Mersin’in en güzel bahçe ve balkonları belli oldu Mersin Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği ‘En Güzel Balkon Bahçe Yarışması’nda ödüller sahiplerini buldu Başkan Seçer: “330 kişi bize müracaat etmiş. Bana göre 330’u da bu ödüle layık”

Mersin Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği ‘En Güzel Balkon Bahçe Yarışması’nda ödüller sahiplerini buldu. Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, ödül töreninde, yarışmaya 330 kişinin başvurduğunu, hepsinin de ödüle layık olduğunu söyledi. Törende, her iki kategoride de ilk 3’e girenlere bahçe alet takımı ve tohum setleri hediye edildi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Büyükşehir Belediyesi tarafından 511 Haziran Dünya Çevre Günü ve Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen ‘En Güzel Balkon Bahçe Yarışması Ödül Töreni’ne katıldı. Başkan Seçer, tören öncesinde begonvil dikim etkinliğine de katılarak, eşi Meral Seçer, protokol üyeleri ve vatandaşlarla birlikte begonvil dikti.

Galatasaray Meydanı’nda gerçekleştirilen törene; Mersinden Kadın Kooperatifi Başkanı Meral Seçer, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı ve Parti Meclisi Üyesi Aylin Nazlıaka, CHP Mersin Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Ali Mahir Başarır, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, oda başkanları, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.



İki kategoride ilk 3’e girenlere ödülleri verildi

Törende, ‘En Güzel Bahçe’ ve ‘En Güzel Balkon’ kategorilerinde ilk 3’e girenlere ödülleri Başkan Seçer ve protokol üyeleri tarafından verildi. Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesinin düzenlediği yarışmanın ödül töreninde, her iki kategoride ilk 3’e giren kişilere bahçe alet takımı ve tohum setleri hediye edildi. Alanda kurulan Doğa Dostu Kadın Üretici Stantlarında doğal ve geri dönüşüm malzemelerinden yapılmış ürünlerin satışı da gerçekleştirildi.



“Biz Mersin’i, ülkemizi, insanlarımızı seviyoruz. Hizmet aşkıyla yanıp tutuşuyoruz”

Başkan Seçer, kadın üretici stantlarının önemini anlatarak, “Dar gelirli bir ailede 3 çocukla, 5 çocukla, eşiyle dişini tırnağına takıyor; çocukları daha rahat bir yaşam sürsün diye. İşte bu emekçi üretici kadınlarımız, onlar için çalışıyorlar. Bir belediye başkanı olarak çok saygı duyuyorum. Onları çok seviyoruz. Onların her zaman yanında olma sözü vermiştik, her zaman yanlarındayız. Dün olduğu gibi bugün de yarınlarda da bizim beraberliğimiz devam edecek” dedi.

Belediyecilik anlayışlarında kimseyi ötekileştirmeden hizmet ürettiklerini kaydeden Seçer, “İki şeyden çok mutlu oluyorum. Vatandaşlarımızın yanında olduğumuz, onların dertlerine derman olduğumuz, hastalığına ilaç olduğumuz zaman bize ettikleri dualar benim gözlerimi yaşartıyor, kalbimi sızlatıyor. Bir de şehir dışından buraya geldikleri zaman vatandaşlarımızın ‘Biz Mersin’i böyle bilmiyorduk, ne güzel bir kent, ne huzurlu bir kent, ne temiz bir kent’ dedikleri zaman benim yağlarım eriyor, çok mutlu oluyorum. Biz çünkü Mersin’i, ülkemizi, insanlarımızı seviyoruz. Onun için hizmet aşkıyla yanıp tutuşuyoruz” diye konuştu.



“330 kişi bizlere müracaat etmiş. Bana göre 330’u da bu ödüle layık”

Başkan Seçer, düzenlenen yarışmayla bir farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını belirterek, şöyle devam etti:

“Vatandaşlarımız balkonlarını, bahçelerini güzelleştirsinler; estetik, bakım, temizlik, temiz bir çevrede yaşama arzusu. İnsanların temiz bir evinin, avlusunun, bahçesinin olmasının zenginlikle hiçbir alakası yok. Yoksul olabilir bir insan, geliri düşük olabilir, gecekonduda yaşıyor olabilir ama evinin önünü temiz, sokağı, çevresini temiz tutabilir. Hiçbir şey bilmiyorsa yarım çuval kireç alır, bir kovaya boşaltır, üstüne su koyar onu karıştırır boya badana eder. Tiril tiril bir mahalle, bir köy olur, sokak olur. Üç tane fidan bir yerden edinir, evin bahçesine diker, o taşı yeşillendirir, o çölü vahaya çevirir. Yeter ki insan istesin. İşte bu yaptığımız etkinlik, bu farkındalığı ortaya çıkarmak için. 330 kişi bizlere müracaat etmiş. Şu anda üçer yarışmacı bu ödüle layık görülmüş. Bana göre 330’u da bu ödüle layık. En azından bu çağrıya cevap vermek bile bana göre çok büyük bir meziyettir. Tüm katılımcılara teşekkür ediyorum. 3 güzel bahçe ödülünü, 3 güzel balkon ödülünü verirken aslında 330 yarışmacı adına onlara vermek istiyorum. Onların nezdinde onlara da teşekkür ediyorum.”



“Onlarla bir kez değil bin kez gurur duyuyorum”

Seçer, Büyükşehir Belediyesi olarak kadına verdikleri değeri ve işe alımlarda gösterdikleri pozitif ayrımcılığı hatırlatarak, Büyükşehir Belediyesinin her kademesinde kadın emeği ve kadın gücü olduğunu söyledi. Seçer, “Çalışma hayatında kadınlara ayrı bir yer verdiğimizi lütfen bilin. Kadınlar bizim baş tacımız. Bütün yurttaşlarımız, çocuklarımız, gençlerimiz; hepiniz bizim baş tacımızsınız. Kendinizi Mersin’de iyi hissedin. Bizim anlayışımızdaki belediyelerin, belediye başkanlarının ayrımcılık yapacağı aklınızın ucundan dahi geçmesin. Haksızlık, adaletsizlik yapacağı aklınızın ucundan geçmesin. Biz Türkiye’yi kucaklamak için varız. İnsanları ayrıştırmak için değil, birleştirmek için varız. İnsanları düşmanlaştırmak için değil, kardeş olduklarını hissettirmek için varız” ifadelerini kullandı.



Seçer, Mutlu Yaşam Köyü’nün açılışına katıldı

Başkan Seçer, ödül töreninin ardından protokol üyeleriyle birlikte Mezitli Belediyesi Mutlu Yaşam Köyü Uluslararası Gençlik Deneyim ve Gönüllülük Merkezinin açılışına katıldı. Seçer, merkezle ilgili çok güzel bir çalışma yapıldığını belirterek, “Pandemi koşullarında herkes böyle ortamlarda olmak istiyor. İnsanlar bir yılı aşkın bir süredir çok önemli sorunlar yaşıyorlar. Sadece ekonomik sorunlar değil, ekonomik sorunlar aşılabilir ya da diğer sorunlara göre belki çok daha rahat aşılabilir ama insanlar bu sürede travma yaşadı. Psikolojik sorunlar yaşıyor, depresyon yaşıyor. Yaş almış yurttaşlarımız uzun süredir evlerinden çıkamıyor ya da belirli yaş kategorilerindeki yurttaşlarımız adeta bir hapis hayatı yaşıyor. İşte böyle projeler, özgün projeler hayatı kolaylaştırmak için çok güzel, çok özel. Tekrar kutluyorum” dedi.

