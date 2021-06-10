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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mutlu Yaşam Köyü Mezitli'de açıldı

İHA

Mutlu Yaşam Köyü Mezitli'de açıldı

Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediyesi Mutlu Yaşam Köyü Uluslararası Gençlik Deneyim ve Gönüllülük Merkezinin açılışı düzenlenen törenle gerçekleşti.
Mezitli Belediyesi tarafından yaptırılan merkezin açılış törenine, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları, sivil toplum örgütü temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Meşale, ışık şovları ve balonlar ile renklenen açılışta Başkan Tarhan, Aylin Nazlıaka'ya Soli Pompeiopolis Antik Kentinin resmedildiği cam blok ve Mezitli Belediyesi Sanat Çarşısında üretilen el yapımı şal ve tepsi hediye etti. Mayıs ayı sonunda Türkiye Şampiyonu olarak büyük başarı elde eden Mezitli Belediyespor Gençlik ve Spor Kulübü kadınları da düzenlenen şampiyonluk seremonisinde mutluluklarını konuklarla birlikte paylaştı. Törende konuşan Başkan Tarhan, Çin’de Kentsel İnivasyon dalında Mezitli’nin şampiyon olduğu yarışmada seçici kurulun dile getirdiği, “Çoğunuz bilmezsiniz. Çok uzakta küçük bir ilçe. Ama orda yüreği büyük kadınlar var” sözlerini hatırlattı. Daha sonra Fransa’da Milan paktı ödüllerinde yine şampiyonluk kürsüsüne çıktığına vurgu yapan Tarhan, “Ben seçimlerden önce kazanırsam kadınlar sayesinde kazanacağım diyordum. Öyle de oldu. Kadınlarımız başarılarıyla göğsümüzü kabartmaya devam ediyor. Daha birkaç gün önce tenisçi kadınlarımız şampiyonluk kupasını Mersin’e getirdiler. Kadın Kolları genel Başkanımızın da aramızda olması bizim için çok önemli çünkü Mezitli deyince akla kadınlar geliyor. Her zaman farklarını göstermişlerdir. Hem siyasal, hem ekonomik hem de spor alanında sayısız başarılara imza atmışlardır” dedi.
Mutlu Yaşam Köyünün yapılış öyküsünü de anlatan Tarhan, “Benzer örneklerini Avrupa’da gördüğümüz projeleri Türkiye’ye uyarlayarak eski Köy Enstitüleri mantığı ile hayata geçirdik. Buradan her yaştan insanlar yaralanacak. Üretim olacak, sanatın her dalı olacak. Kısa süreli konaklamalar yapılabilecek. Ayrıca çadır kampları da kurulabilecek. Bir ajansla anlaşma yaptık ve Uluslararası Gençlik Deneyim ve Gönüllülük Merkezi olarak da kullanacağız. Atlarımız, koyunlarımız, ineklerimiz değişik hayvanlarımız var. İnsanlar spor yapacak, üretim aktivitelerinin içerisinde bulunacak. Organik ürünlerle kahvaltı yapabilecekler. İnsanlar kentin boğucu havasından kurtulmak için buraya gelecekler. Oluşturacağımız atölyelerde kendi el ürünlerini üretebilecekler. Daha geçen hafta bir sivil toplum kuruluşu AnneBaba ve Çocukları Kampı yaptılar. Farklı bir model ve Türkiye’de bir ilk olduğunu düşünüyoruz. Biz zaten Türkiye’de ilkleri yapmaya çalışan bir kentiz” diye konuştu.
CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka ise “Çok güzel ve özgün proje. Mezitli Belediyesinin bunun gibi çok sayıda projesinin olduğunu da biliyorum ve gurur duyuyorum. Özellikle kadının emeğinin değerini yükseltmesi nedeniyle bir kez daha teşekkür ediyorum. Kadını özgürleştiren her proje bizim için çok değerli ve önemli. Belediyeler kadınların yaşamını ne kadar kolaylaştırırsa o kadar güzel ve başarılı bir ülke oluruz. Mezitli Belediyemiz bunu en güzel şekilde başarıyor. Burada çalışkan ve yürekli kadınlar var. Başkanımız Neşet Tarhan’a ve başarılı ekibine çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ise çok güzel düşünülmüş ve uygulanmış bir proje olduğunu söyledi.
Konuşmaların ardından merkezin açılışı yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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