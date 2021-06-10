Mersin´de uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı

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MERSİN, (DHA)MERSİN´de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı.

Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu madde kullanan, imal ve ticaretini yapan, uyuşturucu madde elde etmek amacıyla yasa dışı kenevir ekimi yapanlara yönelik 7 ayrı adrese baskın yapıldı. 8 kişinin gözaltına alındığı operasyonda, 86 kök Hint keneviri, 10 gram bonzai, 5 gram kubar esrar, 4 gram metamfetamin ve uyuşturucu madde kullanmaya yarayan aparatlar ele geçirildi.

Gözaltındaki 8 şüpheli, ifadelerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez MERSİN, (DHA)

2021-06-10 12:22:01



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