4 aydır kayıp olan Demir'in alacak kavgasında öldürüldüğü ortaya çıktı



Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)DİYARBAKIR'da 14 Şubat'ta kayıp başvurusu yapılan Cevat Demir'in (35), polisin yaptığı araştırmada alacak tartışması sırasında öldürüldüğü ortaya çıktı. Cesedi Mersin'de toprağa gömdüklerini itiraf eden 7 kişi adliyeye sevk edildi.

Diyarbakır'da yaklaşık 4 ay önce ailesi tarafından hakkında kayıp başvurusu yapılan 3 çocuk babası Cevat Demir'in bulunması için polis ekipleri çalışma başlattı. Bu süreçte Demir'in ailesi de bir televizyon programına çıkarak çocuklarının şüpheli şekilde kaybolduğunu belirtip konunun aydınlatılmasını istedi.

Bir süre önce Mersin'e geldiği belirlenen Demir'in cinayete kurban gittiği ihtimali üzerine çalışmalarını derinleştiren ekipler, programa katılanlar ile son dönemde bağlantılı olduğu 14 kişinin kimliğini belirledi. Mersin ve Diyarbakır'da operasyon yapan ekipler, M.Ş., İ.B., E.E., M.Ş., R.G., .T.D., S.Y., P.S., C.E., C.G., C.A., Ş.K., M.A. ve H.B.'yi gözaltına aldı.

Emniyette sorgulanan şüphelilerden M.Ş., İ.B., E.E., M.Ş., R.G., T.D. ve Ş.K., cinayeti itiraf etti. Şüpheliler, tabancayla vurarak öldürdükleri Demir'in cesedini gömdükleri yeri de bildirdi. İfadeler üzerine Toroslar ilçesindeki Çopurlu Çivi Çukur mevkisinde arama yapan ekipler, Demir'in toprağa gömülü cesedini buldu.

Şüphelilerden S.Y., P.S., C.E., C.G., C.A., M.A., H.B. savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.Ş., İ.B., E.E., M.Ş., R.G., T.D. ve Ş.K. ise adliyeye sevk edildi.

DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez Soner AYDIN

2021-06-10 18:57:35



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