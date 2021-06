Mersin'de 'güneş enerjisi ile kurutma tesisi' hizmete girdi

Hindistan'da günlük can kaybında dünya rekoru!

Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü ile Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesinin iş birliğinde yapımı tamamlanan ‘Mersinden Güneş Enerjisi ile Kurutma Tesisi’ törenle hizmete girdi. Mersinden Kadın Kooperatifi’nin işleteceği tesiste 13’ü mülteci olmak üzere toplam 25 kadın istihdam edilecek.

Tesisin açılışında konuşan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, tesiste istihdamını sağlayacakları kadınların yaşadığı zorlukları çözebilmek için çalışmalar yaptıklarını söyledi. Dünyada gelişen olayların öncelikle kadınları etkilediğini kaydeden Seçer, “Savaş, önce kadınları vuruyor. Ekonomik kriz, ülkede yaşanan sıkıntılar, öncelikle kadınlar bundan çok etkileniyorlar. Yaklaşık 10 yıl önce, uzun yıllar aynı imparatorluğun tebaası olarak yaşadığımız kardeş ülke Suriye’de meydana gelen olaylar, kendi ülkesindeki insanları etkilediği gibi komşu ülkelere de olumlu ya da olumsuz birçok etkiler getirdi. Ama şunu çok net söyleyebilirim ki, başta benim ilim olmak üzere bu ülkeye komşu olan bütün iller bu savaştan olumsuz olarak etkilendi. Savaştan, kaosu sevenler ve silah tacirlerinin dışında kimsenin memnun olmayacağını bilmemiz lazım" dedi.

“İş birliği zorunluluğumuz var”

Uluslararası Göç Örgütü’nün tesisin yapımında kendilerine önemli katkılar sunduğunu ifade eden Seçer, “Bu ve bunun gibi birçok çalışmaların altında imzası olan birçok kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapıyoruz. Alman İşbirliği Teşkilatı (GİZ), Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, yine altyapı çalışmalarında Avrupa Birliği’ne bağlı birçok ajans, Fransız Kalkınma Ajansı, FRIT II kapsamında aldığımız birçok alt yapı çalışmaları hibeleri bu sorunların üstesinden gelmemize katkı sunan önemli iş birlikleri. Bu iş birliklerinin artarak devam etmesini arzu ederiz. Dünyanın hangi köşesinde olursa olsun yaşanan sorunlar bütün insanlığı ilgilendirir. Eğer işlenen suç insanlık suçuysa bütün insanları ilgilendirir. Eğer bu olumsuzlukları gidermek için yapılan katkılar bir sevapsa, bu sevap bütün insanlara yazılır. Bu sebeple iş birliği zorunluluğumuz var” diye konuştu.

“Mutlaka sosyal uyum ve istihdam projelerini hayata geçirmek zorundayız”

Açılış aracılığıyla ulusal ve uluslararası kuruluşlara Mersin’i yalnız bırakmamaları konusunda çağrıda bulunmak istediğini söyleyen Seçer, “Mersin sadece bu bölgenin değil, Türkiye’nin, hatta dünyanın çok önemli bir lokasyonunda yer alan stratejik bir kenttir. Bu sorunlarla boğuşurken, bu sorunları çözme yolunda, bu kenti yalnız bırakmamalarını istiyorum. Mersinimizde yaklaşık olarak kayıtlı, kayıt dışı minimum 300 bin Suriyeli misafir yaşıyor. Bu kardeşlerimizin kentimize entegrasyonu için mutlaka sosyal uyum ve istihdam projelerini hayata geçirmek zorundayız" ifadelerini kullandı.

“Kadın istihdamını önemsiyoruz”

Misafirlere psikososyal, hukuksal, tercümanlık, eğitim ve temel haklara erişim desteklerinin verileceği Sosyal Uyum Merkezinin kapılarını bugün açtıklarını ifade eden Seçer, şöyle devam etti: “Kadın istihdamını önemsiyoruz. Kadın dili, dini, mezhebi, meşrebi ne olursa olsun, yaşadığı sorunlar ortak. Yani bir kadın bir sorun yaşıyorsa, onun Suriyeli ya da Türk uyruklu ya da bir başka tabiatta olması aslında çok önemli değil. Kadınlarımızın bu ortaklaşan sorununun üstesinden gelmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Belediyemizde istihdam alanlarında kadınlarımızın oranının artması için gayret içerisindeyiz. Her alanda kadınlarımıza istihdamda yer vermek istiyoruz. Onların yaptığı özgün çalışmalara önemli katkılar sunuyoruz. Açılışını yapacağımız tesiste de 25 kadınımız istihdam edilecek. Bunun yarısı yerli yurttaşlarımızdan oluşuyor, yarısı da misafirlerimizden oluşuyor."

“Kadınlarımız meslek sahibi olacak”

Mersinden Kadın Kooperatifi Başkanı Meral Seçer, tesisin teknik detaylarını paylaşarak, “Doğa dostu bu tesisin Mersin için önemli bir kazanım olduğunu düşünüyoruz. Ürün kurutma denemeleri ile faaliyete geçen tesisimizde 13 mülteci, 12 Türk olmak üzere 25 kadınımız İŞKUR’dan kurutulmuş meyve ve sebze operatörlüğü eğitimi almaktadırlar. Şu anda teorik eğitimlerini bitirmiş olup tesisimizde pratik eğitimlerine devam etmektedirler. Eğitimin sonucunda kadınlarımız kurutulmuş meyve sebze operatörü unvanını alacaklardır. Böylelikle kadınlarımız hem meslek sahibi olmuş olacaklar hem bundan sonra bu alanda faaliyet gösteren tesislerde çalışma imkânı bulabilecekler” diye konuştu.

“Doğa dostu bu tesisimizde kurutacağımız meyve ve sebzeler mevsiminde yetiştirildi”

Meral Seçer, son yıllarda, özellikle pandemi ile birlikte insanların sağlıklı beslenme konusunda daha duyarlı olduğuna vurgu yaptı. Seçer, tesiste kurutulacak meyve ve sebzelerin Mersin’de bulunan küçük ölçekli çiftçilerden ve kadın çiftçilerden alınacağını sözlerine ekleyerek, “Doğa dostu bu tesisimizde kurutacağımız meyve ve sebzeler mevsiminde yetiştirilmiş meyve ve sebzeler olup, geleneksel yöntemin modernize edilmiş şekliyle kurutularak sofralarımızda yer bulacak. Bu aşamada kurutmak için alacağımız sebze ve meyvelerin teminini kentimizdeki küçük çiftçilerden, kadın çiftçilerden alarak onlara ekonomik olarak katkıda bulunmayı planlamaktayız. Burada üreteceğimiz ürünleri Mersinden markasıyla pazarlara sunacağız. Bir yandan kurutma denemeleri yaparken bir yandan da pazar araştırmalarımızı tamamlamış durumdayız, çalışmalarımız da devam ediyor. Burada ulusal ve uluslararası marketler ve firmalarla görüşmelerimiz devam ediyor. Bu görüşmelerin, tesisin aktif ve doğru bir şekilde ilerlemesi için çok faydası olduğunu görüyoruz" dedi.

“Bu projenin bir parçası olmaktan gurur duyuyorum”

Uluslararası Göç Örgütü Ankara Ülke Ofisi Temsilcisi Vekili David Savard ise konuşmasında, katkılarından dolayı Başkan Seçer’e teşekkür etti. Savard, “Bu projenin bir parçası olmaktan gurur duyuyorum. Böyle bir proje yapmaya tek başına bir kişinin gücü yetmiyor. Çok fazla aktörle, el ele, birlikte bu işler başarılabiliyor. Bu proje bir grup kadın tarafından yapıldı, burada bulunan. Ticaret satışları için gıda kurutma üzerine bir proje bu. Gıda kurutma geleceği korumak için önemli. Eminim hiçbiriniz şaşırmamışsınızdır, kadınlar geleceği düşünendir. Geleceğimizi kurtaran ve şekillendiren toplumumuzda bulunan kadınlardır. Sadece geleceği değil aynı zamanda bir toplumu, topluluğu oluşturuyorlar. Her başarılı erkeğin arkasında bir kadın vardır. Her harika topluluğun arkasında bir kadın bulunmaktadır. Bugün burada gördüğünüz kadınlar kendileri için burada bulunmuyorlar. Aileleri, çocukları ve bu topluluk için burada bulunuyorlar. Uluslararası Göç Örgütü adına burada olmak harika" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Başkan Seçer, Meral Seçer ve protokol üyeleri ile birlikte açılış kurdelesi kesildi ve ardından tesis gezildi.

