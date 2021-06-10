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Akkuyu Nükleer A.Ş. çalışanları, ‘Umut Tohumları’ projesi kapsamında çocuklarla fidan dikti

İHA

Akkuyu Nükleer A.Ş. çalışanları, ‘Umut Tohumları’ projesi kapsamında çocuklarla fidan dikti

Akkuyu Nükleer A.Ş. çalışanları, Gülnar Büyükeceli İlkokulu ile beraber başlattığı ‘Umut Tohumları’ projesi kapsamında, çocuklarla birlikte okul bahçesine avokado fidanları dikti. Etkinlikte, çocuklara çiçek tohumları hediye edildi. Etkinlik, Covid19 tedbirleri çerçevesinde gerçekleştirildi.
Akkuyu Nükleer A.Ş. çalışanları, ‘Umut Tohumları’ projesi kapsamında, Büyükeceli İlkokulu öğrencileriyle bir araya geldi. Okulda düzenlenen etkinliğe, Gülnar İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kadim, Akkuyu Nükleer A.Ş. İletişim Direktörü Kiyra Staples, Akkuyu Nükleer A.Ş. Bölge İletişim Bölümü Eksperi Eyüp Lütfi Sarıcı, Büyükeceli İlkokulu Müdürü Serhat Özgür Öztürk ile öğretmen ve öğrenciler katıldı.
Etkinlikte, 6 adet avokado fidanı okul bahçesine dikildi. Avokadolar, her mevsim yeşil kalabilmeleri ve bölgenin iklim koşullarına uygun olmaları dolayısıyla tercih edildi. Okul bahçesine, bakımı çocuklara emanet edilecek toplam 40 farklı meyve ağacının dikilmesi planlanıyor.
Törende konuşan Gülnar İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadim, bu etkinliğin Akkuyu Nükleer A.Ş. işbirliğiyle gerçekleştirildiğini belirterek, “Biliyorsunuz şu anda dünyanın sorunu iklim değişikliği ve kuraklık. Bu sorunlar maalesef ülkemizin genelini ve ilçemizi de etkiliyor. Biz Gülnar ve Büyükeceli olarak kuraklıktan etkilenen bir bölgeyiz. Maalesef uzun zamandır yağmur yağmıyor. Bunun farklı sebepleri var ama bu etkileri tersine çevirebilmek için tüm dünyada yaşayan insanların ve ülkelerin üzerine düşen görevler de var. Bu sorunlarla mücadele etmek için bireysel olarak hepimiz çaba göstermek zorundayız. Burada kendi adımıza bir katkıda bulunmak ve çocuklarda çevreyi korumanın önemine dair farkındalık oluşturmak adına bir meyve ağacı bahçesi yapıyoruz. Bunda okul müdürümüz Serhat Bey’in, ortaokul müdürümüz Erdinç Bey’in ve yine okul idarecimiz Salih Karaca’nın emekleri var. Onlara ayrıca teşekkür ediyoruz. Bu vesileyle bu projede yer alan Akkuyu yetkililerine de teşekkür ediyoruz. İnşallah kısa sürede bu alan yemyeşil bir bahçeye dönüşecek” dedi.
Büyükeceli İlkokulu Müdürü Öztürk de “Bugün burada çiçek tohumu ekimi ve fidan dikimi için bulunuyoruz. ‘Tohumlar fidana, fidanlar ağaca, ağaçlar ormana dönmeli yurdumda’ parolasıyla bugün güzel bir etkinliğe imza atıyoruz. Burada emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
Etkinliğe katılan Akkuyu Nükleer A.Ş. Bölge İletişim Bölümü Eksperi Sarıcı ise “Akkuyu Nükleer A.Ş. olarak, Büyükeceli’de inşa ettiğimiz çevre dostu, geleceğin temiz yeşil enerji kaynağı olan nükleer güç santrali ile doğaya katkıda bulunacağız. Bu etkinlikle sadece bir bahçe yapmıyoruz; aynı zamanda burada yaşayacak olan genç nesil için sürdürülebilir bir geleceğin de adımını atmış oluyoruz. On yıllar boyu temiz ve güvenilir enerji üretecek nükleer güç santrali ile Büyükeceli’de yaşanabilir bir doğaya ‘merhaba’ diyoruz. Doğaya hayat veren ve çevreyi koruyan sizleri tebrik ediyorum. Derslerinizde ve gelecek yaşamınızda başarılar diliyorum” diye konuştu.

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