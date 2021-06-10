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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kadınlar atıklardan üretti, belediye stantlarında sergilendi

İHA

Kadınlar atıklardan üretti, belediye stantlarında sergilendi

Mersin Büyükşehir Belediyesince, Dünya Çevre Günü ve Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında bir araya gelen kadınların atık malzemelerden ürettikleri ürünler, “Doğa Dostu Üretici Stantları”nda sergilendi. Gazoz kapağı, kozalak, deniz kabukları, gazete kağıtları hatta ağaç dallarını bile değerlendiren kadınlar, süs eşyası, ev ve bahçe ile tekstil ürünlerini stantlarda satışa sundu.
Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi tarafından Galatasaray Meydanına kurulan stantlarda, atık malzemelerden üretilen ürünler sergilendi. Kadınlar evlerinden çıkan ya da doğada buldukları kullanılabilir atıkları hayal gücü ile birleştirerek, süs eşyası, ev ve bahçe ürünleri ile tekstil ürünleri ortaya çıkardı. Gazoz kapağı ve deniz kabuklarından düş kapanı ve takılar, kot pantolondan çanta, taşlardan dekoratif saksılar yapan kadınlar, atıkları satılabilir ürünler haline getirdi, Büyükşehir Belediyesinin stantları ile de ekonomik kazanca dönüştürdü.
Büyükşehir Belediyesinin farklı noktalarda kurduğu stantlarda 6 aydır ürünlerini sergileyen ev hanımı Ayşe Erim, hobi olarak başladığı işini kendini geliştirerek sürdürdüğünü ifade etti. Erim, “Kadınlara sosyal olarak destek olma konusunda çok başarılı olduğunu düşünüyorum. Bizi motive ediyor, evde oturmak yerine bir şeyler üretip, hep birlikte bir heyecan duyuyoruz. Ne zaman açılacak diye heyecanla bekliyoruz” dedi.

“Doğaya gittiğimiz zaman çok güzel materyaller buluyoruz”
Eşiyle birlikte yaptıkları ürünleri anlatan Erim, “Doğa dostuyuz ailecek. Doğaya gittiğimiz zaman çok güzel materyaller buluyoruz, mutlaka gözümüz yerde, ağaçta olur ne yapabiliriz, neyi geri dönüştürebiliriz diye. Kurumuş yosunları toplayıp mesela ona değişik şekillerde güzel tanzimler yapıyoruz. Başkan Seçer'i tebrik ediyorum, kadınlarımıza destek verdiği için ayrıca teşekkür ediyorum. Önemsendiğimizi hissettiriyor bize” ifadelerini kullandı.
Raziye Yalçın ise Ev Ekonomisi Meslek Lisesi mezunu olduğunu ve emekli olduktan sonra da el sanatları yapmaya devam ettiğini kaydetti. Atıklardan yaptığı ürünleri tanıtan Yalçın, “Evdeki bir sürü objeyi başka bir şeye dönüştürerek, takılar, saksılar yaparak değerlendiriyorum çevreye katkıda bulunmak için. Aslında tabiatta geri dönüşüm olacak o kadar çok şey var ki insanlar bunları hep çöpe atıyorlar. Mesela sağlıklı olsun diye yoğurdu çömlekte alıyorsun ve onu bir şekilde çöpe atıyorsun. Ben onları saksı yaptım mesela. Teneke kutu, konserve ve salça kutularının dışını keçeyle kaplayıp doğadan topladığım tahta parçalarıyla, odun parçalarıyla saksı ve vazo şekline çevirdim, dekoratif şeyler yapmaya çalıştım. Takı asmak için objeler yaptım. Yani sıfır maliyeti olan daha önce alınmış ama çöpe atılmış, atılmak üzere olan şeyleri geri dönüştürdüm. Tabii ki bu da aile bütçesine katkı. Çevreye saygı hepimizin yapması gereken şeyler” diye konuştu.

“Üretiyorsanız destek alıyorsunuz”
Etkinliğe Mut’tan katılan Tuba Çiftçioğlu, bu etkinliğe ilk kez katıldığını vurgulayarak, "Bu etkinlik bize çok şey katıyor. Farklı ortamlar, farklı yerler ve farklı tasarımlar görüyoruz. Bize ilham kaynağı oluyor. Üreten kadınlara da her türlü destek olunuyor. Geri dönüşüm amaçlı tasarımlar yapıyorum. Mesela Türkiye’nin her iline gittiğimde oradan bir çiçek koparıyorum, kurutup özenle saklıyorum ve takılarıma dönüştürüyorum. Bir anısı, hikayesi oluyor. İnsanların hoşuna gidiyor. Özgün tasarımlar oluşturmaya çalışıyorum. Zeytinden tutun da kardelen çiçeğine, orman yosunu, gelincik, orman çiçekleri, papatyalara kadar hepsinden yapıyorum. Mesela kardelenin ulaşılmaz ve nadide bir çiçek olması insanların dikkatini çekiyor. Ondan sonra menekşe var mesela, menekşeyi birine hediye ettiğinizde ona aklım sende mesajı veriyorsunuz. Sadece bir takı değil de o takının ruhunu da almış oluyorsunuz" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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