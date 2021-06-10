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Yenişehir, jakaranda koruluğuyla renklenecek Yenişehir Belediyesi, Limonluk Mahallesinde jakaranda koruluğu oluşturuldu. Başkan Özyiğit, jakaranda ağaçlarını toprakla buluşturdu

İHA

Yenişehir, jakaranda koruluğuyla renklenecek Yenişehir Belediyesi, Limonluk Mahallesinde jakaranda koruluğu oluşturuldu. Başkan Özyiğit, jakaranda ağaçlarını toprakla buluşturdu

Yenişehir Belediyesi, Limonluk Mahallesinde jakaranda koruluğu oluşturuldu. Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, jakaranda ağaçlarını toprakla buluşturdu.
Mersin’in merkez ilçe Yenişehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 511 Haziran Dünya Çevre Haftası kapsamında Limonluk Mahallesinde bulunan belediyeye ait alanda jakaranda ağaçları toprakla buluşturuldu. Etkinliğe, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, başkan yardımcıları, meclis üyeleri, muhtarlar, belediye çalışanları, Yenişehir Yaşam Gönüllüleri ve mahalle sakinleri katıldı.

“Yenişehir halkı yeşili koruyor”
Ağaç dikimi öncesinde konuşan Başkan Özyiğit, jakaranda ağaçlarının çiçek açtığında çok güzel görüntüler oluşturduğunu belirterek, Yenişehir’de koruluklar oluşturmaya devam edeceklerini söyledi. Yenişehir Belediyesi olarak İklim ve Enerji İçin Avrupa Başkanları Sözleşmesini imzaladıklarını anımsatan Özyiğit, "Bu sözleşme, çevreyi sadece bir kişinin, bir gurubun, bir ilin, bir ilçenin ya da bir ülkenin korumasıyla çevreyi kurtaramayacağımızın ifadesi. Tüm dünyada ortak bir anlayışı sergilemediğimiz takdirde bir anlam ifade etmez. Biz burada çevreye yönelik temiz hava, temiz enerji ve yeşili öncelerken; komşu ilçemizde bunun tam tersine organik yakıt ve çevreye zarar verebilecek unsurlar çok üst seviyedeyse sizin verdiğiniz bütün emek ortadan kalkar. Dolayısıyla ortak anlayış, ortak bir bakış açısı, ortak bir davranış şekli uygulamamız gerekiyor. Biz, yönetim anlayışımızı 6 temel ilke üzerine kurmuştuk ve bu yönetim anlayışımızdan bir tanesi de ekolojiydi, bunun altını doldurmak için de elimizden gelen bütün çabayı sarf ediyoruz. İşte sıfır atık şirketimizi kurduk, eylül ayından itibaren Yenişehir’deki atığı ayrıştıran, doğru yöneten ve onu tekrar geri dönüşüme kazandıran bir anlayışı hayata geçireceğiz. Başta Yenişehir halkı olmaz üzere toplumumuzda yüksek bir duyarlılık var. Yenişehir halkına bu nedenle çok teşekkür ediyorum. Nasıl bir duyarlılık; yeşili koruyor, doğasına ve çevresine sahip çıkıyor. Sıfır atıkla ilgili yaptığımız çalışmalarda, site sakinleri, yöneticiler, muhtarlarımız hepsi gönülden bir destekle olaya dahil oluyorlar. Dolayısıyla biz aslında Yenişehir’de birçok şeyi başarabilecek bir altyapıya sahibiz. Bize düşen o alt yapıyı yaşama çevirmek. Tabi ki bir yerde bir ağaç kesildiğinde sesler yükseliyor ama ben diliyor ve istiyorum ki, orada gösterdiğimiz duyarlılığı ağaç dikiminde de gösterelim. Evet, ağacın kesilmesine hepimiz karşıyız, zaman zaman istemesek de uygulamalar olabiliyor ama yerine fazlasıyla koymak gibi bir görevimiz var" dedi.

“Yaptığımız uygulamalar toplumda karşılık görüyor”
Yenişehir Belediyesinin iklim konusunda Galatasaray Üniversitesi ile işbirliği içerisinde olduğunu ve bu üniversite tarafından yapılan çalışmalar sonucunda Mersin'in gelecek 20 yılda iklim nedeniyle ciddi anlamda sıkıntılar yaşayacağını ifade eden Başkan Özyiğit, şunları söyledi:
"Gelecek 20 yılda Mersin’de iklim nedeniyle can kayıplarının olabileceği bize bildirildi. Önümüzdeki 10 yılda biz karbondioksit salınımını yüzde 40 düşürmek istiyoruz, bunun sözünü verdik; gereğini yapmakla ilgili çalışıyoruz. Bizim yaptığımız bu uygulamalar toplumda bir karşılık görüyor. Müteahhitler, yatırımcılar ya da kendi evini yapan vatandaş, sizin uygulamanızdan etkilenip sizin koyduğunuz hedefe doğru ilerlemek için o uygulamaları yapmaya başlıyor. Bunun örneklerini gördük Yenişehir’de. Kendi enerjisini üreten Türkiye’nin en büyük toplu konut yatırımı gerçekleşti. Yine aynı şekilde çok büyük bir sitenin LEED sertifikası ile yapılması söz konusu. Bunlar bizim koyduğumuz hedefler ve oluşturduğumuz örneklerden yola çıkarak gerçekleştirilen işler. Bir örnek daha vereyim, asbestli binaların sökümü çalışmalarımız var. Asbest sinsi bir kanser üreticisi, yani solunum hastalıkları ve akciğer kanserini tetikleyen bir unsur. Biz Yenişehir Belediyesi olarak belki de Yenişehir’de ilk defa ya da Mersin’de ilk defa bir bina sökülürken asbestli bina söküm kuralları uyguladık. O binanın sökümünde 20 yerden numune aldık ve büyük bölümde asbestli ürün çıktı, dolayısıyla sökümünü asbestli bina söküm kurallarına göre uyguladık. O asbestli ürünü de imha edilmek üzere Ankara’daki ilgili tesise gönderdik. Asbest Söküm Uzmanları Derneği de bize bu uygulamamız nedeniyle bir plaket vermek üzere önümüzdeki günlerde Mersin’e gelecek. Bunlar önemli işler, önemli adımlar, bu adımları atmalıyız. Bu adımları attığımızda hem çevremize hem de bizim gibi davranan bütün kurumlara örnek olmak gibi bir özelliğimiz var.”
Konuşmanın ardından koruluğa jakaranda ağaçları dikildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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