kirletmememiz gerekiyor” dedi.

“Sabah sporu yapan vatandaşlarımızı bugün sabah buraya getirdik”

Gençlik ve Spor Dairesinde antrenör olarak görev yapan Ekrem Erden, Mersin merkez, Erdemli ve Tarsus’ta toplam 28 noktada sabah sporu yaptırdıklarını ifade ederek, “Sabah sporu yapan vatandaşlarımızı bugün sabah buraya getirdik. Spor yaptıktan sonra sahili temizledik. Buradaki vatandaşlarımızın hepsi sabah sporuna gelen gönüllü vatandaşlarımız” diye konuştu.

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